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Днепрогэс: семилетку - в пять лет

Днепрогэс: семилетку - в пять лет - 10.10.2023 Украина.ру

Днепрогэс: семилетку - в пять лет

Днепровская ГЭС запускалась в несколько заходов. 7 апреля 1932 года был пущен первый гидроагрегат, 24 апреля — второй, 1 августа — третий, 25 августа — четвёртый и 28 сентября — пятый. 10 октября 1932 года состоялась торжественная церемония открытия Днепрогэса. На плановую мощность он вышел только в 1939 году, после запуска девятого агрегата

2023-10-10T08:00

2023-10-10T08:00

2023-10-10T08:00

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Значение электроэнергетики для советского проекта исчерпывающе определяется классической формулой В.И. Ленина: "Коммунизм — это есть советская власть плюс электрификация всей страны". Для воплощения этого лозунга был разработан знаменитый план ГОЭЛРО, один из пунктов которого подразумевал строительство гидроэлектростанции на Днепре в районе порогов.Такая ГЭС позволяла бы решить сразу две основные задачи: обеспечение электроэнергией Приднепровского района, Криворожского района и северной части Таврической губернии и обеспечение беспрепятственного судоходства по Днепру после затопления порогов.Постановлением Комитета государственных сооружений от 5 марта 1921 года проектирование станции поручалось видному русскому инженеру Ивану Александрову. Выходец из семьи врачей, выпускник Московского инженерного училища путей сообщения, он ещё до революции занимался проектированием железных дорог и мостов, а также мелиоративных сооружений.Спустя год с небольшим, заслушав доклад Александрова, секция энергетики Госплана постановила выделить на проектирование необходимые суммы, принять меры к отведению земель под зону затопления и учредить специальную комиссию, которая должна была выработать два варианта проекта — "одноплотинный и двухплотинный". Однако это постановление так и не было реализовано. Совнарком урезал финансирование Днепростроя на 1922 год с требуемых 90 тысяч "довоенных рублей" до 20 тысяч.В газете "Известия" от 5 декабря 1923 года Александров опубликовал статью "Электрификация и шлюзование днепровских порогов" с подробным экономическим обоснованием проекта, значение которого "должно быть ясно усвоено как в центре, так и на местах". "Чтобы иметь ток в 1930 году, надо начать постройку Днепровской централи с осени 1924 года, а закончить проектировку и изыскания в течение 1923/24 бюджетного года".Однако выполнить это пожелание не удалось, и вот уже Совнарком УССР предлагает начать строительство с января 1925 года, предполагая завершить его за семь лет.Президиум Госплана на это обращение был вынужден ответить отказом. Во-первых, окончательный проект Днепровской ГЭС еще не утверждён, а без него выделять деньги на строительство нецелесообразно, а во-вторых, "включение просимых кредитов в сумме свыше 10 млн рублей в смету 1924/25 г. невозможно ввиду финансовых затруднений, вызываемых неурожаем".В январе 1925 года секция электрификации Госплана издала постановление, в одном из пунктов которого значилось: "признать целесообразным произвести в марте месяце, по готовности проекта, широкую техническую экспертизу такового". В приказе председателя ВСНХ СССР Ф.Э. Дзержинского от 13 июля 1925 года сообщается о завершении проектных работ и назначаются все необходимые экспертизы.3 декабря 1926 года постановление Госплана СССР о Днепрострое было утверждено Советом Труда и Обороны. Было создано Управление Днепростроя. Председателем технического совета был утвержден И.Г. Александров. Начальником строительства стал А.В. Винтер — выходец из рабочей семьи, за революционную деятельность отчисленный из Киевского политеха, но затем окончивший Политехнический уже в Санкт-Петербурге и руководивший впоследствии несколькими электростанциями.Только 23 февраля 1927 года ВСНХ СССР издаёт приказ по случаю окончания проектных работ за подписью В. Куйбышева.К экспертизе проекта и техническому надзору за строительством в роли "супервайзера" был привлечён американский полковник Хью Купер. Купер на тот момент являлся крупнейшим специалистом по строительству плотин и гидроэлектростанций. За свою работу на Днепрострое американцы удостоились орденов Трудового Красного Знамени.8 марта 1927 года Советом Народных Комиссаров СССР был утверждён состав технического совета при правлении государственного Днепровского строительства под председательством профессора И.Г. Александрова. В него вошли такие видные деятели, как Г.Б. Красин (брат знаменитого инженера и наркома внешней торговли), Г.М. Кржижановский, проф. Г.О. Графтио (автор еще дореволюционного проекта каскада ГЭС на Днепре), А.В. Винтер и другие. В апреле-мае этот орган в общем утвердил выполненный Александровым проект плотины и электростанции, однако оставалось ещё немало работы по его уточнению.18 марта состоялось символическое начало работ на Днепрострое, с воздвижением красного флага на скале "Любовь". Уже через несколько лет на её месте появится машинный зал Днепрогэса. Так был дан старт подготовительным работам, которые продолжались до конца осени и включали в себя в том числе и строительство временной электростанции, которая должна была обеспечивать энергией грандиозную стройку. В то время строительство носило ещё сезонный характер. На зиму основные строительные работы замирали.