МИД РФ против призывов политиков США к этническим чисткам на Ближнем Востоке - 10.10.2023 Украина.ру
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МИД РФ против призывов политиков США к этническим чисткам на Ближнем Востоке
МИД РФ против призывов политиков США к этническим чисткам на Ближнем Востоке - 10.10.2023 Украина.ру
МИД РФ против призывов политиков США к этническим чисткам на Ближнем Востоке
За декларируемым в США благообразием и правочеловеческими догмами снова проявились "агрессия, попрание законности и пещерная ненависть". Об этом 10 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2023-10-10T21:14
2023-10-10T21:14
новости
израиль
палестина
афганистан
хамас
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разведка
разведчики
русофобия
этносы
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"Чудовищными выглядят заявления ряда американских политиков и общественных деятелей, буквально призывающих к этническим чисткам в [ближневосточном] регионе, открыто называющих одну этническую группу чуть ли ни обречённой на полное уничтожение", - констатировала официальный представитель МИД России.Захарова подчеркнула: "Призывы американских политиков и общественных деятелей к убийствам, к полному уничтожению людей одной национальности, независимо от правовой стороны вопроса, свидетельствует о глубинных проблемах либерального общества в США, его склонности к насилию, оправданию этнических чисток, шовинизма".Официальный представитель МИД России выразила пожелание, чтобы политики США "ответили на первоочередной вопрос: как же так получилось, за год (а именно столько готовилась та самая операция, которая была сейчас проведена за несколько дней) Соединённые Штаты как ближайший союзник Израиля об этом Израиль не предупредили? &lt;…&gt; Как же так получилось, что за год подготовки такой масштабной операции США со всей мощью их спецслужб ничего не передали Израилю в качестве разведданных?"Захарова обратила также внимание на "адский винегрет" в заявлениях политиков США. Так, бывший постпред США при ООН, кандидат в президенты США Никки Хейли упомянула Россию в контексте теракта 11 сентября 2001 года в США и нынешнего конфликта между Израилем и ХАМАС."Если Никки Хейли вспомнила про 11 сентября, про друзей, партнёров и решила упомянуть в этом контексте Россию, я хотела бы ей напомнить, что Россия пришла на помощь Америке после трагедии в Нью-Йорке первой. Это была конкретная помощь, которая наша страна оказывала Соединённым Штатам в борьбе с международным терроризмом. Это вылилось в 20-летнее присутствие США в Афганистане. К каким гуманитарным последствиям и геополитической катастрофе это привело, говорилось немало в самих Соединённых Штатах", - сказала Захарова.Тем временем Владимир Зеленский изо дня в день пытается представить Россию как спонсора ХАМАС. ГУР Минобороны Украины в свою очередь пытается обвинить Россию в распространении информации о поставках с Украины западного оружия на вооружение ХАМАС.
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новости, израиль, палестина, афганистан, хамас, разведданные, разведка, разведчики, русофобия, этносы, военные преступления, геноцид, арабы, ближний восток
Новости, Израиль, Палестина, Афганистан, ХАМАС, разведданные, разведка, разведчики, Русофобия, этносы, Военные преступления, геноцид, арабы, Ближний Восток

МИД РФ против призывов политиков США к этническим чисткам на Ближнем Востоке

21:14 10.10.2023
 
© AP / Fatima Shbair
- РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP / Fatima Shbair
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За декларируемым в США благообразием и правочеловеческими догмами снова проявились "агрессия, попрание законности и пещерная ненависть". Об этом 10 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Чудовищными выглядят заявления ряда американских политиков и общественных деятелей, буквально призывающих к этническим чисткам в [ближневосточном] регионе, открыто называющих одну этническую группу чуть ли ни обречённой на полное уничтожение", - констатировала официальный представитель МИД России.
Захарова подчеркнула: "Призывы американских политиков и общественных деятелей к убийствам, к полному уничтожению людей одной национальности, независимо от правовой стороны вопроса, свидетельствует о глубинных проблемах либерального общества в США, его склонности к насилию, оправданию этнических чисток, шовинизма".
Официальный представитель МИД России выразила пожелание, чтобы политики США "ответили на первоочередной вопрос: как же так получилось, за год (а именно столько готовилась та самая операция, которая была сейчас проведена за несколько дней) Соединённые Штаты как ближайший союзник Израиля об этом Израиль не предупредили? <…> Как же так получилось, что за год подготовки такой масштабной операции США со всей мощью их спецслужб ничего не передали Израилю в качестве разведданных?"
Захарова обратила также внимание на "адский винегрет" в заявлениях политиков США. Так, бывший постпред США при ООН, кандидат в президенты США Никки Хейли упомянула Россию в контексте теракта 11 сентября 2001 года в США и нынешнего конфликта между Израилем и ХАМАС.
"Если Никки Хейли вспомнила про 11 сентября, про друзей, партнёров и решила упомянуть в этом контексте Россию, я хотела бы ей напомнить, что Россия пришла на помощь Америке после трагедии в Нью-Йорке первой. Это была конкретная помощь, которая наша страна оказывала Соединённым Штатам в борьбе с международным терроризмом. Это вылилось в 20-летнее присутствие США в Афганистане. К каким гуманитарным последствиям и геополитической катастрофе это привело, говорилось немало в самих Соединённых Штатах", - сказала Захарова.
Тем временем Владимир Зеленский изо дня в день пытается представить Россию как спонсора ХАМАС. ГУР Минобороны Украины в свою очередь пытается обвинить Россию в распространении информации о поставках с Украины западного оружия на вооружение ХАМАС.
Обострение палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
13:05
От Моисея до Нетаньяху: как развивался арабо-израильский конфликтНачало конфликта относится к временам в прямом смысле ветхозаветным, когда ведомые Моисеем иудеи пришли из Египта в Палестину и устроили экстерминатус местному населению (арабов тогда ещё не было)
 
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