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Полтавчанин, казак, патриот Донбасса. Ушел из жизни актер Михаил Голубович

Полтавчанин, казак, патриот Донбасса. Ушел из жизни актер Михаил Голубович - 10.10.2023 Украина.ру

Полтавчанин, казак, патриот Донбасса. Ушел из жизни актер Михаил Голубович

В понедельник, 9 ноября, умер Народный артист Украинской ССР, Народный артист ЛНР, Заслуженный деятель искусств РФ, актер театра и кино Михаил Голубович. О его смерти сообщил в своем телеграм-канале глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник

2023-10-10T12:34

2023-10-10T12:34

2023-10-10T12:34

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Актер и режиссер ушел из жизни незадолго до своего 80-летия после продолжительной болезни, уточнил глава республики."Уверен, на Луганщине нет никого, кто не знал бы этого имени. Человек-легенда, актер и режиссер с мировой известностью, всю свою жизнь Михаил Васильевич посвятил развитию культуры родного края. Он искренне гордился тем, что живет и работает в Донбассе, неутомимо прославлял свою землю в разных странах и на разных континентах.Счастлив, что имел честь близко знать этого удивительного человека. Свой главный жизненный принцип Михаил Голубович всегда формулировал так: "Пахать надо!" Он не мог жить без родного театра, без новых ролей и спектаклей, без общения со студентами, которым долгие годы передавал свое мастерство, без депутатской работы и многого другого", - написал Пасечник.Голубович родился на Полтавщине, в городе Золотоноша, во время Великой Отечественной войны. В юности работал на заводе, потом окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. И.К. Карпенко-Карого, актерский факультет.В Луганском академическом украинском музыкально-драматическом театре Голубович служил с 1967-го года до самой смерти.Актер сыграл много заметных театральных ролей в спектаклях по русской, украинской, зарубежной, советской драматургии. Более семидесяти ролей сыграл в кино, в частности в таких советских картинах, как "Пропавшая грамота", "Как закалялась сталь", "Кортик", "Мерседес" уходит от погони", "Прощай, шпана замоскворецкая", и многих других.После развала Советского Союза продолжил сниматься в украинском кино, и стал главным кино-казаком благодаря ролям в фильмах "Дорога на Сечь", "Дума о Тарасе Бульбе", "Казаки идут".Последняя работа Голубовича в кино — роль в фильме "Ополченочка", снятом в ЛНР и рассказывающем о событиях 2014 — 2015 годов: Евромайдане, Русской Весне, начале войны в Донбассе.Кроме творческой и преподавательской деятельности, Голубович также занимался деятельностью общественной: создал Институт культуры и искусств, в 2004 году выступал в поддержку четвертого президента Украины Виктора Януковича, был членом "Партии регионов" и депутатом Луганского областного совета с 2010 по 2014 годы, в 2018 году стал депутатом Народного совета ЛНР.26 апреля 2022 года актер был внесен в санкционный список Канады "за соучастие в продолжающихся нарушениях суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны российского режима".

https://ukraina.ru/20231007/1049937957.html

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новости, актер, лнр, полтава, казак, культура, театр, донбасс