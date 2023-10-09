https://ukraina.ru/20231009/1050032901.html

Генпрокуратура Украины подозревает пограничника в сотрудничестве с Москвой

Генпрокуратура Украины подозревает пограничника в сотрудничестве с Москвой - 09.10.2023 Украина.ру

Генпрокуратура Украины подозревает пограничника в сотрудничестве с Москвой

Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении пограничнику из Закарпатья, который якобы работал на Россию, сообщили 9 октября в пресс-службе ведомства

2023-10-09T17:35

2023-10-09T17:35

2023-10-09T17:35

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Сотрудники прокуратуры сообщили о подозрении начальнику группы мониторинга обстановки пограничной службы "Велятино" по факту дезертирства в условиях военного положения.Подозреваемый, уроженец Луганска, прибыл на службу в Закарпатскую область в июне 2022 года. Как сообщает в ведомстве, он не имел доступа к секретным документам, поэтому утечка информации через него не подтвердилась.Тем не менее, в Генпрокуратуре Украины готовятся сообщить ему о подозрении в государственной измене.

https://ukraina.ru/20231009/1050033983.html

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новости, украина, пограничники, генпрокуратура, генеральная прокуратура украины, госизмена