Что ждёт рынок нефти и к чему готовиться России: Юшков об обострении арабо-израильского конфликта - 09.10.2023 Украина.ру
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Что ждёт рынок нефти и к чему готовиться России: Юшков об обострении арабо-израильского конфликта
Что ждёт рынок нефти и к чему готовиться России: Юшков об обострении арабо-израильского конфликта - 09.10.2023 Украина.ру
Что ждёт рынок нефти и к чему готовиться России: Юшков об обострении арабо-израильского конфликта
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию... Украина.ру, 09.10.2023
2023-10-09T18:53
2023-10-09T18:53
видео
конфликт
израиль
палестина
игорь юшков
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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию на рынке нефти, а также рассказал о том, как обострение ситуации на Ближнем Востоке повлияет на нефтяной сектор: 00:36 - Падение цен на нефть: манипуляция рынком или индикатор риска? 05:22 - Евросоюз: итоги совместных закупок газа; 08:31 - Как обострение ситуации на Ближнем Востоке повлияет на нефтяной сектор? 12:22 - Топливный рынок России: каковы действия по стабилизации цен?17:49 - Актуальность альтернативных способов получения энергии.
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видео, конфликт, израиль, палестина, игорь юшков, видео
Видео, конфликт, Израиль, Палестина, Игорь Юшков

Что ждёт рынок нефти и к чему готовиться России: Юшков об обострении арабо-израильского конфликта

18:53 09.10.2023
 
https://rutube.ru/video/36ec1dde27c3e469579c798af8898da9/?r=wd&t=1
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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию на рынке нефти, а также рассказал о том, как обострение ситуации на Ближнем Востоке повлияет на нефтяной сектор:
00:36 - Падение цен на нефть: манипуляция рынком или индикатор риска?
05:22 - Евросоюз: итоги совместных закупок газа;
08:31 - Как обострение ситуации на Ближнем Востоке повлияет на нефтяной сектор?
12:22 - Топливный рынок России: каковы действия по стабилизации цен?
17:49 - Актуальность альтернативных способов получения энергии.
 
ВидеоконфликтИзраильПалестинаИгорь Юшков
 
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