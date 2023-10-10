https://ukraina.ru/20231010/1050034328.html

"Проходят по полтора километра в сутки". Российская армия ведет наступление на Гуляйполе и Купянск

"Проходят по полтора километра в сутки". Российская армия ведет наступление на Гуляйполе и Купянск - 10.10.2023 Украина.ру

"Проходят по полтора километра в сутки". Российская армия ведет наступление на Гуляйполе и Купянск

Начавшиеся дожди и распутица остановили атаки ВСУ на позиции российской армии между Работино и Новопрокоповкой, а также в Вербовом/Вербном. Сейчас в этом районе идут только интенсивные артиллерийские дуэли

2023-10-10T05:11

2023-10-10T05:11

2023-10-10T05:11

эксклюзив

работино

вербовое/вербное

купянск

запорожское направление

сво

спецоперация

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Только в районе населенного пункта Копани, который находится слева от Работино, украинцы пытаются пробить российскую оборону, но безуспешно.Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру, что происходит на фронте. "Наступают без бронетехники. Подъезжают к нашим позициям на бронированных пикапах, оснащенных пулеметами, но останавливаются на достаточно большом расстоянии. Просто если увязнут, то сразу будут подбиты нашей артиллерией.Позиции ВСУ там обрабатываются нашей артой и авиацией. Все живое – как правило, речь идет об опорниках – там уничтожается. Между Копани и Работино проехать нельзя ни нам, ни украинцам. Сразу начинают работать ПТУРы. По украинцам бьют наши, по нам – украинские. Мы сами чуть было не попали под обстрел, когда попытались там проехать.Почему наступают под Копани – там поля. Трудно ведь вести штурм позиций в городской застройке. В полях легче. Кстати, под Копани украинская пехота от обстрелов укрывается в наших противотанковых траншеях. Танк там не пройдет – провалится. А украинская пехота, учитывая, что большие брустверы насыпаны в нашу сторону, отсидеться может", – рассказала Бобкова.По ее словам, сейчас атаки ВСУ под Копани идут небольшими группами. Как правило, силами ротно-тактических подразделений, в которых не больше 100-120 человек.Сейчас российские саперы на запорожском фронте минируют поля перед своими позициями. В местах, где подрывались украинские танки, а также куда били украинская и российская артиллерии, мин уже нет. Минирование производится с прицелом на то, что примерно через неделю дожди прекратятся, и ВСУ могут возобновить свой "контрнаступ", бросая в бой резервы.В свою очередь российская армия несколько дней назад смогла прорвать запорожский фронт на гуляйпольском направлении в районе села Марфополь."Прорыв где-то в 1,5-2 км. Наступление местного значения. Самое интересное, что оно началось в субботу, когда "Хамас" предприняли атаку против Израиля. Прорыв, как и в том случае, получился из-за эффекта неожиданности. Как и Армия обороны Израиля, украинцы не ожидали, что наши именно там начнут прорыв. Просто этот участок из-за того, что там, в общем-то, давно ничего не происходило, считался ВСУ второстепенным – не опасным с точки зрения нашего наступления. Украинцы поэтому и расслабились.Наши этим и воспользовались. Прорыв осуществили бойцы 22-й отдельной бригады спецназа ГРУ МО РФ и наши ребята из ДНР.Если в результате наступления мы возьмем Гуляйполе, то это будет захват крупного логистического центра ВСУ, через который идет снабжение Орехово. Да и вообще это осложнит защиту от нашего наступления на Времьевском спуске, а мы там пытаемся взять под контроль утраченные нами населенные пункты – Урожайное, Приютное, Старомайорское. Выбиваем на том направлении ВСУ из посадок", – рассказала Елена Бобкова.Успешно в последнюю неделю развивалось российское наступление на Купянск в районе Синьковки и Петропавловки. Там российская армия – бойцы 1-ого корпуса ЛНР и российские десантники – активно применяют "Солнцепеки", тяжелую артиллерию и авиацию. Они бьют по переправам через реку Оскол. Продвижение в среднем за сутки составляет 1,5 километра. Правда, сейчас оно приостановилось из-за дождей. Из этого района уже идут потоки беженцев, часть из которых направляются в Донецк, где местные волонтеры приступили к оказанию им помощи.Если операция по взятию Купянска завершится успехом, то у российской армии открываются две возможности: либо наступление на Славянск, где украинская группировка в Северске может попасть в котел, а после Славянска удар будет нанесен в сторону Бахмута; либо снова будет начато наступление на Харьков.

https://ukraina.ru/20231005/1049914361.html

https://ukraina.ru/20231002/1049826384.html

работино

вербовое/вербное

купянск

запорожское направление

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Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, работино, вербовое/вербное, купянск, запорожское направление, сво, спецоперация