Главной задачей 1928 года стали строительство и пуск механического завода для обслуживания задействованной в строительстве техники, а также подготовка к возведению плотины — пуск камнедробильного и бетонного заводов.Строительство Днепрогэса было сопряжено с огромными трудностями. Вот как они описываются в постановлении ЦК ВКП(б) о необходимости усилении партийной работы на этом объекте: "Некоторая стихийность организации работ в связи с необходимостью быстрого темпа развертывания строительства при неподготовленности к этому хозяйственных организаций".Плодами этой "стихийности" были постоянная нехватка строительных материалов, рабочих рук, жилья для всё возрастающего числа строителей, низкий уровень механизации труда.Были проблемы и с организацией труда. В документе отмечаются "нездоровые настроения в широких рабочих массах (рвачество значительных групп рабочих и служащих, отсутствие производственной заинтересованности)", проблемы с трудовой дисциплиной, "высокий процент прогулов", а также "бюрократические извращения в отдельных звеньях хозяйственного руководства".Эти проблемы решались традиционными для строек первых пятилеток мобилизационными методами, стимулированием массового энтузиазма. Днепрострой был объявлен зоной сплошного ударного строительства, где практиковались "сверхскоростные темпы работ".Работы велись в три смены, сверхурочно. Впрочем, и здесь были пределы человеческим возможностям. "Многие ударники не работают ещё по-ударному. Нередки случаи, когда некоторых из них находят спящими на производстве", — сообщала газета "Правда".Благодаря ударным методам строительства еще в конце сезона 1928 года удалось начать первые работы по возведению плотины в русле реки.Весной 1929 года строители Днепрогэса приступили к укладке рабочих путей, по которым бетон с заводов должен был поступать к плотине. В этом же году началось возведение всех основных сооружений электростанции. В июле из котлованов была откачана вода, очищено дно реки и начаты работы по возведению бетонной плотины. В 1930 году было завершено возведение дамбы.Главный инженер Днепростроя А.В. Винтер в интервью корреспонденту ТАСС заявил, что строители "уже в этом году в темпах и качестве работ на Днепрострое сравнились с темпами Америки, оставив далеко позади европейскую технику. В дальнейшем мы должны значительно опередить и американские темпы".Темпы действительно были впечатляющими. Если первоначально строительство планировали закончить за семь лет, что подтверждали и американские специалисты, то впоследствии сроки сдачи ГЭС корректировались в сторону ускорения.Наряду с комплексом Днепрогэса проектировались и возводились предприятия, которые должны были стать основными потребителями его энергии: металлургический, коксо-бензольный, ферросплавный заводы и завод спецсталей. Кроме того, тем же документом утверждалась необходимость соединения строящегося Днепрогэса линиями электропередач с Донбассом.В том же году компания General Electric поставила пять генераторов, а Newport News Shipbuilding and Drydock Company — девять турбин.28 марта 1932 года строители отрапортовали о завершении работ на плотине. Строительство гидроэлектростанции было завершено к 1 мая 1932 г. Была возведена плотина длиной 760 метров, поднявшая уровень воды на 37 метров — на 4 метра выше самых высоких порогов.10 октября 1932 года был подписан приказ наркома тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе о включении "Днепровской гидроэлектрической станции им. В.И. Ленина в число действующих электростанций". В тот же день состоялось торжественное открытие Днепрогэса. На торжественный митинг прибыли председатель ВЦИК М. Калинин, нарком тяжелой промышленности С. Орджоникидзе, французский писатель-коммунист Анри Барбюс.Результаты ввода Днепрогэса в эксплуатацию оценивались Госпланом СССР в "Итогах выполнения первого пятилетнего плана развития народного хозяйства Союза ССР" (1933 г.):"Вступление в работу величайшей в мире гидростанции — Днепрогэс им. Ленина мощностью в 558 тыс. кВт (из них в работе на 1/I 1933 г. 310 тыс. кВт), являющейся образцом сочетания советского инженерного искусства с передовой иностранной техникой и социалистической организацией труда, создает энергетическую базу для развития гигантского комбината электрометаллургических производств (алюминий, ферросплавы, электросталь и т. п.). (…)Днепровская плотина, дающая возможность выработать огромное количество дешевой электроэнергии (стоимость 1 кВтч = 0,7 коп.), в то же время создаёт непрерывный судоходный путь по всему Днепру; кроме того, сезонные избытки электроэнергии будут использованы для ирригации прилегающих степей. Комбинат электроёмких производств создается по единому плану с гидростанцией и в непосредственной близости к ней, что даст наиболее эффективное использование электроэнергии и экономию в капитальных вложениях".

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Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

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