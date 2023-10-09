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Шольц выступил против вступления Украины в НАТО – New Yorker
Шольц выступил против вступления Украины в НАТО – New Yorker - 09.10.2023 Украина.ру
Шольц выступил против вступления Украины в НАТО – New Yorker
Против приглашения Украины в НАТО выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом он сказал президенту США Джо Байдену во время телефонного разговора перед летним саммитом альянса в Вильнюсе, пишет New Yorker
2023-10-09T23:03
2023-10-09T23:03
2023-10-09T23:44
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олаф шольц
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Такая позиция немецкого канцлера могла перечеркнуть все переговоры о содержании итогового коммюнике саммита НАТО, отмечают журналисты, ссылаясь на собственные источники. Как отметили источники, Шольц также дал понять Байдену, что скептически настроен в отношении отмены для Киева условия выполнения плана действий для членства в НАТО, но Байден не согласился с его мнением, так как к тому моменту уже дал свое согласие на это. Германия ещё с 2014 года открыто выступала против членства Украины в НАТО. Так, министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отмечал, что видит только партнерские отношения Киева с альянсов, но не членство Украины в НАТО. Чёткую позицию Германии по Украине обозначал и The Telegraph уже в 2023 году. Журналисты отмечали, что Берлин на саммите НАТО в Вильнюсе будет настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО, потому как Шольц не хочет ввязываться в войну с Россией.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина-нато, фрг, олаф шольц, джо байден
Новости, Украина-НАТО, ФРГ, Олаф Шольц, Джо Байден
Шольц выступил против вступления Украины в НАТО – New Yorker
23:03 09.10.2023 (обновлено: 23:44 09.10.2023)
Против приглашения Украины в НАТО выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом он сказал президенту США Джо Байдену во время телефонного разговора перед летним саммитом альянса в Вильнюсе, пишет New Yorker
Такая позиция немецкого канцлера могла перечеркнуть все переговоры о содержании итогового коммюнике саммита НАТО, отмечают журналисты, ссылаясь на собственные источники.
"Шольц чётко дал понять, что выступал категорически против коммюнике (по итогам саммита. — Ред.), которое бы включало конкретное "приглашение" для Украины в НАТО", — сказано в статье.
Как отметили источники, Шольц также дал понять Байдену, что скептически настроен в отношении отмены для Киева условия выполнения плана действий для членства в НАТО, но Байден не согласился с его мнением, так как к тому моменту уже дал свое согласие на это.
Германия ещё с 2014 года открыто выступала
против членства Украины в НАТО. Так, министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отмечал, что видит только партнерские отношения Киева с альянсов, но не членство Украины в НАТО.
Чёткую позицию Германии по Украине обозначал и The Telegraph уже в 2023 году. Журналисты отмечали, что Берлин на саммите НАТО в Вильнюсе будет настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО, потому как Шольц не хочет ввязываться в войну с Россией.