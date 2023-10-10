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Румынская сенатор пообещала устроить шоу на встрече с Зеленским

Румынская сенатор пообещала устроить шоу на встрече с Зеленским - 10.10.2023 Украина.ру

Румынская сенатор пообещала устроить шоу на встрече с Зеленским

Сенатор Румынии пообещала устроить "цирк" на выступлении Владимира Зеленского в парламенте. Диана Шошоакэ запланировала шоу в румынском парламенте по случаю речи украинского гостя 10 октября на совместном заседании обеих палат румынского парламента.

2023-10-10T15:55

2023-10-10T15:55

2023-10-10T15:55

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Диана Шошоакэ пообещала устроить шоу в румынском парламенте, если там будет выступать президент Украины Владимир Зеленский. "Зеля, у тебя хватит смелости встретиться со мной? У меня есть письмо, которое я хочу передать тебе!", - цитируют Шошоакэ румынские СМИ. Зеленский во вторник, 10 октября, прибыл в Румынию с официальным визитом. В програме визита – встреча с президентом Клаусом Йоханнисом и премьер-министром Марселем Чолаку. В графике Зеленского запланировано выступление на пленарном заседании румынского парламента.Депутаты парламента Румынии сообщили местным журналистам об отмене запланированного мероприятия под предлогом "возможных сбоев в выступлении". Позже отмену выступления Зеленского официально подтвердило руководство парламента.Диана Шошоакэ имеет репутацию открыто пророссийского сенатора румынского парламента. Она демонстративно посетила российское посольство в июне в День России. Сенатор использует свой аккаунт в соцсетях для публикации таких призывов: "Остановите войну, жители Запада!".Шошоакэ периодически нервирует своих румынских оппонентов. За регистрацию законопроекта с предложением рассмотреть возврат Румынии территориальных "сталинских подарков" УССР на румынского парламентария ополчились националисты постсоветской Украины. Бухарест поставляет на Украину оружие, боеприпасы и военную технику со складов армии бывшей Социалистической Республики Румыния. Через её территорию осуществляются транзитные поставки НАТО для ВСУ. Румынские порты обслуживают украинский экспорт. При этом Румыния входит в пятёрку стран Евросоюза, не желающих терпеть на своём рынке украинский "зерновой демпинг".

https://ukraina.ru/20231010/1050051651.html

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