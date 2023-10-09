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Контроль над IT-инфраструктурой помогает США реализовать цветные революции в странах – Совбез

Контроль над IT-инфраструктурой помогает США реализовать цветные революции в странах – Совбез - 09.10.2023 Украина.ру

Контроль над IT-инфраструктурой помогает США реализовать цветные революции в странах – Совбез

Для реализации сценариев цветных революций в различных странах Соединённые Штаты берут под полный контроль чужую киберсферу. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов в интервью "Российской газете"

2023-10-09T20:44

2023-10-09T20:44

2023-10-09T20:44

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кибербезопасность

совбез

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сша

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Вашингтон и его союзники активно навязывают идею регулирования киберпространства так называемыми "правилами ответственного поведения государств". По мнению Олега Храмова, при этом они полностью развязывают руки Вашингтону в оценке правомерности действий в сфере IT. В то же время российская сторона стремится закреплять в международно-правовом поле конкретные юридически обязывающие договоренности.Информационные инфраструктуры суверенных государств окажутся под ещё большим контролем благодаря новой инициативе ООН. Так называемая "Программа действий по поощрению ответственного поведения государств в сфере использования информационно-коммуникационных технологий в контексте международной безопасности" не даст возможности самостоятельно развивать один из ключевых секторов национальной экономики, считает Олег Храмов. Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что американские корпорации фактически единолично контролируют интернет, чтобы реализовать свои неоколониальные притязания на глобальное доминирование. Странам БРИКС и их партнерам важно совместно двигаться в сторону интернационализации управления "всемирной паутиной".

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, кибербезопасность, совбез, вашингтон, оон, цветные революции, сша