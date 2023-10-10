Полтавчанин, казак, патриот Донбасса. Ушел из жизни актер Михаил Голубович - 10.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Культура обложка
Культура
https://ukraina.ru/20231010/1050051451.html
Полтавчанин, казак, патриот Донбасса. Ушел из жизни актер Михаил Голубович
Полтавчанин, казак, патриот Донбасса. Ушел из жизни актер Михаил Голубович - 10.10.2023 Украина.ру
Полтавчанин, казак, патриот Донбасса. Ушел из жизни актер Михаил Голубович
В понедельник, 9 ноября, умер Народный артист Украинской ССР, Народный артист ЛНР, Заслуженный деятель искусств РФ, актер театра и кино Михаил Голубович. О его смерти сообщил в своем телеграм-канале глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
2023-10-10T12:34
2023-10-10T12:34
культура
новости
актер
лнр
полтава
казак
культура
театр
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0a/1050050169_0:0:2853:1605_1920x0_80_0_0_6aa0b576a5a9d3212c7931faebf98bf7.jpg.webp
Актер и режиссер ушел из жизни незадолго до своего 80-летия после продолжительной болезни, уточнил глава республики."Уверен, на Луганщине нет никого, кто не знал бы этого имени. Человек-легенда, актер и режиссер с мировой известностью, всю свою жизнь Михаил Васильевич посвятил развитию культуры родного края. Он искренне гордился тем, что живет и работает в Донбассе, неутомимо прославлял свою землю в разных странах и на разных континентах.Счастлив, что имел честь близко знать этого удивительного человека. Свой главный жизненный принцип Михаил Голубович всегда формулировал так: "Пахать надо!" Он не мог жить без родного театра, без новых ролей и спектаклей, без общения со студентами, которым долгие годы передавал свое мастерство, без депутатской работы и многого другого", - написал Пасечник.Голубович родился на Полтавщине, в городе Золотоноша, во время Великой Отечественной войны. В юности работал на заводе, потом окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. И.К. Карпенко-Карого, актерский факультет.В Луганском академическом украинском музыкально-драматическом театре Голубович служил с 1967-го года до самой смерти.Актер сыграл много заметных театральных ролей в спектаклях по русской, украинской, зарубежной, советской драматургии. Более семидесяти ролей сыграл в кино, в частности в таких советских картинах, как "Пропавшая грамота", "Как закалялась сталь", "Кортик", "Мерседес" уходит от погони", "Прощай, шпана замоскворецкая", и многих других.После развала Советского Союза продолжил сниматься в украинском кино, и стал главным кино-казаком благодаря ролям в фильмах "Дорога на Сечь", "Дума о Тарасе Бульбе", "Казаки идут".Последняя работа Голубовича в кино — роль в фильме "Ополченочка", снятом в ЛНР и рассказывающем о событиях 2014 — 2015 годов: Евромайдане, Русской Весне, начале войны в Донбассе.Кроме творческой и преподавательской деятельности, Голубович также занимался деятельностью общественной: создал Институт культуры и искусств, в 2004 году выступал в поддержку четвертого президента Украины Виктора Януковича, был членом "Партии регионов" и депутатом Луганского областного совета с 2010 по 2014 годы, в 2018 году стал депутатом Народного совета ЛНР.26 апреля 2022 года актер был внесен в санкционный список Канады "за соучастие в продолжающихся нарушениях суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны российского режима".
https://ukraina.ru/20231007/1049937957.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0a/1050050169_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_40049268c75a1dc39dbc3bdc9c63d733.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, актер, лнр, полтава, казак, культура, театр, донбасс
Культура, Новости, актер, ЛНР, Полтава, казак, культура, театр, Донбасс

