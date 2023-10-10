Мадуро: США и ЕС вовлекли Украину в безумие чёрного рынка оружия - 10.10.2023 Украина.ру
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Мадуро: США и ЕС вовлекли Украину в безумие чёрного рынка оружия
Мадуро: США и ЕС вовлекли Украину в безумие чёрного рынка оружия - 10.10.2023 Украина.ру
Мадуро: США и ЕС вовлекли Украину в безумие чёрного рынка оружия
США и Евросоюз виновны в том, что поставленное ими на Украину оружие оказалось на чёрном рынке. Об этом президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил эфире программы "С Мадуро +".
2023-10-10T19:07
2023-10-10T19:07
новости
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сво
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израиль
венесуэла
николас мадуро
оружие
торговля оружием
всу
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"Правительство США и правительства Европы, которые потратили миллиарды долларов и евро на оружие и военные технологи, затыкают уши, закрывают глаза, когда все это оружие, которое они отправили на Украину, оказывается на черном рынке", - цитирует РИА Новости венесуэльского лидера.Мадуро также отметил: "Страшная коррупция на Украине, тотальная, начиная с Зеленского и дальше вниз (по служебной лестнице), все договариваются о продаже оружия любого типа, и это оружие циркулирует повсюду. Это ещё одно безумие, в которое НАТО вмешало Украину".О перспективе скорого появления у террористов оружия из ЕС и США, поставленного на Украину, эксперты и журналисты предупреждали задолго до СВО. Они указывали на колоссальную коррумпированность киевского режима и обычные для военных конфликтов ситуации присвоения оружия и боеприпасов как военнослужащими, так и гражданскими лицами в зонах боевых действий.Владимир Зеленский в своих официальных выступлениях в ЕС 9 и 10 октября обвинил Россию в поддержке ХАМАС. Москва отвергла эти безосновательные измышления.
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новости, украина, сво, палестина, израиль, венесуэла, николас мадуро, оружие, торговля оружием, всу, коррупция
Новости, Украина, СВО, Палестина, Израиль, Венесуэла, Николас Мадуро, оружие, торговля оружием, ВСУ, коррупция

Мадуро: США и ЕС вовлекли Украину в безумие чёрного рынка оружия

19:07 10.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Турцию
Визит президента РФ В. Путина в Турцию - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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США и Евросоюз виновны в том, что поставленное ими на Украину оружие оказалось на чёрном рынке. Об этом президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил эфире программы "С Мадуро +".
"Правительство США и правительства Европы, которые потратили миллиарды долларов и евро на оружие и военные технологи, затыкают уши, закрывают глаза, когда все это оружие, которое они отправили на Украину, оказывается на черном рынке", - цитирует РИА Новости венесуэльского лидера.
Мадуро также отметил: "Страшная коррупция на Украине, тотальная, начиная с Зеленского и дальше вниз (по служебной лестнице), все договариваются о продаже оружия любого типа, и это оружие циркулирует повсюду. Это ещё одно безумие, в которое НАТО вмешало Украину".
О перспективе скорого появления у террористов оружия из ЕС и США, поставленного на Украину, эксперты и журналисты предупреждали задолго до СВО. Они указывали на колоссальную коррумпированность киевского режима и обычные для военных конфликтов ситуации присвоения оружия и боеприпасов как военнослужащими, так и гражданскими лицами в зонах боевых действий.
Владимир Зеленский в своих официальных выступлениях в ЕС 9 и 10 октября обвинил Россию в поддержке ХАМАС. Москва отвергла эти безосновательные измышления.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2023
18:37
Наполитано: ХАМАС использует американское оружие с УкраиныХАМАС использует американское оружие, которое США бесконтрольно поставляли коррумпированной Украине. Об этом 10 октября в телеэфире Newsmax заявил экс-судья Верховного суда Нью-Джерси, а ныне популярный североамериканский блогер Эндрю Наполитано.
 
НовостиУкраинаСВОПалестинаИзраильВенесуэлаНиколас Мадурооружиеторговля оружиемВСУкоррупция
 
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