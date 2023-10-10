Украина откроет новый зерновой коридор через Молдову и Румынию - 10.10.2023 Украина.ру
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Украина откроет новый зерновой коридор через Молдову и Румынию
Украина откроет новый зерновой коридор через Молдову и Румынию - 10.10.2023 Украина.ру
Украина откроет новый зерновой коридор через Молдову и Румынию
Новый зерновой коридор Украины будет проходить через Молдову и Румынию. Его открытие во вторник, 10 октября, анонсировал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Бухаресте по итогам встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом
2023-10-10T20:07
2023-10-10T20:07
новости
украина
владимир зеленский
зерно
экспорт
румыния
молдавия
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Зеленский предполагает, что союз Украины, Румынии и Молдовы способен создать "мощную основу для развития не только трёх стран, но и всей Европы". На встрече Зеленский обсудил с Йоханнисом "возможные совместные действия для защиты не просто портов, а всего региона — Украины, Молдавии и Румынии".Взаимодействие в таком "треугольнике", состоящим из трёх стран, считает Зеленский, стимулирует создание рабочих мест, развитие бизнеса и инфраструктуры. Президент Румынии Клаус Йоханнис отметил, что уже сегодня через румынские морские порты проходит 60% экспорта украинского зерна. Ранее на Украине заявляли о намерениях отправлять на экспорт не менее 75% собранного зерна. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль уточнял, что это возможно, в том числе, благодаря открытию новых зерновых коридоров.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, владимир зеленский, зерно, экспорт, румыния, молдавия
Новости, Украина, Владимир Зеленский, зерно, экспорт, Румыния, Молдавия

Украина откроет новый зерновой коридор через Молдову и Румынию

20:07 10.10.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЭкспорт российской кукурузы из России в Японию
Экспорт российской кукурузы из России в Японию - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Новый зерновой коридор Украины будет проходить через Молдову и Румынию. Его открытие во вторник, 10 октября, анонсировал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Бухаресте по итогам встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом
Зеленский предполагает, что союз Украины, Румынии и Молдовы способен создать "мощную основу для развития не только трёх стран, но и всей Европы". На встрече Зеленский обсудил с Йоханнисом "возможные совместные действия для защиты не просто портов, а всего региона Украины, Молдавии и Румынии".
"Мы уже достигли хороших результатов в развитии логистики в этом треугольнике, уже скоро заработает зерновой коридор из Украины через Молдову в Румынию", — сказал украинский президент.
Взаимодействие в таком "треугольнике", состоящим из трёх стран, считает Зеленский, стимулирует создание рабочих мест, развитие бизнеса и инфраструктуры. Президент Румынии Клаус Йоханнис отметил, что уже сегодня через румынские морские порты проходит 60% экспорта украинского зерна.
Ранее на Украине заявляли о намерениях отправлять на экспорт не менее 75% собранного зерна. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль уточнял, что это возможно, в том числе, благодаря открытию новых зерновых коридоров.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийзерноэкспортРумынияМолдавия
 
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