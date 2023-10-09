Контроль над IT-инфраструктурой помогает США реализовать цветные революции в странах – Совбез - 09.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231009/1050038086.html
Контроль над IT-инфраструктурой помогает США реализовать цветные революции в странах – Совбез
Контроль над IT-инфраструктурой помогает США реализовать цветные революции в странах – Совбез - 09.10.2023 Украина.ру
Контроль над IT-инфраструктурой помогает США реализовать цветные революции в странах – Совбез
Для реализации сценариев цветных революций в различных странах Соединённые Штаты берут под полный контроль чужую киберсферу. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов в интервью "Российской газете"
2023-10-09T20:44
2023-10-09T20:44
новости
кибербезопасность
совбез
вашингтон
оон
цветные революции
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/0e/1045333633_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4822d108749dd658eafb7aa5ab0216a5.jpg
Вашингтон и его союзники активно навязывают идею регулирования киберпространства так называемыми "правилами ответственного поведения государств". По мнению Олега Храмова, при этом они полностью развязывают руки Вашингтону в оценке правомерности действий в сфере IT. В то же время российская сторона стремится закреплять в международно-правовом поле конкретные юридически обязывающие договоренности.Информационные инфраструктуры суверенных государств окажутся под ещё большим контролем благодаря новой инициативе ООН. Так называемая "Программа действий по поощрению ответственного поведения государств в сфере использования информационно-коммуникационных технологий в контексте международной безопасности" не даст возможности самостоятельно развивать один из ключевых секторов национальной экономики, считает Олег Храмов. Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что американские корпорации фактически единолично контролируют интернет, чтобы реализовать свои неоколониальные притязания на глобальное доминирование. Странам БРИКС и их партнерам важно совместно двигаться в сторону интернационализации управления "всемирной паутиной".
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/0e/1045333633_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_8954827c15dda96419d7daaa901d36f0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кибербезопасность, совбез, вашингтон, оон, цветные революции, сша
Новости, кибербезопасность, Совбез, Вашингтон, ООН, цветные революции, США

Контроль над IT-инфраструктурой помогает США реализовать цветные революции в странах – Совбез

20:44 09.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
Для реализации сценариев цветных революций в различных странах Соединённые Штаты берут под полный контроль чужую киберсферу. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов в интервью "Российской газете"
Вашингтон и его союзники активно навязывают идею регулирования киберпространства так называемыми "правилами ответственного поведения государств". По мнению Олега Храмова, при этом они полностью развязывают руки Вашингтону в оценке правомерности действий в сфере IT.
"Расчет прозрачен: навязывание таких правил даст возможность Вашингтону продолжать диктовать условия другим государствам и избирательно определять, для кого правила являются обязательными, а для кого они носят рекомендательный, ни к чему не обязывающий характер", – сказал представитель Совбеза.
В то же время российская сторона стремится закреплять в международно-правовом поле конкретные юридически обязывающие договоренности.
"Для нас неприемлемым является стремление США в борьбе с их геополитическими соперниками в информационном пространстве закрепить применение механизма политической атрибуции компьютерных атак", - подчеркнул Храмов.
Информационные инфраструктуры суверенных государств окажутся под ещё большим контролем благодаря новой инициативе ООН. Так называемая "Программа действий по поощрению ответственного поведения государств в сфере использования информационно-коммуникационных технологий в контексте международной безопасности" не даст возможности самостоятельно развивать один из ключевых секторов национальной экономики, считает Олег Храмов.
"Предлагаемое Вашингтоном так называемое равноправное партнерство имеет "двойное дно", поскольку создаваемые в результате условия для контроля Соединенными Штатами информационной инфраструктуры других государств упрощают реализацию американских сценариев "цветных" революций в различных уголках земного шара и свержения неугодных правительств", – отметил спикер.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что американские корпорации фактически единолично контролируют интернет, чтобы реализовать свои неоколониальные притязания на глобальное доминирование. Странам БРИКС и их партнерам важно совместно двигаться в сторону интернационализации управления "всемирной паутиной".
 
НовостикибербезопасностьСовбезВашингтонООНцветные революцииСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:25Трамп назвал имя виновного в украинском конфликте
21:52Историческая амнезия ведёт к повторению мировых катастроф – Захарова
21:19Украине на дрова Запад выделит 71 млн долларов
20:44Контроль над IT-инфраструктурой помогает США реализовать цветные революции в странах – Совбез
20:07Фридман вернулся в РФ и "намерен посещать её регулярно" — СМИ
19:30Финляндия выделит Украине и Молдове 62 млн евро, но 50 из них – в кредит
18:53Что ждёт рынок нефти и к чему готовиться России: Юшков об обострении арабо-израильского конфликта
18:29Скандал с оружием у ХАМАС, закон против церкви. Итоги 9 октября на Украине
18:17Андраник Мигранян: Одержав важную победу над ВСУ, Россия начала освобождение всего Запада
18:10Борьба за американскую помощь и усиление цензуры. Что говорили об Украине в мире 9 октября
18:00Украинский орден для украинских героев: 80 лет ордену Богдана Хмельницкого
17:58Израиль никогда не будет прежним. Российские уроки
17:45"Демократы готовят хитрость": Военный эксперт объяснил, передадут ли Израилю военную помощь для Украины
17:43Малюк предложил ликвидировать религиозные организации за "пропаганду"
17:35Генпрокуратура Украины подозревает пограничника в сотрудничестве с Москвой
17:33Украинский пограничник рассказал, как девять лет передавал информацию для российских спецслужб
17:06"Просто захлебнулся": Юрий Кнутов объяснил, почему оказался дырявым израильский "Железный купол"
16:30Юрий Кнутов рассказал, что будет с Израилем, если "Хезболла" выступит на стороне ХАМАС
16:29Пиррова победа двух народов. ХАМАС и Израиль оказались в кровавой патовой ситуации
16:26Арабо-израильский конфликт: обзор
Лента новостейМолния