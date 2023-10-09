https://ukraina.ru/20231009/1050037377.html

Что ждёт рынок нефти и к чему готовиться России: Юшков об обострении арабо-израильского конфликта

Что ждёт рынок нефти и к чему готовиться России: Юшков об обострении арабо-израильского конфликта - 09.10.2023 Украина.ру

Что ждёт рынок нефти и к чему готовиться России: Юшков об обострении арабо-израильского конфликта

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию... Украина.ру, 09.10.2023

2023-10-09T18:53

2023-10-09T18:53

2023-10-09T18:53

видео

конфликт

израиль

палестина

игорь юшков

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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию на рынке нефти, а также рассказал о том, как обострение ситуации на Ближнем Востоке повлияет на нефтяной сектор: 00:36 - Падение цен на нефть: манипуляция рынком или индикатор риска? 05:22 - Евросоюз: итоги совместных закупок газа; 08:31 - Как обострение ситуации на Ближнем Востоке повлияет на нефтяной сектор? 12:22 - Топливный рынок России: каковы действия по стабилизации цен?17:49 - Актуальность альтернативных способов получения энергии.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, конфликт, израиль, палестина, игорь юшков, видео