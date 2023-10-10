Россия готовит дератификацию ДВЗЯИ - Слуцкий - 10.10.2023 Украина.ру
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Россия готовит дератификацию ДВЗЯИ - Слуцкий
Россия готовит дератификацию ДВЗЯИ - Слуцкий - 10.10.2023 Украина.ру
Россия готовит дератификацию ДВЗЯИ - Слуцкий
Комитет по международным делам Госдумы подготовит механизм отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) к 18 октября, сообщил председатель комитета Леонид Слуцкий
2023-10-10T14:17
2023-10-10T14:17
новости
россия
слуцкий
двзяи
сша
ратификация
государственная дума рф
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По его словам, комитет ведёт активные консультации с МИД России и другими профильными ведомствами, так как для этого понадобятся законодательные решения."Соответствующий проект закона уже прорабатывается и находится в высокой степени готовности. Рассчитываем выйти на "финишную прямую" к следующей среде – 18 октября", - сказал Слуцкий.Дату рассмотрения вопроса по отзыву ратификации ДЗВЯИ определит Совет Думы. Слуцкий также выразил уверенность, что у депутатов всех фракций будет единая позиция.Он убежден, что это решение будет в национальных интересах России и её победы. "Нам необходимо обеспечить законодательный паритет и зеркальную позицию с американской стороной по этому важнейшему договору", - добавил Слуцкий.
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новости, россия, слуцкий, двзяи, сша, ратификация, государственная дума рф
Новости, Россия, Слуцкий, ДВЗЯИ, США, ратификация, Государственная дума РФ

Россия готовит дератификацию ДВЗЯИ - Слуцкий

14:17 10.10.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Комитет по международным делам Госдумы подготовит механизм отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) к 18 октября, сообщил председатель комитета Леонид Слуцкий
"Комитет по международным делам в соответствии с поручением Совета Думы приступил к разработке механизма по отзыву ратификации ДЗВЯИ", - заявил Слуцкий.
По его словам, комитет ведёт активные консультации с МИД России и другими профильными ведомствами, так как для этого понадобятся законодательные решения.
"Соответствующий проект закона уже прорабатывается и находится в высокой степени готовности. Рассчитываем выйти на "финишную прямую" к следующей среде – 18 октября", - сказал Слуцкий.
Дату рассмотрения вопроса по отзыву ратификации ДЗВЯИ определит Совет Думы. Слуцкий также выразил уверенность, что у депутатов всех фракций будет единая позиция.
Он убежден, что это решение будет в национальных интересах России и её победы. "Нам необходимо обеспечить законодательный паритет и зеркальную позицию с американской стороной по этому важнейшему договору", - добавил Слуцкий.
Владимир Зеленский
5 октября, 12:33
Владимир Зеленский и "последняя война"Украинский президент в общем-то нередко даёт большие интервью иностранным СМИ и нельзя сказать, чтобы он часто радовал зрителей новыми суждениями. Интервью итальянскому телеканалу Sky TG24 от 4 октября исключением не является – это повторение основной концепции украинской власти. Однако уточнение им некоторых акцентов представляет немалый интерес
 
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