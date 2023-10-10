https://ukraina.ru/20231010/1050056478.html

Россия готовит дератификацию ДВЗЯИ - Слуцкий

Россия готовит дератификацию ДВЗЯИ - Слуцкий - 10.10.2023 Украина.ру

Россия готовит дератификацию ДВЗЯИ - Слуцкий

Комитет по международным делам Госдумы подготовит механизм отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) к 18 октября, сообщил председатель комитета Леонид Слуцкий

2023-10-10T14:17

2023-10-10T14:17

2023-10-10T14:17

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По его словам, комитет ведёт активные консультации с МИД России и другими профильными ведомствами, так как для этого понадобятся законодательные решения."Соответствующий проект закона уже прорабатывается и находится в высокой степени готовности. Рассчитываем выйти на "финишную прямую" к следующей среде – 18 октября", - сказал Слуцкий.Дату рассмотрения вопроса по отзыву ратификации ДЗВЯИ определит Совет Думы. Слуцкий также выразил уверенность, что у депутатов всех фракций будет единая позиция.Он убежден, что это решение будет в национальных интересах России и её победы. "Нам необходимо обеспечить законодательный паритет и зеркальную позицию с американской стороной по этому важнейшему договору", - добавил Слуцкий.

https://ukraina.ru/20231005/1049925481.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, слуцкий, двзяи, сша, ратификация, государственная дума рф