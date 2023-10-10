https://ukraina.ru/20231010/1050047353.html

Дело об убийстве Владлена Татарского передали в суд

Дело об убийстве Владлена Татарского передали в суд - 10.10.2023 Украина.ру

Дело об убийстве Владлена Татарского передали в суд

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Об этом сообщили 10 октября в пресс-службе СК

2023-10-10T12:03

2023-10-10T12:03

2023-10-10T12:03

дарья трепова

ск рф

новости

петербург

теракт

кафе

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"Завершено расследование уголовного дела в отношении Дарьи Треповой*, обвиняемой в... "террористическом акте, совершенном орггруппой, повлекшем причинение смерти человеку", "незаконном обороте взрывчатки, совершенном орггруппой" и "использовании заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление", - отметили в ведомстве.В СК РФ подчеркнули, что к уголовной ответственности за укрывательство особо тяжкого преступления привлечен Дмитрий Касинцев: он скрывал Трепову в своей квартире после теракта.Весной Трепова принесла на творческий вечер Татарского (Максима Фомина) взрывное устройство, закамуфлированное под статуэтку. После чего ее соучастник привел его в действие. Владлен Татарский погиб на месте, еще несколько человек пострадали.По данным СК РФ, подготовка теракта велась на территории Украины. Его целью организаторы ставили устрашение жителей и дискредитацию властей России.Уголовное дело передали в суд.* Внесена в реестр террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20230413/1045304190.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

дарья трепова, ск рф, новости, петербург, теракт, кафе