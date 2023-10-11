https://ukraina.ru/20231011/1050007109.html

УАПЦ: самопровозглашённая и нелегитимная

УАПЦ: самопровозглашённая и нелегитимная - 11.10.2023 Украина.ру

УАПЦ: самопровозглашённая и нелегитимная

Так называемая Украинская автокефальная православная церковь 11 октября этого года могла бы отметить свою очередную годовщину. Впервые такая организация официально появилась 11 октября 1921 года. Впрочем, если проследить историю УАПЦ в течение XX века, то проблема с ней не только в том, что она абсолютно неканонична

2023-10-11T08:00

2023-10-11T08:00

2023-10-11T08:00

история

история

история украины

уапц

церковь

православие

автокефалия

священники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103211/64/1032116429_0:0:984:554_1920x0_80_0_0_15d25dbe8c3f7808288903d4c211829a.jpg

"Украинскую автокефальную православную церковь" крайне сложно считать единой структурой с нерушимой цепочкой преемственности. УАПЦ появлялась несколько раз в эпохи политических смут и иностранной оккупации. И единственное, пожалуй, что роднит УАПЦ 1921, 1940 и 1989 годов — это предательство и подчиненность сиюминутным политическим интересам в ущерб, собственно, религии.Почему же важно говорить про этих раскольников?По одной простой причине — они олицетворяют дух, "сердце" и нынешней "незалежности" Украины и помогают понять логику и устремления нынешних украинских русофобов. К тому же несмотря на то, что "бренд" УАПЦ в очередной раз официально прекратил свое существование в 2018 году, современные "автокефалисты" влились в ряды ПЦУ.Украинская автокефалия-1921Начать эту историю стоит с 1917 года, со времени Февральской революции. На тот момент в украинской церковной среде уже набрали популярность националистические настроения. И одним из самых яростных идеологов этого течения был протоиерей Василий Липковский.Весной 1917 года он собрал единомышленников в "Братство воскресения" и начал продвигать идею Всеукраинского православного собора с целью учреждения независимой украинской Церкви, где службы и проповеди должны были проводиться на украинском языке, а епископами были бы только украинцы. Уже в августе 1917 года Киевским епархиальным съездом была создана предсоборная комиссия.Осенью того же года был сформирован и Комитет по созыву собора, почетным председателем которого стал епископ Алексий (Дороницын), ранее удалённый с владимирской кафедры "за деспотичное обращение с духовенством и мирянами и связи с Григорием Распутиным". В опале Дороницыну пребывать не очень хотелось, поэтому он примкнул к "украинофилам".Правда, стоит сказать, что и они в итоге, уже в 1918 году, в рамках зимней сессии Всеукраинского Собора извергли Дороницына из сана и, фактически, отказались от него за "непослушание священноначалию и нарушение канонов". Какому именно "священноначалию" оказывал непослушание епископ Алексий — не очень понятно. Поскольку после него среди приверженцев создания УАПЦ не осталось больше ни одного епископа.Власть на Украине переходила из рук в руки, что влияло и на проведение Всеукраинского Собора. В 1918 году из Москвы прибыла делегация во главе с митрополитом Антонием (Храповицким), который возглавил этот самый Собор и свернул дискуссии про автокефалию на Украине.Однако, уже в 1920 году, после входа в Киев петлюровской армии, Всеукраинская православная Рада, временный орган для управления Церковью на Украине, сформированный еще в 1917 году, провозгласила "считать Украинскую Православную Церковь освобождённой от московского превосходства — автокефальной и независимой". А еще "объявила всех находящихся на Украине епископов врагами украинского народа".Это означало, что у УАПЦ нет епископов, и на Первом всеукраинском православном церковном соборе, который "автокефалисты" инициировали в Софийском соборе в октябре 1921 года, делегаты этого мероприятия пошли на беспрецедентный шаг:"3 октября все делегаты Собора, встав на колени в несколько рядов, положили руки на впереди стоящих участников сего действа, священники, будучи в центре этого круга, возложили руки на Евангелие, которое лежало на голове Василия Липковского. Он в итоге и стал первым главой новой "Церкви"".Это был не только разрыв с Русской Церковью, но и разрыв с православной традицией цепочки апостольского преемства как таковой. И этим УАПЦ сразу же вывела себя "за скобки" мирового Православия.Хотя до этого, в 1919 году местоблюститель Вселенского патриаршего престола, митрополит Дорофей (Маммелис) очень прозрачно намекал украинским сторонникам "церковной независимости" на одобрение со стороны Константинополя.При этом, что характерно, в 20-х годах советская власть, в лице ОГПУ отнеслась к УАПЦ весьма благосклонно. По той простой причине, что в те годы профильные советские органы поддерживали любые религиозные структуры, которые бы играли на ослабление влияния Русской Церкви. Но в итоге и эта "внезапная любовь" очень быстро закончилась, и функционеры УАПЦ попали под репрессии.В 1935-1937 году практически все "епископы" УАПЦ были либо ликвидированы, либо находились в ссылке. Василий Липковский, который уже 10 лет по приказу ОГПУ не возглавлял УАПЦ и находился под домашним арестом, был приговорён к расстрелу. Фактически, к 1937 году в УАПЦ находилась только одна епархия в Канаде и США под управлением Иоанна (Теодоровича). Впоследствии, его епархия перешла в состав "Украинской православной митрополии в Северной Америки".Украинская автокефалия версии 2.0Параллельно, в тридцатые, в период заката УАПЦ "образца 1921 года" идут иные процессы.