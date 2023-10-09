Малюк предложил ликвидировать религиозные организации за "пропаганду"
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк внёс законопроект о ликвидации религиозных организаций. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде
Любые религиозные организации могут ликвидировать, если представители конфессий совершили преступления по определенным статьям. Об этом говорится в законопроекте, внесенным в украинский парламент Малюком.
Малюк включил в перечень таких преступлений:
- —пропаганду войны,
- —разжигание межрелигиозной розни,
- —терроризм,
- —планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны,
- —нарушение законов и обычаев войны,
- —геноцид и наемничество.
Малюк заявил, что деятельность Русской православной церкви (РПЦ) направлена "на поддержку вооруженной агрессии РФ" и "депортацию украинцев". Украинскую православную церковь (УПЦ) Малюк назвал структурным подразделением РПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине.