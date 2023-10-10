В Крыму составят полный список причастных к водной блокаде полуострова
08:15 10.10.2023 (обновлено: 09:22 10.10.2023)
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
Полный список организаторов и исполнителей устроенной Украиной водной блокады Крыма будет определён в рамках судебного процесса. Об этом со ссылкой на главу крымского парламента Владимира Константинова сообщает РИА Новости
Арбитражный суд Крыма ранее приступил к рассмотрению в закрытом режиме первого иска об ущербе бюджету республики от водной блокады, устроенной киевским режимом в 2014 году. Сумма претензий - около 153 миллиардов рублей. Ответчиками по делу являются государственное агентство водных ресурсов Украины, министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, а также украинское управление Северо-Крымского канала.
По словам Константинова, пока речь в иске шла об ответственности в преступных действиях против полуострова государства Украина.
"Но в ходе процесса мы готовы назвать конкретные имена тех, кто это преступление инициировал, и кто был его непосредственным исполнителем. Некоторые имена назывались. Полный список определит суд", - подчеркнул глава крымского парламента.
Ранее Константинов заявил, что Общественной палатой Крыма сформирован иск к Украине о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда, причинённого вследствие водной блокады полуострова. В ближайшее время документы будут направлены в Верховный Суд Республики Крым.
5 октября, 14:59Украина должна каждому крымчанину по 200 тысяч рублей - КонстантиновВ Крыму потребуют от Украины выплатить каждому крымчанину по 200 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за устроенную водную блокаду. Об этом 5 октября сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем телегарм-канале