Днепрогэс: семилетку - в пять лет
Днепровская ГЭС запускалась в несколько заходов. 7 апреля 1932 года был пущен первый гидроагрегат, 24 апреля — второй, 1 августа — третий, 25 августа — четвёртый и 28 сентября — пятый. 10 октября 1932 года состоялась торжественная церемония открытия Днепрогэса. На плановую мощность он вышел только в 1939 году, после запуска девятого агрегата
Значение электроэнергетики для советского проекта исчерпывающе определяется классической формулой В.И. Ленина: "Коммунизм — это есть советская власть плюс электрификация всей страны". Для воплощения этого лозунга был разработан знаменитый план ГОЭЛРО, один из пунктов которого подразумевал строительство гидроэлектростанции на Днепре в районе порогов.
Такая ГЭС позволяла бы решить сразу две основные задачи: обеспечение электроэнергией Приднепровского района, Криворожского района и северной части Таврической губернии и обеспечение беспрепятственного судоходства по Днепру после затопления порогов.
Постановлением Комитета государственных сооружений от 5 марта 1921 года проектирование станции поручалось видному русскому инженеру Ивану Александрову. Выходец из семьи врачей, выпускник Московского инженерного училища путей сообщения, он ещё до революции занимался проектированием железных дорог и мостов, а также мелиоративных сооружений.
Спустя год с небольшим, заслушав доклад Александрова, секция энергетики Госплана постановила выделить на проектирование необходимые суммы, принять меры к отведению земель под зону затопления и учредить специальную комиссию, которая должна была выработать два варианта проекта — "одноплотинный и двухплотинный". Однако это постановление так и не было реализовано. Совнарком урезал финансирование Днепростроя на 1922 год с требуемых 90 тысяч "довоенных рублей" до 20 тысяч.
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В газете "Известия" от 5 декабря 1923 года Александров опубликовал статью "Электрификация и шлюзование днепровских порогов" с подробным экономическим обоснованием проекта, значение которого "должно быть ясно усвоено как в центре, так и на местах". "Чтобы иметь ток в 1930 году, надо начать постройку Днепровской централи с осени 1924 года, а закончить проектировку и изыскания в течение 1923/24 бюджетного года".
Однако выполнить это пожелание не удалось, и вот уже Совнарком УССР предлагает начать строительство с января 1925 года, предполагая завершить его за семь лет.
Президиум Госплана на это обращение был вынужден ответить отказом. Во-первых, окончательный проект Днепровской ГЭС еще не утверждён, а без него выделять деньги на строительство нецелесообразно, а во-вторых, "включение просимых кредитов в сумме свыше 10 млн рублей в смету 1924/25 г. невозможно ввиду финансовых затруднений, вызываемых неурожаем".
В январе 1925 года секция электрификации Госплана издала постановление, в одном из пунктов которого значилось: "признать целесообразным произвести в марте месяце, по готовности проекта, широкую техническую экспертизу такового". В приказе председателя ВСНХ СССР Ф.Э. Дзержинского от 13 июля 1925 года сообщается о завершении проектных работ и назначаются все необходимые экспертизы.
3 декабря 1926 года постановление Госплана СССР о Днепрострое было утверждено Советом Труда и Обороны. Было создано Управление Днепростроя. Председателем технического совета был утвержден И.Г. Александров. Начальником строительства стал А.В. Винтер — выходец из рабочей семьи, за революционную деятельность отчисленный из Киевского политеха, но затем окончивший Политехнический уже в Санкт-Петербурге и руководивший впоследствии несколькими электростанциями.
Только 23 февраля 1927 года ВСНХ СССР издаёт приказ по случаю окончания проектных работ за подписью В. Куйбышева.
К экспертизе проекта и техническому надзору за строительством в роли "супервайзера" был привлечён американский полковник Хью Купер. Купер на тот момент являлся крупнейшим специалистом по строительству плотин и гидроэлектростанций. За свою работу на Днепрострое американцы удостоились орденов Трудового Красного Знамени.
8 марта 1927 года Советом Народных Комиссаров СССР был утверждён состав технического совета при правлении государственного Днепровского строительства под председательством профессора И.Г. Александрова. В него вошли такие видные деятели, как Г.Б. Красин (брат знаменитого инженера и наркома внешней торговли), Г.М. Кржижановский, проф. Г.О. Графтио (автор еще дореволюционного проекта каскада ГЭС на Днепре), А.В. Винтер и другие. В апреле-мае этот орган в общем утвердил выполненный Александровым проект плотины и электростанции, однако оставалось ещё немало работы по его уточнению.
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18 марта состоялось символическое начало работ на Днепрострое, с воздвижением красного флага на скале "Любовь". Уже через несколько лет на её месте появится машинный зал Днепрогэса. Так был дан старт подготовительным работам, которые продолжались до конца осени и включали в себя в том числе и строительство временной электростанции, которая должна была обеспечивать энергией грандиозную стройку. В то время строительство носило ещё сезонный характер. На зиму основные строительные работы замирали.
