Отзыв ратификации ДВЗЯИ не означает гонку вооружений - МИД РФ - 10.10.2023 Украина.ру
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Отзыв ратификации ДВЗЯИ не означает гонку вооружений - МИД РФ
Отзыв ратификации ДВЗЯИ не означает гонку вооружений - МИД РФ - 10.10.2023 Украина.ру
Отзыв ратификации ДВЗЯИ не означает гонку вооружений - МИД РФ
У России не остаётся других вариантов, кроме отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаниях (ДВЗЯИ), заявил 10 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков
2023-10-10T14:46
2023-10-10T14:47
новости
россия
двзяи
сергей рябков
мид рф
ратификация
сша
ядерные испытания
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Рябков заявил, что у России нет другого выбора, кроме как отозвать ратификацию договора, чтобы отбалансировать статус по договору по примеру США."Мы считаем, что зеркальность в этом вопросе с США абсолютно необходима. Мы полагаем, что 23 года, пока мы ждали, что что-то сдвинется в Вашингтоне в плане ратификации, вполне достаточный срок для того, чтобы этот шаг был сделан. К сожалению, признаков того, что США пойдут по этому пути, не видно. Соответственно, у нас не остается другого выбора, кроме как отбалансировать нашу позицию", - сказал он.Дипломат заявил, что потребуется внести законопроект, который "отменит первую статью соответствующего федерального закона, принятого в 2000 году - первая статья - это ратификация ДВЗЯИ".При этом остальные статьи этого закона, как мы предполагаем, целесообразно оставить в силе. Там речь идет о мероприятиях, необходимых для поддержания на должном уровне и в должной степени боеготовности нашего ядерного арсенала, говоря обобщено, добавил он.Рябков прокомментировал вопрос, что возможный отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ приведёт к новой гонке вооружений."Я не вижу здесь прямой связи. Всё зависит от США", - сказал Рябков.По мнению Рябкова, признаки того, что на Невадском полигоне ведутся или, по крайней мере, велись до последнего времени соответствующие работы, есть."Если Вашингтон пойдёт по разрушительному пути проведения ядерных испытаний, тогда сработает та позиция, которая была заявлена президентом РФ, что мы будем вынуждены отзеркалить и это. Тогда возникнет совершенно иная ситуация", - сказал он.Ответственность за то, возникнет такая ситуация или нет, лежит на Вашингтоне. "Они сейчас получили то, что они для себя допускали, но каким-то образом полагали, что другие, то есть мы, в частности, на это будем смотреть сквозь пальцы. Не вышло. Пусть дальше делают выводы, если они хотят идти по пути эскалации, то тогда, возможно, они получат возобновление ядерных испытаний. Это крайне негативный сценарий, но к нему тоже надо быть готовым", - добавил он.
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новости, россия, двзяи, сергей рябков, мид рф, ратификация, сша, ядерные испытания
Новости, Россия, ДВЗЯИ, Сергей Рябков, МИД РФ, ратификация, США, ядерные испытания

Отзыв ратификации ДВЗЯИ не означает гонку вооружений - МИД РФ

14:46 10.10.2023 (обновлено: 14:47 10.10.2023)
 
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У России не остаётся других вариантов, кроме отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаниях (ДВЗЯИ), заявил 10 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков
Рябков заявил, что у России нет другого выбора, кроме как отозвать ратификацию договора, чтобы отбалансировать статус по договору по примеру США.
"Мы считаем, что зеркальность в этом вопросе с США абсолютно необходима. Мы полагаем, что 23 года, пока мы ждали, что что-то сдвинется в Вашингтоне в плане ратификации, вполне достаточный срок для того, чтобы этот шаг был сделан. К сожалению, признаков того, что США пойдут по этому пути, не видно. Соответственно, у нас не остается другого выбора, кроме как отбалансировать нашу позицию", - сказал он.
Дипломат заявил, что потребуется внести законопроект, который "отменит первую статью соответствующего федерального закона, принятого в 2000 году - первая статья - это ратификация ДВЗЯИ".
При этом остальные статьи этого закона, как мы предполагаем, целесообразно оставить в силе. Там речь идет о мероприятиях, необходимых для поддержания на должном уровне и в должной степени боеготовности нашего ядерного арсенала, говоря обобщено, добавил он.
Рябков прокомментировал вопрос, что возможный отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ приведёт к новой гонке вооружений.
"Я не вижу здесь прямой связи. Всё зависит от США", - сказал Рябков.
По мнению Рябкова, признаки того, что на Невадском полигоне ведутся или, по крайней мере, велись до последнего времени соответствующие работы, есть.
"Если Вашингтон пойдёт по разрушительному пути проведения ядерных испытаний, тогда сработает та позиция, которая была заявлена президентом РФ, что мы будем вынуждены отзеркалить и это. Тогда возникнет совершенно иная ситуация", - сказал он.
Ответственность за то, возникнет такая ситуация или нет, лежит на Вашингтоне. "Они сейчас получили то, что они для себя допускали, но каким-то образом полагали, что другие, то есть мы, в частности, на это будем смотреть сквозь пальцы. Не вышло. Пусть дальше делают выводы, если они хотят идти по пути эскалации, то тогда, возможно, они получат возобновление ядерных испытаний. Это крайне негативный сценарий, но к нему тоже надо быть готовым", - добавил он.
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
14:17
Россия готовит дератификацию ДВЗЯИ - СлуцкийКомитет по международным делам Госдумы подготовит механизм отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) к 18 октября, сообщил председатель комитета Леонид Слуцкий
 
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