Россия готовит дератификацию ДВЗЯИ - Слуцкий
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Комитет по международным делам Госдумы подготовит механизм отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) к 18 октября, сообщил председатель комитета Леонид Слуцкий
"Комитет по международным делам в соответствии с поручением Совета Думы приступил к разработке механизма по отзыву ратификации ДЗВЯИ", - заявил Слуцкий.
По его словам, комитет ведёт активные консультации с МИД России и другими профильными ведомствами, так как для этого понадобятся законодательные решения.
"Соответствующий проект закона уже прорабатывается и находится в высокой степени готовности. Рассчитываем выйти на "финишную прямую" к следующей среде – 18 октября", - сказал Слуцкий.
Дату рассмотрения вопроса по отзыву ратификации ДЗВЯИ определит Совет Думы. Слуцкий также выразил уверенность, что у депутатов всех фракций будет единая позиция.
Он убежден, что это решение будет в национальных интересах России и её победы. "Нам необходимо обеспечить законодательный паритет и зеркальную позицию с американской стороной по этому важнейшему договору", - добавил Слуцкий.
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