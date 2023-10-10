https://ukraina.ru/20231010/1050043537.html

В Крыму составят полный список причастных к водной блокаде полуострова

В Крыму составят полный список причастных к водной блокаде полуострова - 10.10.2023 Украина.ру

В Крыму составят полный список причастных к водной блокаде полуострова

Полный список организаторов и исполнителей устроенной Украиной водной блокады Крыма будет определён в рамках судебного процесса. Об этом со ссылкой на главу крымского парламента Владимира Константинова сообщает РИА Новости

2023-10-10T08:15

2023-10-10T08:15

2023-10-10T09:22

новости

крым

водная блокада

суд

владимир константинов

украина

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Арбитражный суд Крыма ранее приступил к рассмотрению в закрытом режиме первого иска об ущербе бюджету республики от водной блокады, устроенной киевским режимом в 2014 году. Сумма претензий - около 153 миллиардов рублей. Ответчиками по делу являются государственное агентство водных ресурсов Украины, министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, а также украинское управление Северо-Крымского канала.По словам Константинова, пока речь в иске шла об ответственности в преступных действиях против полуострова государства Украина.Ранее Константинов заявил, что Общественной палатой Крыма сформирован иск к Украине о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда, причинённого вследствие водной блокады полуострова. В ближайшее время документы будут направлены в Верховный Суд Республики Крым.

https://ukraina.ru/20231005/1049935032.html

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2023

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новости, крым, водная блокада, суд, владимир константинов, украина