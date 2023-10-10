https://ukraina.ru/20231010/1050070756.html
Мадуро: США и ЕС вовлекли Украину в безумие чёрного рынка оружия
Мадуро: США и ЕС вовлекли Украину в безумие чёрного рынка оружия - 10.10.2023 Украина.ру
Мадуро: США и ЕС вовлекли Украину в безумие чёрного рынка оружия
США и Евросоюз виновны в том, что поставленное ими на Украину оружие оказалось на чёрном рынке. Об этом президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил эфире программы "С Мадуро +".
2023-10-10T19:07
2023-10-10T19:07
2023-10-10T19:07
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"Правительство США и правительства Европы, которые потратили миллиарды долларов и евро на оружие и военные технологи, затыкают уши, закрывают глаза, когда все это оружие, которое они отправили на Украину, оказывается на черном рынке", - цитирует РИА Новости венесуэльского лидера.Мадуро также отметил: "Страшная коррупция на Украине, тотальная, начиная с Зеленского и дальше вниз (по служебной лестнице), все договариваются о продаже оружия любого типа, и это оружие циркулирует повсюду. Это ещё одно безумие, в которое НАТО вмешало Украину".О перспективе скорого появления у террористов оружия из ЕС и США, поставленного на Украину, эксперты и журналисты предупреждали задолго до СВО. Они указывали на колоссальную коррумпированность киевского режима и обычные для военных конфликтов ситуации присвоения оружия и боеприпасов как военнослужащими, так и гражданскими лицами в зонах боевых действий.Владимир Зеленский в своих официальных выступлениях в ЕС 9 и 10 октября обвинил Россию в поддержке ХАМАС. Москва отвергла эти безосновательные измышления.
https://ukraina.ru/20231010/1050070532.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сво, палестина, израиль, венесуэла, николас мадуро, оружие, торговля оружием, всу, коррупция
Новости, Украина, СВО, Палестина, Израиль, Венесуэла, Николас Мадуро, оружие, торговля оружием, ВСУ, коррупция
Мадуро: США и ЕС вовлекли Украину в безумие чёрного рынка оружия
США и Евросоюз виновны в том, что поставленное ими на Украину оружие оказалось на чёрном рынке. Об этом президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил эфире программы "С Мадуро +".
"Правительство США и правительства Европы, которые потратили миллиарды долларов и евро на оружие и военные технологи, затыкают уши, закрывают глаза, когда все это оружие, которое они отправили на Украину, оказывается на черном рынке", - цитирует РИА Новости венесуэльского лидера.
Мадуро также отметил: "Страшная коррупция на Украине, тотальная, начиная с Зеленского и дальше вниз (по служебной лестнице), все договариваются о продаже оружия любого типа, и это оружие циркулирует повсюду. Это ещё одно безумие, в которое НАТО вмешало Украину".
О перспективе скорого появления у террористов оружия из ЕС и США, поставленного на Украину, эксперты и журналисты предупреждали задолго до СВО. Они указывали на колоссальную коррумпированность киевского режима и обычные для военных конфликтов ситуации присвоения оружия и боеприпасов как военнослужащими, так и гражданскими лицами в зонах боевых действий.
Владимир Зеленский в своих официальных выступлениях в ЕС 9 и 10 октября обвинил Россию в поддержке ХАМАС. Москва отвергла эти безосновательные измышления.