https://ukraina.ru/20231009/1050032901.html
Генпрокуратура Украины подозревает пограничника в сотрудничестве с Москвой
Генпрокуратура Украины подозревает пограничника в сотрудничестве с Москвой - 09.10.2023 Украина.ру
Генпрокуратура Украины подозревает пограничника в сотрудничестве с Москвой
Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении пограничнику из Закарпатья, который якобы работал на Россию, сообщили 9 октября в пресс-службе ведомства
2023-10-09T17:35
2023-10-09T17:35
2023-10-09T17:35
новости
украина
пограничники
генпрокуратура
генеральная прокуратура украины
госизмена
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Сотрудники прокуратуры сообщили о подозрении начальнику группы мониторинга обстановки пограничной службы "Велятино" по факту дезертирства в условиях военного положения.Подозреваемый, уроженец Луганска, прибыл на службу в Закарпатскую область в июне 2022 года. Как сообщает в ведомстве, он не имел доступа к секретным документам, поэтому утечка информации через него не подтвердилась.Тем не менее, в Генпрокуратуре Украины готовятся сообщить ему о подозрении в государственной измене.
https://ukraina.ru/20231009/1050033983.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, пограничники, генпрокуратура, генеральная прокуратура украины, госизмена
Новости, Украина, пограничники, генпрокуратура, Генеральная прокуратура Украины, госизмена
Генпрокуратура Украины подозревает пограничника в сотрудничестве с Москвой
Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении пограничнику из Закарпатья, который якобы работал на Россию, сообщили 9 октября в пресс-службе ведомства