https://ukraina.ru/20231010/1050072153.html

Новый пакет военной помощи Украине от Германии оценили более чем в 1 млрд евро

Новый пакет военной помощи Украине от Германии оценили более чем в 1 млрд евро - 10.10.2023 Украина.ру

Новый пакет военной помощи Украине от Германии оценили более чем в 1 млрд евро

Германия отправит Украине зимний пакет военной помощи, стоимость которого оценивается более чем в один миллиард евро. Об этом сообщили в министерстве обороны ФРГ

2023-10-10T20:46

2023-10-10T20:46

2023-10-10T20:46

новости

украина

германия

фрг

военная помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043349398_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_948056286a82f781fc9d305559e7f58a.jpg

Как уточнили в ведомстве, в состав нового груза для Украины войдут дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, радар слежения для перехвата целей, IRIS-T и Gepard.Руководитель миноброны Германии также сказал, что Украина может рассчитывать и на дальнейшую поддержку. Кроме ПВО, ФРГ передаст Киеву боеприпасы, транспортные средства и оружие, общая стоимость которых оценивается в 20 миллионов евро. По словам Писториуса, благодаря новому оружию "украинские силы специального назначения станут ещё более боеспособными". Журналисты Bloomberg 4 октября сообщали, что Германия поставит Киеву дополнительные средства ПВО для защиты украинских зерновых маршрутов в Чёрном море. По данным источника, система ПВО RIS-T и зенитные самоходные установки Gepard должны прибыть на Украину до конца года.Всего с начала проведения Специальной военной операции Германия выделила Украине 22 миллиарда евро, утверждала в августе министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Помимо этого, к концу 2023 года в Германия прошли обучение в общей сложности десять тысяч украинских военнослужащих. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса крупнейший пакет военной помощи Киеву, которого должно хватить до начала 2025 года. Его размер может достигнуть 100 миллиардов долларов.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, германия, фрг, военная помощь