"Человекоподобные животные": Колумбия напомнила Израилю о нацизме - 10.10.2023 Украина.ру
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"Человекоподобные животные": Колумбия напомнила Израилю о нацизме
"Человекоподобные животные": Колумбия напомнила Израилю о нацизме - 10.10.2023 Украина.ру
"Человекоподобные животные": Колумбия напомнила Израилю о нацизме
Нацисты в Германии использовали такую же риторику расчеловечивания при геноциде евреев, как сейчас официальные лица Израиля в конфликте с палестинским движением Хамас. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро.
2023-10-10T21:50
2023-10-10T21:50
новости
нацизм
колумбия
израиль
сектор газа
газа
густаво петро
освенцим
холокост
палестина
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Поводом стало заявления президента Израиля и армейских чинов этой страны об арабах в палестинском секторе Газа. В частности, накануне израильский министр обороны Йоав Галлант прокомментировал тотальную блокаду двухмиллионного населения Газы такими словами: "Не будет ни электричества, ни продовольствия, ни топлива. Мы ведём борьбу против человекоподобных животных и будем действовать соответствующим образом".Президент Колумбии в своём блоге отреагировал на эти и другие подобные высказывания израильских политиков и военных, отметив: "Так нацисты говорили о евреях. Демократические народы не могут позволить нацизму восстановиться в международной политике. Израильтяне и палестинцы являются людьми, подчиняющимися международному праву. Если этот дискурс ненависти будет продолжаться, он приведёт лишь к холокосту".Как сообщает РИА Новости, ранее посол Израиля в Колумбии Гали Даган в эфире Blu Radio прокомментировал слова президента Петро, призвавшего не превращать Газу в концентрационный лагерь. Даган пригласил колумбийского лидера посетить мемориал "Яд Вашем" в Иерусалиме и Освенцим в Польше. Петро на это ответил: "Я уже был в концлагере Освенцим, а теперь вижу, как это копируют в Газе".Тем временем официальные лица западных государств и ООН не видят военных преступлений армии Израиля в Газе, публично сожалеют лишь о жертвах с израильской стороны. ООН, ЕС и США не реагируют или оправдывают уничтожение израильской армией палестинской Газы целыми жилыми кварталами вместе с жителями.
https://ukraina.ru/20231010/1050058637.html
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новости, нацизм, колумбия, израиль, сектор газа, газа, густаво петро, освенцим, холокост, палестина, геноцид, военные преступления, международные отношения, международное право, международная политика
Новости, нацизм, Колумбия, Израиль, сектор Газа, Газа, Густаво Петро, Освенцим, Холокост, Палестина, геноцид, Военные преступления, международные отношения, международное право, Международная политика

"Человекоподобные животные": Колумбия напомнила Израилю о нацизме

21:50 10.10.2023
 
© РИА Новости . Тарек Алиян / Перейти в фотобанкОбострение палестино-израильского конфликта
Обострение палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости . Тарек Алиян
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Нацисты в Германии использовали такую же риторику расчеловечивания при геноциде евреев, как сейчас официальные лица Израиля в конфликте с палестинским движением Хамас. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро.
Поводом стало заявления президента Израиля и армейских чинов этой страны об арабах в палестинском секторе Газа. В частности, накануне израильский министр обороны Йоав Галлант прокомментировал тотальную блокаду двухмиллионного населения Газы такими словами: "Не будет ни электричества, ни продовольствия, ни топлива. Мы ведём борьбу против человекоподобных животных и будем действовать соответствующим образом".
Президент Колумбии в своём блоге отреагировал на эти и другие подобные высказывания израильских политиков и военных, отметив: "Так нацисты говорили о евреях. Демократические народы не могут позволить нацизму восстановиться в международной политике. Израильтяне и палестинцы являются людьми, подчиняющимися международному праву. Если этот дискурс ненависти будет продолжаться, он приведёт лишь к холокосту".
Как сообщает РИА Новости, ранее посол Израиля в Колумбии Гали Даган в эфире Blu Radio прокомментировал слова президента Петро, призвавшего не превращать Газу в концентрационный лагерь. Даган пригласил колумбийского лидера посетить мемориал "Яд Вашем" в Иерусалиме и Освенцим в Польше. Петро на это ответил: "Я уже был в концлагере Освенцим, а теперь вижу, как это копируют в Газе".
Тем временем официальные лица западных государств и ООН не видят военных преступлений армии Израиля в Газе, публично сожалеют лишь о жертвах с израильской стороны. ООН, ЕС и США не реагируют или оправдывают уничтожение израильской армией палестинской Газы целыми жилыми кварталами вместе с жителями.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2023
15:37
Представитель Белого дома заплакал, комментируя жертвы ИзраиляВнезапную чувствительность продемонстрировал в прямом эфире CNN представитель Белого дома Джон Кирби при комментировании жертв нынешнего обострения арабо-израильского конфликта. Чиновник сбивающимся тоном сообщил, как ему жаль наблюдать снижение "человеческой стоимости".
 
НовостинацизмКолумбияИзраильсектор ГазаГазаГуставо ПетроОсвенцимХолокостПалестинагеноцидВоенные преступлениямеждународные отношениямеждународное правоМеждународная политика
 
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