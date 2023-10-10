В Крыму составят полный список причастных к водной блокаде полуострова - 10.10.2023 Украина.ру
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В Крыму составят полный список причастных к водной блокаде полуострова
В Крыму составят полный список причастных к водной блокаде полуострова - 10.10.2023 Украина.ру
В Крыму составят полный список причастных к водной блокаде полуострова
Полный список организаторов и исполнителей устроенной Украиной водной блокады Крыма будет определён в рамках судебного процесса. Об этом со ссылкой на главу крымского парламента Владимира Константинова сообщает РИА Новости
2023-10-10T08:15
2023-10-10T09:22
новости
крым
водная блокада
суд
владимир константинов
украина
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Арбитражный суд Крыма ранее приступил к рассмотрению в закрытом режиме первого иска об ущербе бюджету республики от водной блокады, устроенной киевским режимом в 2014 году. Сумма претензий - около 153 миллиардов рублей. Ответчиками по делу являются государственное агентство водных ресурсов Украины, министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, а также украинское управление Северо-Крымского канала.По словам Константинова, пока речь в иске шла об ответственности в преступных действиях против полуострова государства Украина.Ранее Константинов заявил, что Общественной палатой Крыма сформирован иск к Украине о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда, причинённого вследствие водной блокады полуострова. В ближайшее время документы будут направлены в Верховный Суд Республики Крым.
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новости, крым, водная блокада, суд, владимир константинов, украина
Новости, Крым, водная блокада, Суд, Владимир Константинов, Украина

В Крыму составят полный список причастных к водной блокаде полуострова

08:15 10.10.2023 (обновлено: 09:22 10.10.2023)
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Полный список организаторов и исполнителей устроенной Украиной водной блокады Крыма будет определён в рамках судебного процесса. Об этом со ссылкой на главу крымского парламента Владимира Константинова сообщает РИА Новости
Арбитражный суд Крыма ранее приступил к рассмотрению в закрытом режиме первого иска об ущербе бюджету республики от водной блокады, устроенной киевским режимом в 2014 году. Сумма претензий - около 153 миллиардов рублей. Ответчиками по делу являются государственное агентство водных ресурсов Украины, министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, а также украинское управление Северо-Крымского канала.
По словам Константинова, пока речь в иске шла об ответственности в преступных действиях против полуострова государства Украина.
"Но в ходе процесса мы готовы назвать конкретные имена тех, кто это преступление инициировал, и кто был его непосредственным исполнителем. Некоторые имена назывались. Полный список определит суд", - подчеркнул глава крымского парламента.
Ранее Константинов заявил, что Общественной палатой Крыма сформирован иск к Украине о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда, причинённого вследствие водной блокады полуострова. В ближайшее время документы будут направлены в Верховный Суд Республики Крым.
Владимир Константинов
5 октября, 14:59
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НовостиКрымводная блокадаСудВладимир КонстантиновУкраина
 
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