Ряд украинских регионов находится под Польшей, а западноукраинские епархии под управлением польского митрополита Дионисия (Валединского). Этот иерарх в 20-е годы сначала по воле Константинополя и вопреки воле Москвы становится первоиерархом Польской Православной Церкви. И тогда же, по воле Вселенского Патриарха Григория VII, Польская Церковь получает автокефалию. Опять же, совершенно не согласуясь с позицией Московской патриархии.По общему мнению, этот иерарх вел политику полонизации и "окатоличивания" православного населения Украины, практически открыто принуждая православных к униатству. И он же в итоге стал одним из отцов-основателей "возрождённой УАПЦ". То есть, очередного церковного раскола на Украине.Сама же эта "УАПЦ второй редакции" стала возникать на Западной Украине не без участия Валединского ещё в начале тридцатых, когда он рукоположил в епископы Луцкие Поликарпа (Сикорского), ставшего впоследствии, в 1942 году главой УАПЦ на территории Рейхскомиссариата Украина.Эта религиозная структура, фактически, появилась при участии украинских националистов из ОУН* "мельниковского" и "бандеровского" толка. И активно сотрудничала с оккупационными властями. И в тот период привлекла в свои ряды многих весьма одиозных персонажей. Например, Мстислава (Скрипника) – ярого украинского националиста, племянника Симона Петлюры, который впоследствии стал очередным "патриархом" УАПЦ уже за рубежом.Функционеры УАПЦ в годы немецкой оккупации использовали методы террора для насильственной украинизации церковной жизни. Те из священников, которые отказывались служить на мове, поминать "героев украинской освободительной борьбы", отрекаться от Московской Патриархии попросту физически уничтожались. Часто вместе с семьями.Особенно примечателен упоминаемый сразу в нескольких архивных документах "чин освящения ножей", который проводили клирики УАПЦ. Этими ножами украинские "повстанцы" резали всех, кто был им неугоден. При этом, с такого ножа требовалось ещё и ритуально стереть кровь убитого "врага Украины".Впрочем, когда интересы оккупационных властей и украинских националистов разошлись окончательно, оказалось, что УАПЦ в общем-то особо никому не нужна.Националисты видели в УАПЦ влиятельную политическую и социальную силу. Немцы — пропагандистскую площадку на службе интересов Рейха и ту структуру, которая ослабит влияние Русской Православной Церкви и Московской Патриархии. Но ни в коем случае не самостоятельный субъект церковной и политической жизни.В итоге уже немцы в 1943 начали планомерно "зачищать" функционеров УАПЦ. А потом Украину освободила Красная Армия. И снова оставшиеся в живых иерархи этой "церкви" бежали за границу.УАПЦ версия 3.0Третье, и финальное на текущий момент "возрождение" УАПЦ началось на Украине в 1989 году. Тогда "инициативная группа" украинских священников и мирян напомнила о том, что существовала такая "украинская автокефальная церковь" и нужно её возродить.При этом, важно понимать, что параллельно, все эти годы существовала и УАПЦ в США и Канаде, с какого-то момента возглавляемая Мстиславом (Скрипником).Еще одним фактором в судьбе уже третьей по счету УАПЦ стал раскол митрополита Филарета (Денисенко), который был в итоге отлучён от Русской Церкви и провозгласил себя украинским "патриархом".Сначала отношения "филаретовцев" и УАПЦ складывались, как конфликтные, но в 1993 году был проведен некий "объединительный собор" УПЦ Киевского Патриархата и УАПЦ. На этом "соборе" Мстислав (Скрипник) был провозглашен "патриархом вся Украины", а Филарет Денисенко стал его "заместителем". Но самое парадоксальное, что в итоге это не привело к фактическому объединению двух течений.Ряд клириков УАПЦ отказались поминать Филарета в богослужениях и подчиняться ему.Иными словами, юридически, уже весной 1993 года на Украине оформились две альтернативные православные конфессии. Причем обе формально возглавлял патриарх Мстислав (Скрипник), и в обеих в реальности всеми делами заправляли совершенно другие лица. Больше того, по некоторым сведениям, летом 1993 года, перед смертью Мстислав (Скрипник) завещал "не иметь никаких дел с Филаретом" своим последователям.После смерти уже очень пожилого на тот момент "патриарха" Мстислава, канадские и американские епархии УАПЦ в итоге, в 1995 году, перешли под омофор все того же Вселенского Патриархата.А вот Украинская часть УАПЦ просуществовала еще до 2018 года. И только тогда, в рамках очередного "объединительного собора" УАПЦ объявила о "самороспуске" в связи с переходом в "Православную церковь Украины" (ПЦУ). Которая, конечно, получила некий "томос об автокефалии", но, по факту, сейчас является структурой, практически полностью контролируемой Вселенским Патриархатом.***Глядя на 100 лет прерывистого существования УАПЦ, можно сказать, что история повторяется трижды. Один раз в виде трагедии, второй — в виде фарса, а третий — на Украине.И каждый раз эта церковная структура возникала в периоды смуты или войны, стараясь на волне крови и хаоса получить не столько даже религиозные, сколько политические преференции от тех, кто готов был их дать. Невзирая не то, что на христианские, но на элементарные нормы человеческой морали и нравственности. Правда, каждый раз УАПЦ проигрывала, уходила в бега или уничтожалась.И эта история, как нельзя лучше говорит нам о том, что такое "украинский национализм", когда он проявляется максимально широко, и чем он грозит непосредственно самой Украине.

https://ukraina.ru/20181022/1021486713.html

https://ukraina.ru/20181128/1021891508.html

https://ukraina.ru/20190611/1023861562.html

https://ukraina.ru/20210927/1032324092.html

https://ukraina.ru/20230718/1048045201.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Александр Чаусов

Александр Чаусов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаусов

история, история украины, уапц, церковь, православие, автокефалия, священники