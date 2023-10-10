https://ukraina.ru/20231010/1050066009.html

Хитрость Байдена и откровения Столтенберга. Что говорили об Украине 10 октября в мире

Хитрость Байдена и откровения Столтенберга. Что говорили об Украине 10 октября в мире - 10.10.2023 Украина.ру

Хитрость Байдена и откровения Столтенберга. Что говорили об Украине 10 октября в мире

В администрации Байдена придумывают новые способы помочь Киеву. А в это время генсек НАТО Столтенберг проговорился о важном нюансе, вследствие чего подвергся критике, пишут западные СМИ

2023-10-10T17:44

2023-10-10T17:44

2023-10-10T18:15

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Убить двух зайцевБелый дом рассматривает возможность связать в рамках одного законопроекта предоставление помощи Израилю и финансирование Украине, пишет NBC.По мнению представителей американской администрации, подобная стратегия обеспечит дополнительное финансирование Украины, несмотря на недавнюю блокировку республиканцев в Палате представителей и Сенате. В администрации Байдена дали понять, что они спокойно относятся к инициативе, признав, что судьба финансирования напрямую зависит от решения конгресса.Как отмечает координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям адмирал Джон Кирби, для США не проблематично обеспечить финансирование как Украины, так и Израиля, ведь, по его мнению, Соединенные Штаты — «страна достаточно динамичная, большая и экономически жизнеспособная».Однако финансирование двух стран все же остается по вопросом: за последние месяцы сила оппозиции Республиканской партии в вопросах помощи Украине только возросла. Так, уже в сентябре 93 республиканца проголосовали за поправку к законопроекту о военном финансировании.А вот лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл, республиканец от штата Кентукки, являющийся ярым сторонником поддержки воюющих стран, провел сопоставления и заявил, что помощь Израилю будет явно отличаться от требований Киева.Макконнелл уточнил, что Тель-Авиву, в отличие от Киева, будут необходимы другие системы ПВО, что исключит конкуренцию за один и тот же вид военной поддержки.Однако объединить помощь Израилю и Украине у США вряд ли получится, считает The Washington Post. Авторы издания полагают, что сложности смогут возникнуть на фоне того, что администрация Байдена до сих пор не смогла сформулировать конечные цели украинского конфликта и методы их достижения.Параллельно с этим в издании The Federalist задаются вопросом, почему же администрация Байдена требует от Израиля переговоров о прекращении огня, а от Украины — нет. Скорее всего, мотивацией для властей Соединенных Штатов служит то, что США регулярно поддерживает Иран за счет Израиля, включая отмену санкций и размораживание иранских активов на миллиарды долларов, полагает издание.Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен призывал союзников США не прекращать военную поддержку Украины, аргументируя это тем, что воюющая страна должна быть «сильнее» и «способна сдерживать и защищаться от любой будущей агрессии».Кроме того, Блинкен опасался, что в случае прекращения поставок Киеву вооружения, Украина может попасть в «циничную ловушку», которой тут же воспользуется Москва.Еще более горячая точкаПосле четырех месяцев наступления ВСУ НАТО готовится начать войну непосредственно против России, пишет издание Agoravox.В западном издании отмечают, что неудавшееся контрнаступление изначально было неосуществимым для украинских военных даже при поддержке НАТО. Западное вооружение, которое должно было отпугнуть россиян, практически уничтожено в причерноморских полях Украины, не говоря об огромных потерях со стороны ВСУ, пишет Agoravox.Авторы статьи сетуют на то, что генштаб НАТО и вовсе «сошел с ума», ведь руководство альянса планирует продолжать атаки пешими порядками, так как боевые машины систематически уничтожаются российской артиллерией. В издании сослались на НАСА: на снимках, сделанных со спутника, эксперты насчитали около 400 000 новых могил на украинских кладбищах. Помимо больших потерь, эксперты издания, полагают, что Украина находится на грани развала, а элитные подразделения, например, 47-я бригада, отказываются воевать.Подобные провалы со стороны ВСУ вынуждают британское правительство объявить об отправке кадровых военных для участия в войне НАТО против России, пишет Agoravox.На днях министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил в интервью газете Sunday Telegraph, что британское правительство хочет направить военных инструкторов на Украину. Шаппс поднял вопрос о непосредственном участии Королевского флота в боевых действиях против российского Черноморского флота.То, что эта война началась по вине и задумке НАТО, дал понять и генсек альянса Йенс Столтенберг, передает Il Fatto Quotidiano.«Осенью 2021 года президент России Владимир Путин предложил НАТО проект договора, в котором говорилось об обязательстве альянса не расширяться на восток. Конечно, мы его не подписали. Путин хотел, чтобы мы дали обещание не расширять НАТО. Мы отказались. Путин спровоцировал конфликт, чтобы помешать нам приблизиться к границам России», — заявил Столтенберг.Авторы статьи отмечают, что такие слова недопустимы на Западе, а единственным способом разрешить конфликт могут быть только переговоры с Россией. Также журналисты издания привели историю вопроса расширения НАТО на восток: с начала 90-х, когда блок уже поглотил Восточную Европу и Прибалтику, ведущие дипломаты и ученые пророчили катастрофические последствия дальнейшего приближения к границам России. Авторы приводят мнения трёх бывших послов США в Москве, Джорджа Кеннана, Уильяма Бернса и Джека Мэтлока — младшего, которых никак нельзя заподозрить в симпатиях к Москве.Однако нынешнее поколение натовских «ястребов» явно переоценило свои аналитические способности и, как результат, конфликт на Украине требует всё более активного вовлечения Запада, что сказалось уже не только на финансах и военных запасах, но также угрожает глобальным конфликтом, если ставки будут повышаться, пишет издание.На самом деле если планы размещения войск НАТО на Украине публично обсуждаются, то это потому, что решение об этом уже принято. Первоначально их можно было бы назвать советниками, консультантами, но стратегия очевидна: британские «советники» и «тренеры» будут выполнять функции руководящего персонала и будут убиты на Украине, а западные правительства будут использовать это как предлог для новой эскалации. Прокси-война США и НАТО против России нуждается в поводах для усиления, полагают в издании Il Fatto Quotidiano.Публично правительства стран НАТО заявляют, что они не находятся в состоянии войны с Россией и намерены строго ограничить свое участие в конфликте. В тишине кабинетов, вдали от общественности, они работают над тем, чтобы превратить конфликт в масштабную войну между ядерными державами. Поскольку у Украины больше нет сил для противостояния России, единственный способ «изменить игру» — это прямое вмешательство в конфликт сил НАТО, которые до сих пор обеспечивали вооружение, разведку, логистику и структуры управления украинской армии, отмечают в Il Fatto Quotidiano.

https://ukraina.ru/20231010/1050053264.html

https://ukraina.ru/20230821/1048810424.html

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Серафима Тимохина

Серафима Тимохина

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Серафима Тимохина

эксклюзив, сша, россия, нато, украина, всу, джо байден, энтони блинкен, джон кирби, пво