https://ukraina.ru/20231009/1050028585.html

В НАТО не стали уточнять сроки вступления Украины в альянс

В НАТО не стали уточнять сроки вступления Украины в альянс - 09.10.2023 Украина.ру

В НАТО не стали уточнять сроки вступления Украины в альянс

При этом заместитель генсека НАТО отметил, что "блок движется в этом направлении"

2023-10-09T15:07

2023-10-09T15:07

2023-10-09T15:08

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Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ отказался назвать сроки вступления Украины в альянс, уточнив, что это больше политический, а не технический вопрос. Об этом Джоанэ заявил 9 октября на заседании парламентской ассамблеи НАТО в Дании.При этом заместитель генсека альянса отметил, что блок "двигается в этом направлении"."Сами украинцы и многие государства-члены призывают не создавать дополнительных бюрократических проверок, так как речь идет о политическом решении", — отметил Джоанэ в ходе трансляции в соцсети X.По его словам, Украина "близка к НАТО как никогда", но нельзя сказать, когда парламенты и руководства стран достигнут консенсуса по вопросу приема этой страны в состав блока.Как сообщало издание Украина.ру, бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон 7 октября заявил, что у Украины нет шансов на вступление в ЕС и НАТО в ближайшие десять-пятнадцать лет.Тем временем верховный представитель ЕС по внешней политике и по безопасности Жозеп Боррель заявил, что принятый в США законопроект, который не включает поддержку Украины, усиливает неопределённость в отношении будущей поддержки страны.Он подчеркнул, что в краткосрочной перспективе Евросоюз не сможет компенсировать отсутствие поддержки США и рассчитывает, что его друзья и союзники "быстро найдут пути выхода из тупика".

https://ukraina.ru/20231005/1049945149.html

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новости, нато, украина, вступление, срок