Малюк предложил ликвидировать религиозные организации за "пропаганду" - 09.10.2023 Украина.ру
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Малюк предложил ликвидировать религиозные организации за "пропаганду"
Малюк предложил ликвидировать религиозные организации за "пропаганду" - 09.10.2023 Украина.ру
Малюк предложил ликвидировать религиозные организации за "пропаганду"
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк внёс законопроект о ликвидации религиозных организаций. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде
2023-10-09T17:43
2023-10-09T17:43
новости
украина
василий малюк
верховная рада
законопроект
упц
рпц
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Любые религиозные организации могут ликвидировать, если представители конфессий совершили преступления по определенным статьям. Об этом говорится в законопроекте, внесенным в украинский парламент Малюком.Малюк включил в перечень таких преступлений: Малюк заявил, что деятельность Русской православной церкви (РПЦ) направлена "на поддержку вооруженной агрессии РФ" и "депортацию украинцев". Украинскую православную церковь (УПЦ) Малюк назвал структурным подразделением РПЦ.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине.
https://ukraina.ru/20231005/1049940996.html
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новости, украина, василий малюк, верховная рада, законопроект, упц, рпц
Новости, Украина, Василий Малюк, Верховная Рада, законопроект, УПЦ, РПЦ

Малюк предложил ликвидировать религиозные организации за "пропаганду"

17:43 09.10.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк внёс законопроект о ликвидации религиозных организаций. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде
Любые религиозные организации могут ликвидировать, если представители конфессий совершили преступления по определенным статьям. Об этом говорится в законопроекте, внесенным в украинский парламент Малюком.
Малюк включил в перечень таких преступлений:
  • пропаганду войны,
  • разжигание межрелигиозной розни,
  • терроризм,
  • планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны,
  • нарушение законов и обычаев войны,
  • геноцид и наемничество.
Малюк заявил, что деятельность Русской православной церкви (РПЦ) направлена "на поддержку вооруженной агрессии РФ" и "депортацию украинцев". Украинскую православную церковь (УПЦ) Малюк назвал структурным подразделением РПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине.
5 октября, 17:09
Парламент Украины собрал подписи для решения о запрете УПЦВерховная Рада Украины устранила одно из препятствий на пути принятия решения о запрете Украинской Православной Церкви. Об этом 5 октября сообщает ТГ-канал Klymenko Time.
 
НовостиУкраинаВасилий МалюкВерховная РадазаконопроектУПЦРПЦ
 
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