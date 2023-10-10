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Румынская сенатор пообещала устроить шоу на встрече с Зеленским
Румынская сенатор пообещала устроить шоу на встрече с Зеленским - 10.10.2023 Украина.ру
Румынская сенатор пообещала устроить шоу на встрече с Зеленским
Сенатор Румынии пообещала устроить "цирк" на выступлении Владимира Зеленского в парламенте. Диана Шошоакэ запланировала шоу в румынском парламенте по случаю речи украинского гостя 10 октября на совместном заседании обеих палат румынского парламента.
2023-10-10T15:55
2023-10-10T15:55
2023-10-10T15:55
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румыния
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скандал
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Диана Шошоакэ пообещала устроить шоу в румынском парламенте, если там будет выступать президент Украины Владимир Зеленский. "Зеля, у тебя хватит смелости встретиться со мной? У меня есть письмо, которое я хочу передать тебе!", - цитируют Шошоакэ румынские СМИ. Зеленский во вторник, 10 октября, прибыл в Румынию с официальным визитом. В програме визита – встреча с президентом Клаусом Йоханнисом и премьер-министром Марселем Чолаку. В графике Зеленского запланировано выступление на пленарном заседании румынского парламента.Депутаты парламента Румынии сообщили местным журналистам об отмене запланированного мероприятия под предлогом "возможных сбоев в выступлении". Позже отмену выступления Зеленского официально подтвердило руководство парламента.Диана Шошоакэ имеет репутацию открыто пророссийского сенатора румынского парламента. Она демонстративно посетила российское посольство в июне в День России. Сенатор использует свой аккаунт в соцсетях для публикации таких призывов: "Остановите войну, жители Запада!".Шошоакэ периодически нервирует своих румынских оппонентов. За регистрацию законопроекта с предложением рассмотреть возврат Румынии территориальных "сталинских подарков" УССР на румынского парламентария ополчились националисты постсоветской Украины. Бухарест поставляет на Украину оружие, боеприпасы и военную технику со складов армии бывшей Социалистической Республики Румыния. Через её территорию осуществляются транзитные поставки НАТО для ВСУ. Румынские порты обслуживают украинский экспорт. При этом Румыния входит в пятёрку стран Евросоюза, не желающих терпеть на своём рынке украинский "зерновой демпинг".
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, румыния, парламент, парламентарии, сенатор, украина, восточная европа, военная помощь, владимир зеленский, скандал, международные отношения, pr, шоу
Новости, Румыния, парламент, парламентарии, сенатор, Украина, Восточная Европа, военная помощь, Владимир Зеленский, скандал, международные отношения, pr, шоу
Румынская сенатор пообещала устроить шоу на встрече с Зеленским
Сенатор Румынии пообещала устроить "цирк" на выступлении Владимира Зеленского в парламенте. Диана Шошоакэ запланировала шоу в румынском парламенте по случаю речи украинского гостя 10 октября на совместном заседании обеих палат румынского парламента.
Диана Шошоакэ пообещала устроить шоу в румынском парламенте, если там будет выступать президент Украины Владимир Зеленский.
"Зеля, у тебя хватит смелости встретиться со мной? У меня есть письмо, которое я хочу передать тебе!", - цитируют Шошоакэ румынские СМИ.
Зеленский во вторник, 10 октября, прибыл в Румынию с официальным визитом. В програме визита – встреча с президентом Клаусом Йоханнисом и премьер-министром Марселем Чолаку. В графике Зеленского запланировано выступление на пленарном заседании румынского парламента.
Депутаты парламента Румынии сообщили местным журналистам об отмене запланированного мероприятия под предлогом "возможных сбоев в выступлении". Позже отмену выступления Зеленского официально подтвердило руководство парламента.
Диана Шошоакэ имеет репутацию открыто пророссийского сенатора румынского парламента. Она демонстративно посетила российское посольство в июне в День России. Сенатор использует свой аккаунт в соцсетях для публикации таких призывов: "Остановите войну, жители Запада!".
Шошоакэ периодически нервирует своих румынских оппонентов. За регистрацию законопроекта с предложением рассмотреть возврат Румынии территориальных "сталинских подарков" УССР на румынского парламентария ополчились националисты постсоветской Украины.
Бухарест поставляет на Украину оружие, боеприпасы и военную технику со складов армии бывшей Социалистической Республики Румыния. Через её территорию осуществляются транзитные поставки НАТО для ВСУ. Румынские порты обслуживают украинский экспорт. При этом Румыния входит в пятёрку стран Евросоюза, не желающих терпеть на своём рынке украинский "зерновой демпинг".