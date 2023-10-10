https://ukraina.ru/20231010/1050071830.html
Украина откроет новый зерновой коридор через Молдову и Румынию
Украина откроет новый зерновой коридор через Молдову и Румынию - 10.10.2023 Украина.ру
Украина откроет новый зерновой коридор через Молдову и Румынию
Новый зерновой коридор Украины будет проходить через Молдову и Румынию. Его открытие во вторник, 10 октября, анонсировал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Бухаресте по итогам встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом
2023-10-10T20:07
2023-10-10T20:07
2023-10-10T20:07
новости
украина
владимир зеленский
зерно
экспорт
румыния
молдавия
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Зеленский предполагает, что союз Украины, Румынии и Молдовы способен создать "мощную основу для развития не только трёх стран, но и всей Европы". На встрече Зеленский обсудил с Йоханнисом "возможные совместные действия для защиты не просто портов, а всего региона — Украины, Молдавии и Румынии".Взаимодействие в таком "треугольнике", состоящим из трёх стран, считает Зеленский, стимулирует создание рабочих мест, развитие бизнеса и инфраструктуры. Президент Румынии Клаус Йоханнис отметил, что уже сегодня через румынские морские порты проходит 60% экспорта украинского зерна. Ранее на Украине заявляли о намерениях отправлять на экспорт не менее 75% собранного зерна. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль уточнял, что это возможно, в том числе, благодаря открытию новых зерновых коридоров.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, зерно, экспорт, румыния, молдавия
Новости, Украина, Владимир Зеленский, зерно, экспорт, Румыния, Молдавия
Украина откроет новый зерновой коридор через Молдову и Румынию
Новый зерновой коридор Украины будет проходить через Молдову и Румынию. Его открытие во вторник, 10 октября, анонсировал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Бухаресте по итогам встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом
Зеленский предполагает, что союз Украины, Румынии и Молдовы способен создать "мощную основу для развития не только трёх стран, но и всей Европы". На встрече Зеленский обсудил с Йоханнисом "возможные совместные действия для защиты не просто портов, а всего региона — Украины, Молдавии и Румынии".
"Мы уже достигли хороших результатов в развитии логистики в этом треугольнике, уже скоро заработает зерновой коридор из Украины через Молдову в Румынию", — сказал украинский президент.
Взаимодействие в таком "треугольнике", состоящим из трёх стран, считает Зеленский, стимулирует создание рабочих мест, развитие бизнеса и инфраструктуры. Президент Румынии Клаус Йоханнис отметил, что уже сегодня через румынские морские порты проходит 60% экспорта украинского зерна.
Ранее на Украине заявляли о намерениях отправлять на экспорт не менее 75% собранного зерна. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль уточнял, что это возможно, в том числе, благодаря открытию новых зерновых коридоров.