"Проходят по полтора километра в сутки". Российская армия ведет наступление на Гуляйполе и Купянск - 10.10.2023 Украина.ру
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"Проходят по полтора километра в сутки". Российская армия ведет наступление на Гуляйполе и Купянск
"Проходят по полтора километра в сутки". Российская армия ведет наступление на Гуляйполе и Купянск - 10.10.2023 Украина.ру
"Проходят по полтора километра в сутки". Российская армия ведет наступление на Гуляйполе и Купянск
Начавшиеся дожди и распутица остановили атаки ВСУ на позиции российской армии между Работино и Новопрокоповкой, а также в Вербовом/Вербном. Сейчас в этом районе идут только интенсивные артиллерийские дуэли
2023-10-10T05:11
2023-10-10T05:11
эксклюзив
работино
вербовое/вербное
купянск
запорожское направление
сво
спецоперация
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Только в районе населенного пункта Копани, который находится слева от Работино, украинцы пытаются пробить российскую оборону, но безуспешно.Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру, что происходит на фронте. "Наступают без бронетехники. Подъезжают к нашим позициям на бронированных пикапах, оснащенных пулеметами, но останавливаются на достаточно большом расстоянии. Просто если увязнут, то сразу будут подбиты нашей артиллерией.Позиции ВСУ там обрабатываются нашей артой и авиацией. Все живое – как правило, речь идет об опорниках – там уничтожается. Между Копани и Работино проехать нельзя ни нам, ни украинцам. Сразу начинают работать ПТУРы. По украинцам бьют наши, по нам – украинские. Мы сами чуть было не попали под обстрел, когда попытались там проехать.Почему наступают под Копани – там поля. Трудно ведь вести штурм позиций в городской застройке. В полях легче. Кстати, под Копани украинская пехота от обстрелов укрывается в наших противотанковых траншеях. Танк там не пройдет – провалится. А украинская пехота, учитывая, что большие брустверы насыпаны в нашу сторону, отсидеться может", – рассказала Бобкова.По ее словам, сейчас атаки ВСУ под Копани идут небольшими группами. Как правило, силами ротно-тактических подразделений, в которых не больше 100-120 человек.Сейчас российские саперы на запорожском фронте минируют поля перед своими позициями. В местах, где подрывались украинские танки, а также куда били украинская и российская артиллерии, мин уже нет. Минирование производится с прицелом на то, что примерно через неделю дожди прекратятся, и ВСУ могут возобновить свой "контрнаступ", бросая в бой резервы.В свою очередь российская армия несколько дней назад смогла прорвать запорожский фронт на гуляйпольском направлении в районе села Марфополь."Прорыв где-то в 1,5-2 км. Наступление местного значения. Самое интересное, что оно началось в субботу, когда "Хамас" предприняли атаку против Израиля. Прорыв, как и в том случае, получился из-за эффекта неожиданности. Как и Армия обороны Израиля, украинцы не ожидали, что наши именно там начнут прорыв. Просто этот участок из-за того, что там, в общем-то, давно ничего не происходило, считался ВСУ второстепенным – не опасным с точки зрения нашего наступления. Украинцы поэтому и расслабились.Наши этим и воспользовались. Прорыв осуществили бойцы 22-й отдельной бригады спецназа ГРУ МО РФ и наши ребята из ДНР.Если в результате наступления мы возьмем Гуляйполе, то это будет захват крупного логистического центра ВСУ, через который идет снабжение Орехово. Да и вообще это осложнит защиту от нашего наступления на Времьевском спуске, а мы там пытаемся взять под контроль утраченные нами населенные пункты – Урожайное, Приютное, Старомайорское. Выбиваем на том направлении ВСУ из посадок", – рассказала Елена Бобкова.Успешно в последнюю неделю развивалось российское наступление на Купянск в районе Синьковки и Петропавловки. Там российская армия – бойцы 1-ого корпуса ЛНР и российские десантники – активно применяют "Солнцепеки", тяжелую артиллерию и авиацию. Они бьют по переправам через реку Оскол. Продвижение в среднем за сутки составляет 1,5 километра. Правда, сейчас оно приостановилось из-за дождей. Из этого района уже идут потоки беженцев, часть из которых направляются в Донецк, где местные волонтеры приступили к оказанию им помощи.Если операция по взятию Купянска завершится успехом, то у российской армии открываются две возможности: либо наступление на Славянск, где украинская группировка в Северске может попасть в котел, а после Славянска удар будет нанесен в сторону Бахмута; либо снова будет начато наступление на Харьков.
https://ukraina.ru/20231005/1049914361.html
https://ukraina.ru/20231002/1049826384.html
работино
вербовое/вербное
купянск
запорожское направление
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, работино, вербовое/вербное, купянск, запорожское направление, сво, спецоперация
Эксклюзив, Работино, Вербовое/Вербное, Купянск, Запорожское направление, СВО, Спецоперация

"Проходят по полтора километра в сутки". Российская армия ведет наступление на Гуляйполе и Купянск

