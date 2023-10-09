В НАТО не стали уточнять сроки вступления Украины в альянс - 09.10.2023 Украина.ру
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В НАТО не стали уточнять сроки вступления Украины в альянс
В НАТО не стали уточнять сроки вступления Украины в альянс - 09.10.2023 Украина.ру
В НАТО не стали уточнять сроки вступления Украины в альянс
При этом заместитель генсека НАТО отметил, что "блок движется в этом направлении"
2023-10-09T15:07
2023-10-09T15:08
новости
нато
украина
вступление
срок
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Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ отказался назвать сроки вступления Украины в альянс, уточнив, что это больше политический, а не технический вопрос. Об этом Джоанэ заявил 9 октября на заседании парламентской ассамблеи НАТО в Дании.При этом заместитель генсека альянса отметил, что блок "двигается в этом направлении"."Сами украинцы и многие государства-члены призывают не создавать дополнительных бюрократических проверок, так как речь идет о политическом решении", — отметил Джоанэ в ходе трансляции в соцсети X.По его словам, Украина "близка к НАТО как никогда", но нельзя сказать, когда парламенты и руководства стран достигнут консенсуса по вопросу приема этой страны в состав блока.Как сообщало издание Украина.ру, бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон 7 октября заявил, что у Украины нет шансов на вступление в ЕС и НАТО в ближайшие десять-пятнадцать лет.Тем временем верховный представитель ЕС по внешней политике и по безопасности Жозеп Боррель заявил, что принятый в США законопроект, который не включает поддержку Украины, усиливает неопределённость в отношении будущей поддержки страны.Он подчеркнул, что в краткосрочной перспективе Евросоюз не сможет компенсировать отсутствие поддержки США и рассчитывает, что его друзья и союзники "быстро найдут пути выхода из тупика".
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новости, нато, украина, вступление, срок
Новости, НАТО, Украина, вступление, срок

В НАТО не стали уточнять сроки вступления Украины в альянс

15:07 09.10.2023 (обновлено: 15:08 09.10.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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При этом заместитель генсека НАТО отметил, что "блок движется в этом направлении"
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ отказался назвать сроки вступления Украины в альянс, уточнив, что это больше политический, а не технический вопрос. Об этом Джоанэ заявил 9 октября на заседании парламентской ассамблеи НАТО в Дании.
При этом заместитель генсека альянса отметил, что блок "двигается в этом направлении".
"Сами украинцы и многие государства-члены призывают не создавать дополнительных бюрократических проверок, так как речь идет о политическом решении", — отметил Джоанэ в ходе трансляции в соцсети X.
По его словам, Украина "близка к НАТО как никогда", но нельзя сказать, когда парламенты и руководства стран достигнут консенсуса по вопросу приема этой страны в состав блока.
Как сообщало издание Украина.ру, бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон 7 октября заявил, что у Украины нет шансов на вступление в ЕС и НАТО в ближайшие десять-пятнадцать лет.
Тем временем верховный представитель ЕС по внешней политике и по безопасности Жозеп Боррель заявил, что принятый в США законопроект, который не включает поддержку Украины, усиливает неопределённость в отношении будущей поддержки страны.
Он подчеркнул, что в краткосрочной перспективе Евросоюз не сможет компенсировать отсутствие поддержки США и рассчитывает, что его друзья и союзники "быстро найдут пути выхода из тупика".
5 октября, 20:22
Кто будет финансировать Украину? Как США и Евросоюз "сливают" ЗеленскогоВ Евросоюзе надеются, что США пересмотрят решение о приостановке финансирования Украины, так как Брюссель в одиночку эту ношу не потянет. Об этом политики и дипломаты заявили 5 октября на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде. Между тем другие решения и предложения партнеров Украины делают Зеленского "хромой уткой"
 
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Заголовок открываемого материала
15:07В НАТО не стали уточнять сроки вступления Украины в альянс
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