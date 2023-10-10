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Хватит на всех: США намерены поддерживать Украину, Израиль и Индо-Тихоокеанский регион
Хватит на всех: США намерены поддерживать Украину, Израиль и Индо-Тихоокеанский регион - 10.10.2023 Украина.ру
Хватит на всех: США намерены поддерживать Украину, Израиль и Индо-Тихоокеанский регион
Соединённые Штаты смогут и намерены продолжить поддерживать Украину, Израиль и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан
2023-10-10T23:44
2023-10-10T23:44
2023-10-10T23:44
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израиль
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По его словам, Вашингтон считает своей задачей обеспечить работу по каждому из этих направлений одновременно. Ранее Россия направила странам НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений Украине. В МИДе РФ отмечали, что любые военные грузы являются законной целью для России. По данным министерства финансов США, государственный долг страны меньше чем за месяц увеличился на 500 миллиардов долларов. Размер задолженности сегодня оценивается в 33 триллиона 513 миллиардов долларов, тогда как 18 сентября казначейство докладывало, что госдолг США достиг 33 триллионов 44 миллиардов долларов.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, израиль, военная помощь
Новости, США, Украина, Израиль, военная помощь
Хватит на всех: США намерены поддерживать Украину, Израиль и Индо-Тихоокеанский регион
Соединённые Штаты смогут и намерены продолжить поддерживать Украину, Израиль и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан
По его словам, Вашингтон считает своей задачей обеспечить работу по каждому из этих направлений одновременно.
"Мы уверены, что США в состоянии поддерживать Украину, наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе и помогать Израилю, который является нашим близким союзником. У нас есть ресурсы, инструменты и возможности, чтобы эффективно делать это", - сказал он журналистам на брифинге.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений Украине. В МИДе РФ отмечали, что любые военные грузы являются законной целью для России.
По данным министерства финансов США, государственный долг страны меньше чем за месяц увеличился на 500 миллиардов долларов. Размер задолженности сегодня оценивается в 33 триллиона 513 миллиардов долларов, тогда как 18 сентября казначейство докладывало, что госдолг США достиг 33 триллионов 44 миллиардов долларов.