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Контроль над IT-инфраструктурой помогает США реализовать цветные революции в странах – Совбез
Контроль над IT-инфраструктурой помогает США реализовать цветные революции в странах – Совбез - 09.10.2023 Украина.ру
Контроль над IT-инфраструктурой помогает США реализовать цветные революции в странах – Совбез
Для реализации сценариев цветных революций в различных странах Соединённые Штаты берут под полный контроль чужую киберсферу. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов в интервью "Российской газете"
2023-10-09T20:44
2023-10-09T20:44
2023-10-09T20:44
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вашингтон
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Вашингтон и его союзники активно навязывают идею регулирования киберпространства так называемыми "правилами ответственного поведения государств". По мнению Олега Храмова, при этом они полностью развязывают руки Вашингтону в оценке правомерности действий в сфере IT. В то же время российская сторона стремится закреплять в международно-правовом поле конкретные юридически обязывающие договоренности.Информационные инфраструктуры суверенных государств окажутся под ещё большим контролем благодаря новой инициативе ООН. Так называемая "Программа действий по поощрению ответственного поведения государств в сфере использования информационно-коммуникационных технологий в контексте международной безопасности" не даст возможности самостоятельно развивать один из ключевых секторов национальной экономики, считает Олег Храмов. Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что американские корпорации фактически единолично контролируют интернет, чтобы реализовать свои неоколониальные притязания на глобальное доминирование. Странам БРИКС и их партнерам важно совместно двигаться в сторону интернационализации управления "всемирной паутиной".
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кибербезопасность, совбез, вашингтон, оон, цветные революции, сша
Новости, кибербезопасность, Совбез, Вашингтон, ООН, цветные революции, США
Контроль над IT-инфраструктурой помогает США реализовать цветные революции в странах – Совбез
Для реализации сценариев цветных революций в различных странах Соединённые Штаты берут под полный контроль чужую киберсферу. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов в интервью "Российской газете"
Вашингтон и его союзники активно навязывают идею регулирования киберпространства так называемыми "правилами ответственного поведения государств". По мнению Олега Храмова, при этом они полностью развязывают руки Вашингтону в оценке правомерности действий в сфере IT.
"Расчет прозрачен: навязывание таких правил даст возможность Вашингтону продолжать диктовать условия другим государствам и избирательно определять, для кого правила являются обязательными, а для кого они носят рекомендательный, ни к чему не обязывающий характер", – сказал представитель Совбеза.
В то же время российская сторона стремится закреплять в международно-правовом поле конкретные юридически обязывающие договоренности.
"Для нас неприемлемым является стремление США в борьбе с их геополитическими соперниками в информационном пространстве закрепить применение механизма политической атрибуции компьютерных атак", - подчеркнул Храмов.
Информационные инфраструктуры суверенных государств окажутся под ещё большим контролем благодаря новой инициативе ООН. Так называемая "Программа действий по поощрению ответственного поведения государств в сфере использования информационно-коммуникационных технологий в контексте международной безопасности" не даст возможности самостоятельно развивать один из ключевых секторов национальной экономики, считает Олег Храмов.
"Предлагаемое Вашингтоном так называемое равноправное партнерство имеет "двойное дно", поскольку создаваемые в результате условия для контроля Соединенными Штатами информационной инфраструктуры других государств упрощают реализацию американских сценариев "цветных" революций в различных уголках земного шара и свержения неугодных правительств", – отметил спикер.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что американские корпорации фактически единолично контролируют интернет, чтобы реализовать свои неоколониальные притязания на глобальное доминирование. Странам БРИКС и их партнерам важно совместно двигаться в сторону интернационализации управления "всемирной паутиной".