05:11 10.10.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Ореховском направлении
Боевая работа артиллеристов на Ореховском направлении - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Начавшиеся дожди и распутица остановили атаки ВСУ на позиции российской армии между Работино и Новопрокоповкой, а также в Вербовом/Вербном. Сейчас в этом районе идут только интенсивные артиллерийские дуэли
Только в районе населенного пункта Копани, который находится слева от Работино, украинцы пытаются пробить российскую оборону, но безуспешно.
Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру, что происходит на фронте.
"Наступают без бронетехники. Подъезжают к нашим позициям на бронированных пикапах, оснащенных пулеметами, но останавливаются на достаточно большом расстоянии. Просто если увязнут, то сразу будут подбиты нашей артиллерией.
Позиции ВСУ там обрабатываются нашей артой и авиацией. Все живое – как правило, речь идет об опорниках – там уничтожается. Между Копани и Работино проехать нельзя ни нам, ни украинцам. Сразу начинают работать ПТУРы.
По украинцам бьют наши, по нам – украинские. Мы сами чуть было не попали под обстрел, когда попытались там проехать.
Почему наступают под Копани – там поля. Трудно ведь вести штурм позиций в городской застройке. В полях легче. Кстати, под Копани украинская пехота от обстрелов укрывается в наших противотанковых траншеях. Танк там не пройдет – провалится. А украинская пехота, учитывая, что большие брустверы насыпаны в нашу сторону, отсидеться может", – рассказала Бобкова.
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
5 октября, 04:05
На запорожском фронте в районе Копани и Работино ад: горят лесопосадки, кругом трупы украинских солдатНа участке запорожского фронта от населенного пункта (н.п.) Копани на западе н.п. Новофёдоровки на востоке в последние сутки продолжались ожесточенные бои. Если на восточном участке российская армия наступает, то на западном и в центре – "качели", то ВСУ займут позиции ВС РФ, то ВС РФ их отобьют и затем займут украинские позиции
По ее словам, сейчас атаки ВСУ под Копани идут небольшими группами. Как правило, силами ротно-тактических подразделений, в которых не больше 100-120 человек.
Сейчас российские саперы на запорожском фронте минируют поля перед своими позициями. В местах, где подрывались украинские танки, а также куда били украинская и российская артиллерии, мин уже нет.
Минирование производится с прицелом на то, что примерно через неделю дожди прекратятся, и ВСУ могут возобновить свой "контрнаступ", бросая в бой резервы.
В свою очередь российская армия несколько дней назад смогла прорвать запорожский фронт на гуляйпольском направлении в районе села Марфополь.
"Прорыв где-то в 1,5-2 км. Наступление местного значения.
Самое интересное, что оно началось в субботу, когда "Хамас" предприняли атаку против Израиля. Прорыв, как и в том случае, получился из-за эффекта неожиданности.
Как и Армия обороны Израиля, украинцы не ожидали, что наши именно там начнут прорыв. Просто этот участок из-за того, что там, в общем-то, давно ничего не происходило, считался ВСУ второстепенным – не опасным с точки зрения нашего наступления. Украинцы поэтому и расслабились.
Наши этим и воспользовались. Прорыв осуществили бойцы 22-й отдельной бригады спецназа ГРУ МО РФ и наши ребята из ДНР.
Если в результате наступления мы возьмем Гуляйполе, то это будет захват крупного логистического центра ВСУ, через который идет снабжение Орехово. Да и вообще это осложнит защиту от нашего наступления на Времьевском спуске, а мы там пытаемся взять под контроль утраченные нами населенные пункты – Урожайное, Приютное, Старомайорское.
Выбиваем на том направлении ВСУ из посадок", – рассказала Елена Бобкова.
Успешно в последнюю неделю развивалось российское наступление на Купянск в районе Синьковки и Петропавловки. Там российская армия – бойцы 1-ого корпуса ЛНР и российские десантники – активно применяют "Солнцепеки", тяжелую артиллерию и авиацию. Они бьют по переправам через реку Оскол.
Продвижение в среднем за сутки составляет 1,5 километра. Правда, сейчас оно приостановилось из-за дождей. Из этого района уже идут потоки беженцев, часть из которых направляются в Донецк, где местные волонтеры приступили к оказанию им помощи.
Спецоперация
2 октября, 02:13
Запорожский фронт: Российская армия начала готовить котел для ВСУ под Работино и Вербовым?Украинские части, которые вклинились в нашу оборону в направлении Токмака, но за четыре месяца так и не смогли дойти до первого рубежа "линии Суровикина" и расширить фронт, в итоге могут оказаться в ловушке
Если операция по взятию Купянска завершится успехом, то у российской армии открываются две возможности: либо наступление на Славянск, где украинская группировка в Северске может попасть в котел, а после Славянска удар будет нанесен в сторону Бахмута; либо снова будет начато наступление на Харьков.
 
ЭксклюзивРаботиноВербовое/ВербноеКупянскЗапорожское направлениеСВОСпецоперация
 
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