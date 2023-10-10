https://ukraina.ru/20231010/1050067715.html

Зеленский снял костюм Че Гевары из-за войны в Израиле, ВС РФ наступают под Запорожьем. Итоги 10 октября

Зеленский снял костюм Че Гевары из-за войны в Израиле, ВС РФ наступают под Запорожьем. Итоги 10 октября - 10.10.2023 Украина.ру

Зеленский снял костюм Че Гевары из-за войны в Израиле, ВС РФ наступают под Запорожьем. Итоги 10 октября

В США и Европе комментируют последствия войны в Израиле для Украины; российские военные контратакуют на Запорожском направлении; 40 дней без коррупции на Украине не удались

2023-10-10T18:00

2023-10-10T18:00

2023-10-10T18:37

эксклюзив

хроники

владимир зеленский

украина

израиль

эрнесто че гевара

вс рф

запорожье

коррупция

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Украина и война между Израилем и ПалестинойОколо 450 граждан Украины обратились к Министерству иностранных дел своей страны из-за невозможности покинуть Израиль и сектор Газа, заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в эфире объединенного телемарафона 10 октября.«Что касается украинцев, которые обратились в оперативный штаб в связи с невозможностью покинуть Израиль из-за отмены авиарейсов, тут мы имеем цифру около 300 граждан на территории Израиля, а также 150 украинцев в секторе Газа, которые хотят выехать», — сказал он.Николенко также подтвердил, что украинские дипломатические службы проверяют информацию о гибели троих украинцев: двоих в Израиле и одного в секторе Газа.Пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова рассказала о гражданах России, которые находятся в зоне боевых действий и обстрелов:Из сектора Газа заявили желание уехать около 400 человек: 280 граждан России, остальные белорусы, казахи и украинцы.Официально на консульском учете в Израиле находятся 150 тысяч россиян, хотя реальная цифра российских граждан, проживающих в настоящее время в этой стране намного выше. В секторе Газа проживают несколько тысяч граждан России.На этом фоне не только российские и западные, но и украинские СМИ пишут о том, что поддержка Киева Западом может снизиться или измениться — США уже выделяют военную помощь Израилю, ЕС за одни сутки сначала отменил финансовую поддержку Палестины, потом, по словам Жозепа Борреля, вернул.«На фоне всех условий политику касательно региона придется формировать также Украине, одновременно учитывая позицию ЕС (в который мы интегрируемая), США (от которых зависит наша безопасность), Израиля (который, как и мы, борется с террористами) и арабских государств (за поддержку которых Киев настойчиво борется)», — пишет издание «Украинская правда».Изменения заметили и в поведении, и во внешнем виде президента Украины Владимира Зеленского:«Видно, как он боится и нервничает. Он снял свой костюм Че Гевары — Фиделя Кастро, поэтому он больше не появляется в зеленом хаки, а старается выглядеть, как Джонни Кэш, теперь он во всем черном. Уже сам факт смены одежды говорит о том, что он волнуется, потому что понимает, что его ждет», — заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.Полностью Украину не лишат военной помощи. Но, вне всякого сомнения, мультимиллиардные подарки Киеву и вливания в вооруженные силы Украины станут значительно жиже, рассказал в интервью изданию Украина.ру американист, политолог Грег Вайнер.В свою очередь профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко рассказал изданию Украина.ру, что Украина считает, что она для США важнее Израиля. Украинцы правильно все понимают: они — гарант невосстановления Советского Союза, и американцы будут поддерживать их до тех пор, пока возможно.Запад может постараться заморозить конфликт на Украине на фоне израильской войны, считает он:«США бы с удовольствием продавили Украину на такой мир, в том числе в котором Харьков и Сумы останутся за киевским режимом — там поставят ракеты меньшей, а возможно, и средней дальности для атаки на наши города».Обстрелы между Израилем и организацией ХАМАС продолжаются, в секторе Газа — значительные разрушения, по израильскому городу Ашкелон выпущены ракеты. Количество жертв с двух сторон насчитывает больше двух тысяч.Конфликт впервые прокомментировал президент России Владимир Путин:«США оказывали давление на обе стороны палестино-израильского конфликта — каждый раз без учёта коренных интересов палестинского народа. США пытались монополизировать урегулирование на Ближнем Востоке, но не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон», — заявил он.Российские войска наступаютШтурмовые группы российской армии перешли к активным действиям в Запорожской области, на Васильевском направлении утром 10 октября, написал в своем телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.По его словам, идёт «активная работа наших штурмовых групп на участке Жеребянки — Пятихатки Васильевского направления Запорожского фронта».В Минобороны РФ сообщили о поражении живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой и 65-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области ударами авиации и огнем артиллерии.«Потери противника составили более 80 украинских военнослужащих, танк, три пикапа, гаубица Д-30 и пушка М-46», — сказано в сводке МО.Воровство в Минобороны УкраиныНа Украине двое топ-чиновников из Минобороны пойманы на коррупционных схемах: Государственное бюро расследований Украины (ГБР) во вторник сообщает о подозрении бывшему замминистра обороны Вячеславу Шаповалову и руководителю департамента Богдану Хмельницкому. Оба уволены и находятся в СИЗО.«Они закупались за границей по стопроцентной предоплате с нарушением процедуры контроля за качеством. Полученные средства защиты оказались непригодны для использования в бою. За это Шаповалов в придачу к подозрению о препятствовании законной деятельности ВСУ получил еще и растрату имущества путем злоупотребления», — пишет украинское издание «СтранаUA».Объем сделок Шаповалова, по которым проводится следствие, составляет 1,4 млрд гривен государственных средств, уточнили в ГБР.По данным украинских СМИ, эти чиновники также закупали кевларовые шлемы по завышенным ценам, а до начала 2023 года являлись главными исполнителями в сфере вооруженных закупок министерства.В начале октября депутат Верховной Рады от «Голоса» Ярослав Железняк написал в своем телеграм-канале, что после визита Зеленского в Нью-Йорк США попросили Украину не допускать коррупционных скандалов в стране в течение 45 дней.«К нам одна главная публичная претензия — коррупция. Честно, даже значительно преувеличено и это не очень справедливо. Но с этим надо было дискутировать до того, как проблема приобрела такой масштаб. Сейчас уже как есть. Поэтому эти 45 дней и все время нужно пройти без никакого большого коррупционного скандала», — написал Железняк, отметив, что украинской стороне это сообщили напрямую.

https://ukraina.ru/20231010/1050064039.html

https://ukraina.ru/20231010/1050053264.html

https://ukraina.ru/20231010/1050056261.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, владимир зеленский, украина, израиль, эрнесто че гевара, вс рф, запорожье, коррупция