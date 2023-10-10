https://ukraina.ru/20231010/1050072153.html
Новый пакет военной помощи Украине от Германии оценили более чем в 1 млрд евро
Новый пакет военной помощи Украине от Германии оценили более чем в 1 млрд евро - 10.10.2023 Украина.ру
Новый пакет военной помощи Украине от Германии оценили более чем в 1 млрд евро
Германия отправит Украине зимний пакет военной помощи, стоимость которого оценивается более чем в один миллиард евро. Об этом сообщили в министерстве обороны ФРГ
2023-10-10T20:46
2023-10-10T20:46
2023-10-10T20:46
новости
украина
германия
фрг
военная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043349398_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_948056286a82f781fc9d305559e7f58a.jpg
Как уточнили в ведомстве, в состав нового груза для Украины войдут дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, радар слежения для перехвата целей, IRIS-T и Gepard.Руководитель миноброны Германии также сказал, что Украина может рассчитывать и на дальнейшую поддержку. Кроме ПВО, ФРГ передаст Киеву боеприпасы, транспортные средства и оружие, общая стоимость которых оценивается в 20 миллионов евро. По словам Писториуса, благодаря новому оружию "украинские силы специального назначения станут ещё более боеспособными". Журналисты Bloomberg 4 октября сообщали, что Германия поставит Киеву дополнительные средства ПВО для защиты украинских зерновых маршрутов в Чёрном море. По данным источника, система ПВО RIS-T и зенитные самоходные установки Gepard должны прибыть на Украину до конца года.Всего с начала проведения Специальной военной операции Германия выделила Украине 22 миллиарда евро, утверждала в августе министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Помимо этого, к концу 2023 года в Германия прошли обучение в общей сложности десять тысяч украинских военнослужащих. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса крупнейший пакет военной помощи Киеву, которого должно хватить до начала 2025 года. Его размер может достигнуть 100 миллиардов долларов.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043349398_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_5853cf337b174d6462db2a60a33ff508.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, германия, фрг, военная помощь
Новости, Украина, Германия, ФРГ, военная помощь
Новый пакет военной помощи Украине от Германии оценили более чем в 1 млрд евро
Германия отправит Украине зимний пакет военной помощи, стоимость которого оценивается более чем в один миллиард евро. Об этом сообщили в министерстве обороны ФРГ
Как уточнили в ведомстве, в состав нового груза для Украины войдут дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, радар слежения для перехвата целей, IRIS-T и Gepard.
"Для защиты критически важной инфраструктуры в начале зимы и для дальнейшей военной поддержки Германия поставляет Украине дополнительную противовоздушную оборону с использованием радара слежения с фазированной антенной решеткой для перехвата целей, IRIS-T и Gepard", – сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Руководитель миноброны Германии также сказал, что Украина может рассчитывать и на дальнейшую поддержку.
Кроме ПВО, ФРГ передаст Киеву боеприпасы, транспортные средства и оружие, общая стоимость которых оценивается в 20 миллионов евро. По словам Писториуса, благодаря новому оружию "украинские силы специального назначения станут ещё более боеспособными".
"В ближайшие недели на Украину прибудут ещё десять основных боевых танков Leopard 1 A5, три зенитных танка Gepard, 15-ть бронированных транспортных средств и чуть менее 20-ти бронированных санитарных машин", – поделились подробностями в министерстве обороны ФРГ.
Журналисты Bloomberg 4 октября сообщали, что Германия поставит Киеву дополнительные средства ПВО для защиты украинских зерновых маршрутов в Чёрном море. По данным источника, система ПВО RIS-T и зенитные самоходные установки Gepard должны прибыть на Украину до конца года.
Всего с начала проведения Специальной военной операции Германия выделила Украине 22 миллиарда евро, утверждала в августе министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Помимо этого, к концу 2023 года в Германия прошли обучение в общей сложности десять тысяч украинских военнослужащих.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса крупнейший пакет военной помощи Киеву, которого должно хватить до начала 2025 года. Его размер может достигнуть 100 миллиардов долларов.