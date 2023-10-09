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Шольц выступил против вступления Украины в НАТО – New Yorker

Шольц выступил против вступления Украины в НАТО – New Yorker - 09.10.2023 Украина.ру

Шольц выступил против вступления Украины в НАТО – New Yorker

Против приглашения Украины в НАТО выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом он сказал президенту США Джо Байдену во время телефонного разговора перед летним саммитом альянса в Вильнюсе, пишет New Yorker

2023-10-09T23:03

2023-10-09T23:03

2023-10-09T23:44

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Такая позиция немецкого канцлера могла перечеркнуть все переговоры о содержании итогового коммюнике саммита НАТО, отмечают журналисты, ссылаясь на собственные источники. Как отметили источники, Шольц также дал понять Байдену, что скептически настроен в отношении отмены для Киева условия выполнения плана действий для членства в НАТО, но Байден не согласился с его мнением, так как к тому моменту уже дал свое согласие на это. Германия ещё с 2014 года открыто выступала против членства Украины в НАТО. Так, министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отмечал, что видит только партнерские отношения Киева с альянсов, но не членство Украины в НАТО. Чёткую позицию Германии по Украине обозначал и The Telegraph уже в 2023 году. Журналисты отмечали, что Берлин на саммите НАТО в Вильнюсе будет настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО, потому как Шольц не хочет ввязываться в войну с Россией.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина-нато, фрг, олаф шольц, джо байден