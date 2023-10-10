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Украина откроет новый зерновой коридор через Молдову и Румынию

Украина откроет новый зерновой коридор через Молдову и Румынию - 10.10.2023 Украина.ру

Украина откроет новый зерновой коридор через Молдову и Румынию

Новый зерновой коридор Украины будет проходить через Молдову и Румынию. Его открытие во вторник, 10 октября, анонсировал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Бухаресте по итогам встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом

2023-10-10T20:07

2023-10-10T20:07

2023-10-10T20:07

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украина

владимир зеленский

зерно

экспорт

румыния

молдавия

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Зеленский предполагает, что союз Украины, Румынии и Молдовы способен создать "мощную основу для развития не только трёх стран, но и всей Европы". На встрече Зеленский обсудил с Йоханнисом "возможные совместные действия для защиты не просто портов, а всего региона — Украины, Молдавии и Румынии".Взаимодействие в таком "треугольнике", состоящим из трёх стран, считает Зеленский, стимулирует создание рабочих мест, развитие бизнеса и инфраструктуры. Президент Румынии Клаус Йоханнис отметил, что уже сегодня через румынские морские порты проходит 60% экспорта украинского зерна. Ранее на Украине заявляли о намерениях отправлять на экспорт не менее 75% собранного зерна. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль уточнял, что это возможно, в том числе, благодаря открытию новых зерновых коридоров.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, владимир зеленский, зерно, экспорт, румыния, молдавия