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Хватит на всех: США намерены поддерживать Украину, Израиль и Индо-Тихоокеанский регион

Хватит на всех: США намерены поддерживать Украину, Израиль и Индо-Тихоокеанский регион - 10.10.2023 Украина.ру

Хватит на всех: США намерены поддерживать Украину, Израиль и Индо-Тихоокеанский регион

Соединённые Штаты смогут и намерены продолжить поддерживать Украину, Израиль и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан

2023-10-10T23:44

2023-10-10T23:44

2023-10-10T23:44

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По его словам, Вашингтон считает своей задачей обеспечить работу по каждому из этих направлений одновременно. Ранее Россия направила странам НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений Украине. В МИДе РФ отмечали, что любые военные грузы являются законной целью для России. По данным министерства финансов США, государственный долг страны меньше чем за месяц увеличился на 500 миллиардов долларов. Размер задолженности сегодня оценивается в 33 триллиона 513 миллиардов долларов, тогда как 18 сентября казначейство докладывало, что госдолг США достиг 33 триллионов 44 миллиардов долларов.

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2023

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новости, сша, украина, израиль, военная помощь