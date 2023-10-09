Шольц выступил против вступления Украины в НАТО – New Yorker  - 09.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231009/1050040436.html
Шольц выступил против вступления Украины в НАТО – New Yorker 
Шольц выступил против вступления Украины в НАТО – New Yorker  - 09.10.2023 Украина.ру
Шольц выступил против вступления Украины в НАТО – New Yorker 
Против приглашения Украины в НАТО выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом он сказал президенту США Джо Байдену во время телефонного разговора перед летним саммитом альянса в Вильнюсе, пишет New Yorker
2023-10-09T23:03
2023-10-09T23:44
новости
украина-нато
фрг
олаф шольц
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/15/1042829402_0:0:556:312_1920x0_80_0_0_1cc3d3cb072eb7a1647ab0fcda416b1c.jpg.webp
Такая позиция немецкого канцлера могла перечеркнуть все переговоры о содержании итогового коммюнике саммита НАТО, отмечают журналисты, ссылаясь на собственные источники. Как отметили источники, Шольц также дал понять Байдену, что скептически настроен в отношении отмены для Киева условия выполнения плана действий для членства в НАТО, но Байден не согласился с его мнением, так как к тому моменту уже дал свое согласие на это. Германия ещё с 2014 года открыто выступала против членства Украины в НАТО. Так, министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отмечал, что видит только партнерские отношения Киева с альянсов, но не членство Украины в НАТО. Чёткую позицию Германии по Украине обозначал и The Telegraph уже в 2023 году. Журналисты отмечали, что Берлин на саммите НАТО в Вильнюсе будет настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО, потому как Шольц не хочет ввязываться в войну с Россией.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/15/1042829402_30:0:446:312_1920x0_80_0_0_e391e44f88465710ca3bcd0e15622d77.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина-нато, фрг, олаф шольц, джо байден
Новости, Украина-НАТО, ФРГ, Олаф Шольц, Джо Байден

Шольц выступил против вступления Украины в НАТО – New Yorker 

23:03 09.10.2023 (обновлено: 23:44 09.10.2023)
 
© taz.deШольц
Шольц
© taz.de
Читать в
Против приглашения Украины в НАТО выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом он сказал президенту США Джо Байдену во время телефонного разговора перед летним саммитом альянса в Вильнюсе, пишет New Yorker
Такая позиция немецкого канцлера могла перечеркнуть все переговоры о содержании итогового коммюнике саммита НАТО, отмечают журналисты, ссылаясь на собственные источники.

"Шольц чётко дал понять, что выступал категорически против коммюнике (по итогам саммита. — Ред.), которое бы включало конкретное "приглашение" для Украины в НАТО", — сказано в статье.

Как отметили источники, Шольц также дал понять Байдену, что скептически настроен в отношении отмены для Киева условия выполнения плана действий для членства в НАТО, но Байден не согласился с его мнением, так как к тому моменту уже дал свое согласие на это.
Германия ещё с 2014 года открыто выступала против членства Украины в НАТО. Так, министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отмечал, что видит только партнерские отношения Киева с альянсов, но не членство Украины в НАТО.
Чёткую позицию Германии по Украине обозначал и The Telegraph уже в 2023 году. Журналисты отмечали, что Берлин на саммите НАТО в Вильнюсе будет настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО, потому как Шольц не хочет ввязываться в войну с Россией.
 
НовостиУкраина-НАТОФРГОлаф ШольцДжо Байден
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:25Премьер Израиля намерен расширить масштабы войны, заручившись поддержкой США – Аl Jazeera
23:51Кадыров призвал остановить палестино-израильский конфликт
23:31"Забористые данные": в МИД прокомментировали инсайд Зеленского о "российских интересах"
23:03Шольц выступил против вступления Украины в НАТО – New Yorker 
22:25Трамп назвал имя виновного в украинском конфликте
21:52Захарова обвинила правительство Германии в реабилитации нацизма
21:19Украине на дрова Запад выделит 71 млн долларов
20:44Контроль над IT-инфраструктурой помогает США реализовать цветные революции в странах – Совбез
20:07Фридман вернулся в РФ и "намерен посещать её регулярно" — СМИ
19:30Финляндия выделит Украине и Молдове 62 млн евро, но 50 из них – в кредит
18:53Что ждёт рынок нефти и к чему готовиться России: Юшков об обострении арабо-израильского конфликта
18:29Скандал с оружием у ХАМАС, закон против церкви. Итоги 9 октября на Украине
18:17Андраник Мигранян: Одержав важную победу над ВСУ, Россия начала освобождение всего Запада
18:10Борьба за американскую помощь и усиление цензуры. Что говорили об Украине в мире 9 октября
18:00Украинский орден для украинских героев: 80 лет ордену Богдана Хмельницкого
17:58Израиль никогда не будет прежним. Российские уроки
17:45"Демократы готовят хитрость": Военный эксперт объяснил, передадут ли Израилю военную помощь для Украины
17:43Малюк предложил ликвидировать религиозные организации за "пропаганду"
17:35Генпрокуратура Украины подозревает пограничника в сотрудничестве с Москвой
17:33Украинский пограничник рассказал, как девять лет передавал информацию для российских спецслужб
Лента новостейМолния