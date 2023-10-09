Украинский пограничник рассказал, как девять лет передавал информацию для российских спецслужб - 09.10.2023 Украина.ру
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Украинский пограничник рассказал, как девять лет передавал информацию для российских спецслужб
Украинский пограничник рассказал, как девять лет передавал информацию для российских спецслужб - 09.10.2023 Украина.ру
Украинский пограничник рассказал, как девять лет передавал информацию для российских спецслужб
Об этом бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины рассказал в интервью телеграм-каналу "Неофициальный Безсонов"
2023-10-09T17:33
2023-10-09T17:33
новости
украина
лнр
информаторы
фсб
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Я не ожидал, что столько продержусь – так свою девятилетнею деятельность по сбору информации для российских спецслужб охарактеризовал бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины Руслан Сыровой в интервью телеграм-каналу "Неофициальный Безсонов" 9 октября.По словам Сырового, после того, как начался конфликт на Украине, у него появилась мысль пойти в ополчение."Но я не хотел покидать свою родину, место, где я вырос. У меня был одноклассник, он был в ополчении. Я поговорил с ним, он сказал – лучше будь на своем месте. Можешь оказывать помощь в плане какой-то информации. Потом со мной связались спецслужбы ЛНР и мы начали работать", - рассказал собеседник телеграм-канала.Благодаря информации, которую передал Сыровой, был взят населенный пункт Югановка в луганском регионе."Там был лес, где были позиции, был персонал, была бронетехника. Я передал данные и уже на следующий день туда ударили", – вспоминает Сыровой.Он рассказал, как уже после начала СВО сотрудникам ФСБ передавал информацию о нахождении 128-ой бригады ВСУ."Я передавал информацию об их пункте управления, который находился рядом с университетом им. Шевченко в городе Кременная. Там потом насыпали "градами" (ракетные системы залпового огня. - Ред.), попадание было нормальное. После этого сообщал о позиции со стороны Сватово, на въезде в Кременную. Там неподалеку железная дорога идет. Там техника была, персонал был", - рассказал Сыровой.Он добавил, что готов посодействовать бывшим сослуживцам, которые захотят работать на российскую сторону, осуществить это сотрудничество."Что касается людей, они мне верят. По сей день я поддерживаю связь с людьми, если кто-то захочет, я помогу, посодействую. Я только за", - сказал Сыровой.Благодаря Руслану Сыровому, ВС РФ удалось нанести точные артиллерийские и авиационные удары по объектам ВСУ, а также получить доступ ко всем базам данных, цифровой инфраструктуре и узлам связи противника, отмечает телеграм-канал "Неофициальный Безсонов".
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новости, украина, лнр, информаторы, фсб
Новости, Украина, ЛНР, информаторы, ФСБ

Украинский пограничник рассказал, как девять лет передавал информацию для российских спецслужб

17:33 09.10.2023
 
© Неофициальный Безсонов/Telegram
© Неофициальный Безсонов/Telegram
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Об этом бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины рассказал в интервью телеграм-каналу "Неофициальный Безсонов"
Я не ожидал, что столько продержусь – так свою девятилетнею деятельность по сбору информации для российских спецслужб охарактеризовал бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины Руслан Сыровой в интервью телеграм-каналу "Неофициальный Безсонов" 9 октября.
По словам Сырового, после того, как начался конфликт на Украине, у него появилась мысль пойти в ополчение.
"Но я не хотел покидать свою родину, место, где я вырос. У меня был одноклассник, он был в ополчении. Я поговорил с ним, он сказал – лучше будь на своем месте. Можешь оказывать помощь в плане какой-то информации. Потом со мной связались спецслужбы ЛНР и мы начали работать", - рассказал собеседник телеграм-канала.
Благодаря информации, которую передал Сыровой, был взят населенный пункт Югановка в луганском регионе.
"Там был лес, где были позиции, был персонал, была бронетехника. Я передал данные и уже на следующий день туда ударили", – вспоминает Сыровой.
Он рассказал, как уже после начала СВО сотрудникам ФСБ передавал информацию о нахождении 128-ой бригады ВСУ.
"Я передавал информацию об их пункте управления, который находился рядом с университетом им. Шевченко в городе Кременная. Там потом насыпали "градами" (ракетные системы залпового огня. - Ред.), попадание было нормальное. После этого сообщал о позиции со стороны Сватово, на въезде в Кременную. Там неподалеку железная дорога идет. Там техника была, персонал был", - рассказал Сыровой.
Он добавил, что готов посодействовать бывшим сослуживцам, которые захотят работать на российскую сторону, осуществить это сотрудничество.
"Что касается людей, они мне верят. По сей день я поддерживаю связь с людьми, если кто-то захочет, я помогу, посодействую. Я только за", - сказал Сыровой.
Благодаря Руслану Сыровому, ВС РФ удалось нанести точные артиллерийские и авиационные удары по объектам ВСУ, а также получить доступ ко всем базам данных, цифровой инфраструктуре и узлам связи противника, отмечает телеграм-канал "Неофициальный Безсонов".
 
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