Полтавчанин, казак, патриот Донбасса. Ушел из жизни актер Михаил Голубович

12:34 10.10.2023
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкОткрытие XXVI Международного Кинофорума "Золотой Витязь"
Открытие XXVI Международного Кинофорума Золотой Витязь - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости . Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Читать в
В понедельник, 9 ноября, умер Народный артист Украинской ССР, Народный артист ЛНР, Заслуженный деятель искусств РФ, актер театра и кино Михаил Голубович. О его смерти сообщил в своем телеграм-канале глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Актер и режиссер ушел из жизни незадолго до своего 80-летия после продолжительной болезни, уточнил глава республики.
"Уверен, на Луганщине нет никого, кто не знал бы этого имени. Человек-легенда, актер и режиссер с мировой известностью, всю свою жизнь Михаил Васильевич посвятил развитию культуры родного края. Он искренне гордился тем, что живет и работает в Донбассе, неутомимо прославлял свою землю в разных странах и на разных континентах.
Счастлив, что имел честь близко знать этого удивительного человека. Свой главный жизненный принцип Михаил Голубович всегда формулировал так: "Пахать надо!" Он не мог жить без родного театра, без новых ролей и спектаклей, без общения со студентами, которым долгие годы передавал свое мастерство, без депутатской работы и многого другого", - написал Пасечник.
Голубович родился на Полтавщине, в городе Золотоноша, во время Великой Отечественной войны. В юности работал на заводе, потом окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. И.К. Карпенко-Карого, актерский факультет.
В Луганском академическом украинском музыкально-драматическом театре Голубович служил с 1967-го года до самой смерти.
Актер сыграл много заметных театральных ролей в спектаклях по русской, украинской, зарубежной, советской драматургии. Более семидесяти ролей сыграл в кино, в частности в таких советских картинах, как "Пропавшая грамота", "Как закалялась сталь", "Кортик", "Мерседес" уходит от погони", "Прощай, шпана замоскворецкая", и многих других.
После развала Советского Союза продолжил сниматься в украинском кино, и стал главным кино-казаком благодаря ролям в фильмах "Дорога на Сечь", "Дума о Тарасе Бульбе", "Казаки идут".
Последняя работа Голубовича в кино — роль в фильме "Ополченочка", снятом в ЛНР и рассказывающем о событиях 2014 — 2015 годов: Евромайдане, Русской Весне, начале войны в Донбассе.
Кроме творческой и преподавательской деятельности, Голубович также занимался деятельностью общественной: создал Институт культуры и искусств, в 2004 году выступал в поддержку четвертого президента Украины Виктора Януковича, был членом "Партии регионов" и депутатом Луганского областного совета с 2010 по 2014 годы, в 2018 году стал депутатом Народного совета ЛНР.
26 апреля 2022 года актер был внесен в санкционный список Канады "за соучастие в продолжающихся нарушениях суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны российского режима".
Лев Макарович Мациевич
7 октября, 18:00История
Лев Мациевич: актёр, инженер, лётчик, националист (?) Реальная жизнь иногда намного заковыристей придумок романистов. Как вот можно было бы выдумать, что один из заметных украинских националистов станет жертвой первой в России авиакатастрофы? Просто удивительно, что Льва Мациевича не объявили жертвой царских репрессий против героя национального возрождения
 
КультураНовостиактерЛНРПолтаваказаккультуратеатрДонбасс
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:34Полтавчанин, казак, патриот Донбасса. Ушел из жизни актер Михаил Голубович
12:22"Репетиция большой войны": политолог рассказал, сможет ли конфликт на Ближнем Востоке затмить Украину
12:12Алексей Фененко: Из-за войны в Израиле США могут предложить России заморозить конфликт на Украине
12:11Спокойно нам не будет. Лукашенко рассказал о планах Запада поссорить Россию и Белоруссию
12:09Зеленский распорядился выделить 21,6% ВВП на оборону Украины
12:03Дело об убийстве Владлена Татарского передали в суд
12:00Депутаты Верховной Рады переживают, что из-за Израиля на Западе забудут Украину
11:58Украинцы перевели на родину 4,6 млрд злотых – Нацбанк Польши
11:55Зеленский приехал в Бухарест с официальным визитом
11:42Кому США передадут то, что обещали Киеву, и что будет с Украиной – Дудчак
10:54"Вектор разочарования": Политолог рассказал, почему Германия больше не хочет кормить Украину
10:51Украина ищет инвесторов для реструктуризации внешнего долга в 20 млрд долларов
10:48На Крымском мосту движение автотранспорта перекрыли на семь часов
10:33"Ещё одна тайна, покруче убийства Джона Кеннеди": Захарова о просчётах США в эскалации на Ближнем Востоке
10:33Rheinmetall произведет более ста тысяч 155-мм снарядов для Киева
10:17Иран отрицает причастность к палестинской операции
10:11"Хорошая пощечина Шольцу": политолог объяснил, почему теряет позиции "светофорная коалиция" СДПГ
09:58Россия, вопреки санкциям, может опередить ЕС и США по темпу роста ВВП - NYT
09:47ФСБ задержала шпионившего на Украину жителя Приморья
09:19Сенатор из США призвал немедленно перенаправить Израилю всё финансирование Украины
Лента новостейМолния