Главной задачей 1928 года стали строительство и пуск механического завода для обслуживания задействованной в строительстве техники, а также подготовка к возведению плотины — пуск камнедробильного и бетонного заводов.
Строительство Днепрогэса было сопряжено с огромными трудностями. Вот как они описываются в постановлении ЦК ВКП(б) о необходимости усилении партийной работы на этом объекте: "Некоторая стихийность организации работ в связи с необходимостью быстрого темпа развертывания строительства при неподготовленности к этому хозяйственных организаций".
Плодами этой "стихийности" были постоянная нехватка строительных материалов, рабочих рук, жилья для всё возрастающего числа строителей, низкий уровень механизации труда.
Были проблемы и с организацией труда. В документе отмечаются "нездоровые настроения в широких рабочих массах (рвачество значительных групп рабочих и служащих, отсутствие производственной заинтересованности)", проблемы с трудовой дисциплиной, "высокий процент прогулов", а также "бюрократические извращения в отдельных звеньях хозяйственного руководства".
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Эти проблемы решались традиционными для строек первых пятилеток мобилизационными методами, стимулированием массового энтузиазма. Днепрострой был объявлен зоной сплошного ударного строительства, где практиковались "сверхскоростные темпы работ".
Работы велись в три смены, сверхурочно. Впрочем, и здесь были пределы человеческим возможностям. "Многие ударники не работают ещё по-ударному. Нередки случаи, когда некоторых из них находят спящими на производстве", — сообщала газета "Правда".
Благодаря ударным методам строительства еще в конце сезона 1928 года удалось начать первые работы по возведению плотины в русле реки.
Весной 1929 года строители Днепрогэса приступили к укладке рабочих путей, по которым бетон с заводов должен был поступать к плотине. В этом же году началось возведение всех основных сооружений электростанции. В июле из котлованов была откачана вода, очищено дно реки и начаты работы по возведению бетонной плотины. В 1930 году было завершено возведение дамбы.
Главный инженер Днепростроя А.В. Винтер в интервью корреспонденту ТАСС заявил, что строители "уже в этом году в темпах и качестве работ на Днепрострое сравнились с темпами Америки, оставив далеко позади европейскую технику. В дальнейшем мы должны значительно опередить и американские темпы".
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Темпы действительно были впечатляющими. Если первоначально строительство планировали закончить за семь лет, что подтверждали и американские специалисты, то впоследствии сроки сдачи ГЭС корректировались в сторону ускорения.
Наряду с комплексом Днепрогэса проектировались и возводились предприятия, которые должны были стать основными потребителями его энергии: металлургический, коксо-бензольный, ферросплавный заводы и завод спецсталей. Кроме того, тем же документом утверждалась необходимость соединения строящегося Днепрогэса линиями электропередач с Донбассом.
В том же году компания General Electric поставила пять генераторов, а Newport News Shipbuilding and Drydock Company — девять турбин.
28 марта 1932 года строители отрапортовали о завершении работ на плотине. Строительство гидроэлектростанции было завершено к 1 мая 1932 г. Была возведена плотина длиной 760 метров, поднявшая уровень воды на 37 метров — на 4 метра выше самых высоких порогов.
10 октября 1932 года был подписан приказ наркома тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе о включении "Днепровской гидроэлектрической станции им. В.И. Ленина в число действующих электростанций". В тот же день состоялось торжественное открытие Днепрогэса. На торжественный митинг прибыли председатель ВЦИК М. Калинин, нарком тяжелой промышленности С. Орджоникидзе, французский писатель-коммунист Анри Барбюс.
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Результаты ввода Днепрогэса в эксплуатацию оценивались Госпланом СССР в "Итогах выполнения первого пятилетнего плана развития народного хозяйства Союза ССР" (1933 г.):
"Вступление в работу величайшей в мире гидростанции — Днепрогэс им. Ленина мощностью в 558 тыс. кВт (из них в работе на 1/I 1933 г. 310 тыс. кВт), являющейся образцом сочетания советского инженерного искусства с передовой иностранной техникой и социалистической организацией труда, создает энергетическую базу для развития гигантского комбината электрометаллургических производств (алюминий, ферросплавы, электросталь и т. п.). (…)
Днепровская плотина, дающая возможность выработать огромное количество дешевой электроэнергии (стоимость 1 кВтч = 0,7 коп.), в то же время создаёт непрерывный судоходный путь по всему Днепру; кроме того, сезонные избытки электроэнергии будут использованы для ирригации прилегающих степей. Комбинат электроёмких производств создается по единому плану с гидростанцией и в непосредственной близости к ней, что даст наиболее эффективное использование электроэнергии и экономию в капитальных вложениях".