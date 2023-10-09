Генпрокуратура Украины подозревает пограничника в сотрудничестве с Москвой - 09.10.2023 Украина.ру
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Генпрокуратура Украины подозревает пограничника в сотрудничестве с Москвой
Генпрокуратура Украины подозревает пограничника в сотрудничестве с Москвой - 09.10.2023 Украина.ру
Генпрокуратура Украины подозревает пограничника в сотрудничестве с Москвой
Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении пограничнику из Закарпатья, который якобы работал на Россию, сообщили 9 октября в пресс-службе ведомства
2023-10-09T17:35
2023-10-09T17:35
новости
украина
пограничники
генпрокуратура
генеральная прокуратура украины
госизмена
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Сотрудники прокуратуры сообщили о подозрении начальнику группы мониторинга обстановки пограничной службы "Велятино" по факту дезертирства в условиях военного положения.Подозреваемый, уроженец Луганска, прибыл на службу в Закарпатскую область в июне 2022 года. Как сообщает в ведомстве, он не имел доступа к секретным документам, поэтому утечка информации через него не подтвердилась.Тем не менее, в Генпрокуратуре Украины готовятся сообщить ему о подозрении в государственной измене.
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новости, украина, пограничники, генпрокуратура, генеральная прокуратура украины, госизмена
Новости, Украина, пограничники, генпрокуратура, Генеральная прокуратура Украины, госизмена

Генпрокуратура Украины подозревает пограничника в сотрудничестве с Москвой

17:35 09.10.2023
 
© Офіс Генерального прокурора телеграм-канал
© Офіс Генерального прокурора телеграм-канал
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Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении пограничнику из Закарпатья, который якобы работал на Россию, сообщили 9 октября в пресс-службе ведомства
Сотрудники прокуратуры сообщили о подозрении начальнику группы мониторинга обстановки пограничной службы "Велятино" по факту дезертирства в условиях военного положения.
"По данным следствия, военнослужащий вместе с уклонистами недавно незаконно пересек границу с Венгрией. Впоследствии оказалось, что он находится в Москве и длительное время является агентом кремлевских спецслужб", - сообщили в Генпрокуратуре Украины.
Подозреваемый, уроженец Луганска, прибыл на службу в Закарпатскую область в июне 2022 года. Как сообщает в ведомстве, он не имел доступа к секретным документам, поэтому утечка информации через него не подтвердилась.
Тем не менее, в Генпрокуратуре Украины готовятся сообщить ему о подозрении в государственной измене.
17:33
Украинский пограничник рассказал, как девять лет передавал информацию для российских спецслужбОб этом бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины рассказал в интервью телеграм-каналу "Неофициальный Безсонов"
 
НовостиУкраинапограничникигенпрокуратураГенеральная прокуратура Украиныгосизмена
 
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