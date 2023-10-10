Обвиняемый на Украине вступил в ВСУ, чтобы избежать суда - 10.10.2023 Украина.ру
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Обвиняемый на Украине вступил в ВСУ, чтобы избежать суда
Обвиняемый на Украине вступил в ВСУ, чтобы избежать суда - 10.10.2023 Украина.ру
Обвиняемый на Украине вступил в ВСУ, чтобы избежать суда
Обвиняемый в угрозах журналистке Андрей Бузинарский вступил в Нацгвардию Украины и теперь может избежать суда, сообщили 9 октября сотрудники "Института массовой информации"
2023-10-10T13:42
2023-10-10T13:42
новости
украина
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Житель Ровно Андрей Бузинарский обвиняется в угрозах убийством журналистке и её семье. В период судебного разбирательства он поступил на службу в Национальную гвардию Украины.В украинской прокуратуре заявили, что военная служба может быть уважительной причиной неявки в суд. Возможно, таким образом подсудимый затягивает дело, пишет издание.С начала августа Бузинарский начал публиковать фото, которые подтверждают то, что он служит в аэроразведке 1-й Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко Национальной гвардии Украины.В профиле обвиняемого в августе-сентябре появились фото на фоне эмблемы бригады, а затем – фото беспилотника и несколько фотографий Бузинарского в военной форме.Прокуратура Ровенской области подтвердила журналистам "ИМИ", что Андрей Бузинарский действительно стал военным.В августе 2018 года в Ровно сын Михаила Бузинарского (экс-руководитель Ровенской организации партии "Оппозиционная платформа - за жизнь") Андрей угрожал физической расправой журналистке и продюсеру телерадиокомпании "UA:Ровно" Инне Билецкой, которая осуществляла видеофиксацию совершенного им ДТП. Журналистке он сказал: По факту угроз полиция открыла уголовное производство. Впоследствии следователь, работавший над делом, скончался. Фактически с тех пор и до июня 2021 года дело не двигалось. А полиция и прокуратура обвиняли друг друга в затягивании дела.В сентябре 2022 года Ровенская окружная прокуратура сообщила Андрею Бузинарскому о подозрении в насилии над журналисткой, в то же время продолжались розыски подозреваемого, скрывавшегося от следствия. Впоследствии Бузинарского задержали и поместили в следственный изолятор.В случае доказательства вины Андрею Бузинарскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.Отец обвиняемого Михаил Бузинарский тоже имел дело с прокуратурой. В 2014 году Бузинарский старший занимал должность замруководителя управления спецопераций МВД. Он устроил стрельбу на трассе, совершил не менее 12 выстрелов и, тяжело ранив двух человек, сбежал из больницы и скрывался от правоохранителей. Но на суд он явился.Своё поведение Бузинарский старший объяснил тем, что занимает высокий пост в МВД и выполняет секретные задания. Суд отпустил его под домашний арест, а после и вовсе под личное обязательство.Побывав в "зоне АТО" всего три дня Бузинарский, как участник боевых действий, получил участок в Ровне и спокойно жил все это время. Статью о Михаиле Бузинарском также писала Инна Белецкая, которой и угрожал Андрей Бузинарский.
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новости, украина, ровно, ровенская область, прокуратура, нацгвардия, всу, дтп
Новости, Украина, Ровно, Ровенская область, Прокуратура, Нацгвардия, ВСУ, ДТП

Обвиняемый на Украине вступил в ВСУ, чтобы избежать суда

13:42 10.10.2023
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Андрій Бузинарський
- РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Андрій Бузинарський
Читать в
Обвиняемый в угрозах журналистке Андрей Бузинарский вступил в Нацгвардию Украины и теперь может избежать суда, сообщили 9 октября сотрудники "Института массовой информации"
Житель Ровно Андрей Бузинарский обвиняется в угрозах убийством журналистке и её семье. В период судебного разбирательства он поступил на службу в Национальную гвардию Украины.
В украинской прокуратуре заявили, что военная служба может быть уважительной причиной неявки в суд. Возможно, таким образом подсудимый затягивает дело, пишет издание.
С начала августа Бузинарский начал публиковать фото, которые подтверждают то, что он служит в аэроразведке 1-й Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко Национальной гвардии Украины.
В профиле обвиняемого в августе-сентябре появились фото на фоне эмблемы бригады, а затем – фото беспилотника и несколько фотографий Бузинарского в военной форме.
Прокуратура Ровенской области подтвердила журналистам "ИМИ", что Андрей Бузинарский действительно стал военным.

"Обвиняемый сейчас проходит службу в рядах ВСУ. Мы проверяли эту информацию […]То, что обвиняемый [служит] в ВСУ, ни смягчающее, ни отягчающее обстоятельство. Просто военная служба является уважительной причиной для неявки в суд”, - сказали в прокуратуре.

В августе 2018 года в Ровно сын Михаила Бузинарского (экс-руководитель Ровенской организации партии "Оппозиционная платформа - за жизнь") Андрей угрожал физической расправой журналистке и продюсеру телерадиокомпании "UA:Ровно" Инне Билецкой, которая осуществляла видеофиксацию совершенного им ДТП. Журналистке он сказал:

"Ты будешь как минимум трупом, а как максимум – инвалидом. У тебя есть дети?", пишет издание.

По факту угроз полиция открыла уголовное производство. Впоследствии следователь, работавший над делом, скончался. Фактически с тех пор и до июня 2021 года дело не двигалось. А полиция и прокуратура обвиняли друг друга в затягивании дела.
В сентябре 2022 года Ровенская окружная прокуратура сообщила Андрею Бузинарскому о подозрении в насилии над журналисткой, в то же время продолжались розыски подозреваемого, скрывавшегося от следствия. Впоследствии Бузинарского задержали и поместили в следственный изолятор.
В случае доказательства вины Андрею Бузинарскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Отец обвиняемого Михаил Бузинарский тоже имел дело с прокуратурой. В 2014 году Бузинарский старший занимал должность замруководителя управления спецопераций МВД. Он устроил стрельбу на трассе, совершил не менее 12 выстрелов и, тяжело ранив двух человек, сбежал из больницы и скрывался от правоохранителей. Но на суд он явился.
Своё поведение Бузинарский старший объяснил тем, что занимает высокий пост в МВД и выполняет секретные задания. Суд отпустил его под домашний арест, а после и вовсе под личное обязательство.
Побывав в "зоне АТО" всего три дня Бузинарский, как участник боевых действий, получил участок в Ровне и спокойно жил все это время. Статью о Михаиле Бузинарском также писала Инна Белецкая, которой и угрожал Андрей Бузинарский.
удостоверение гпу генпрокуратура генеральная прокуратура украины - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
8 октября, 16:17
Генпрокуратура Украины начала проверку из-за видео с избиением призывников в военкоматеНа Украине начали уголовное производство по факту избиения призывников сотрудниками военкомата в Тернополе. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины
 
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