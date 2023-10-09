https://ukraina.ru/20231009/1050034463.html

Малюк предложил ликвидировать религиозные организации за "пропаганду"

Малюк предложил ликвидировать религиозные организации за "пропаганду" - 09.10.2023 Украина.ру

Малюк предложил ликвидировать религиозные организации за "пропаганду"

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк внёс законопроект о ликвидации религиозных организаций. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде

2023-10-09T17:43

2023-10-09T17:43

2023-10-09T17:43

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Любые религиозные организации могут ликвидировать, если представители конфессий совершили преступления по определенным статьям. Об этом говорится в законопроекте, внесенным в украинский парламент Малюком.Малюк включил в перечень таких преступлений: Малюк заявил, что деятельность Русской православной церкви (РПЦ) направлена "на поддержку вооруженной агрессии РФ" и "депортацию украинцев". Украинскую православную церковь (УПЦ) Малюк назвал структурным подразделением РПЦ.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине.

https://ukraina.ru/20231005/1049940996.html

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новости, украина, василий малюк, верховная рада, законопроект, упц, рпц