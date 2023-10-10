https://ukraina.ru/20231010/1050073266.html

"Человекоподобные животные": Колумбия напомнила Израилю о нацизме

"Человекоподобные животные": Колумбия напомнила Израилю о нацизме - 10.10.2023 Украина.ру

"Человекоподобные животные": Колумбия напомнила Израилю о нацизме

Нацисты в Германии использовали такую же риторику расчеловечивания при геноциде евреев, как сейчас официальные лица Израиля в конфликте с палестинским движением Хамас. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро.

2023-10-10T21:50

2023-10-10T21:50

2023-10-10T21:50

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Поводом стало заявления президента Израиля и армейских чинов этой страны об арабах в палестинском секторе Газа. В частности, накануне израильский министр обороны Йоав Галлант прокомментировал тотальную блокаду двухмиллионного населения Газы такими словами: "Не будет ни электричества, ни продовольствия, ни топлива. Мы ведём борьбу против человекоподобных животных и будем действовать соответствующим образом".Президент Колумбии в своём блоге отреагировал на эти и другие подобные высказывания израильских политиков и военных, отметив: "Так нацисты говорили о евреях. Демократические народы не могут позволить нацизму восстановиться в международной политике. Израильтяне и палестинцы являются людьми, подчиняющимися международному праву. Если этот дискурс ненависти будет продолжаться, он приведёт лишь к холокосту".Как сообщает РИА Новости, ранее посол Израиля в Колумбии Гали Даган в эфире Blu Radio прокомментировал слова президента Петро, призвавшего не превращать Газу в концентрационный лагерь. Даган пригласил колумбийского лидера посетить мемориал "Яд Вашем" в Иерусалиме и Освенцим в Польше. Петро на это ответил: "Я уже был в концлагере Освенцим, а теперь вижу, как это копируют в Газе".Тем временем официальные лица западных государств и ООН не видят военных преступлений армии Израиля в Газе, публично сожалеют лишь о жертвах с израильской стороны. ООН, ЕС и США не реагируют или оправдывают уничтожение израильской армией палестинской Газы целыми жилыми кварталами вместе с жителями.

https://ukraina.ru/20231010/1050058637.html

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новости, нацизм, колумбия, израиль, сектор газа, газа, густаво петро, освенцим, холокост, палестина, геноцид, военные преступления, международные отношения, международное право, международная политика