https://ukraina.ru/20231009/1050033983.html
Украинский пограничник рассказал, как девять лет передавал информацию для российских спецслужб
Украинский пограничник рассказал, как девять лет передавал информацию для российских спецслужб - 09.10.2023 Украина.ру
Украинский пограничник рассказал, как девять лет передавал информацию для российских спецслужб
Об этом бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины рассказал в интервью телеграм-каналу "Неофициальный Безсонов"
2023-10-09T17:33
2023-10-09T17:33
2023-10-09T17:33
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Я не ожидал, что столько продержусь – так свою девятилетнею деятельность по сбору информации для российских спецслужб охарактеризовал бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины Руслан Сыровой в интервью телеграм-каналу "Неофициальный Безсонов" 9 октября.По словам Сырового, после того, как начался конфликт на Украине, у него появилась мысль пойти в ополчение."Но я не хотел покидать свою родину, место, где я вырос. У меня был одноклассник, он был в ополчении. Я поговорил с ним, он сказал – лучше будь на своем месте. Можешь оказывать помощь в плане какой-то информации. Потом со мной связались спецслужбы ЛНР и мы начали работать", - рассказал собеседник телеграм-канала.Благодаря информации, которую передал Сыровой, был взят населенный пункт Югановка в луганском регионе."Там был лес, где были позиции, был персонал, была бронетехника. Я передал данные и уже на следующий день туда ударили", – вспоминает Сыровой.Он рассказал, как уже после начала СВО сотрудникам ФСБ передавал информацию о нахождении 128-ой бригады ВСУ."Я передавал информацию об их пункте управления, который находился рядом с университетом им. Шевченко в городе Кременная. Там потом насыпали "градами" (ракетные системы залпового огня. - Ред.), попадание было нормальное. После этого сообщал о позиции со стороны Сватово, на въезде в Кременную. Там неподалеку железная дорога идет. Там техника была, персонал был", - рассказал Сыровой.Он добавил, что готов посодействовать бывшим сослуживцам, которые захотят работать на российскую сторону, осуществить это сотрудничество."Что касается людей, они мне верят. По сей день я поддерживаю связь с людьми, если кто-то захочет, я помогу, посодействую. Я только за", - сказал Сыровой.Благодаря Руслану Сыровому, ВС РФ удалось нанести точные артиллерийские и авиационные удары по объектам ВСУ, а также получить доступ ко всем базам данных, цифровой инфраструктуре и узлам связи противника, отмечает телеграм-канал "Неофициальный Безсонов".
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, лнр, информаторы, фсб
Украинский пограничник рассказал, как девять лет передавал информацию для российских спецслужб
Об этом бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины рассказал в интервью телеграм-каналу "Неофициальный Безсонов"
Я не ожидал, что столько продержусь – так свою девятилетнею деятельность по сбору информации для российских спецслужб охарактеризовал бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины Руслан Сыровой в интервью телеграм-каналу "Неофициальный Безсонов" 9 октября.
По словам Сырового, после того, как начался конфликт на Украине, у него появилась мысль пойти в ополчение.
"Но я не хотел покидать свою родину, место, где я вырос. У меня был одноклассник, он был в ополчении. Я поговорил с ним, он сказал – лучше будь на своем месте. Можешь оказывать помощь в плане какой-то информации. Потом со мной связались спецслужбы ЛНР и мы начали работать", - рассказал собеседник телеграм-канала.
Благодаря информации, которую передал Сыровой, был взят населенный пункт Югановка в луганском регионе.
"Там был лес, где были позиции, был персонал, была бронетехника. Я передал данные и уже на следующий день туда ударили", – вспоминает Сыровой.
Он рассказал, как уже после начала СВО сотрудникам ФСБ передавал информацию о нахождении 128-ой бригады ВСУ.
"Я передавал информацию об их пункте управления, который находился рядом с университетом им. Шевченко в городе Кременная. Там потом насыпали "градами" (ракетные системы залпового огня. - Ред.), попадание было нормальное. После этого сообщал о позиции со стороны Сватово, на въезде в Кременную. Там неподалеку железная дорога идет. Там техника была, персонал был", - рассказал Сыровой.
Он добавил, что готов посодействовать бывшим сослуживцам, которые захотят работать на российскую сторону, осуществить это сотрудничество.
"Что касается людей, они мне верят. По сей день я поддерживаю связь с людьми, если кто-то захочет, я помогу, посодействую. Я только за", - сказал Сыровой.
Благодаря Руслану Сыровому, ВС РФ удалось нанести точные артиллерийские и авиационные удары по объектам ВСУ, а также получить доступ ко всем базам данных, цифровой инфраструктуре и узлам связи противника, отмечает телеграм-канал "Неофициальный Безсонов".