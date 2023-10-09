https://ukraina.ru/20231009/1050018817.html
МИД Украины проверяет информацию о гибели двух граждан вблизи Сектора Газа
МИД Украины проверяет информацию о гибели двух граждан вблизи Сектора Газа - 09.10.2023 Украина.ру
МИД Украины проверяет информацию о гибели двух граждан вблизи Сектора Газа
Официальный представитель МИД Украину Олег Николенко рассказал об успешной спасательной операции украинских дипломатов в Израиле
2023-10-09T10:52
2023-10-09T10:52
2023-10-09T10:52
новости
мид украины
олег николенко
израиль
граждане
погибшие
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МИД Украины проверяет информацию о возможной гибели двух украинских граждан вблизи Сектора Газа. Об этом 9 октября в соцсетях заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.При этом он отметил, что украинские дипломаты провели успешную спасательную операцию – из города Сдерот вывезли раненного украинского мальчика."Сейчас он находится в безопасном месте под опекой посольства. Ему оказана медицинская и психологическая помощь", - отметил Николенко.Дипломат добавил, что посольству удалось разыскать пятерых граждан, которые считались пропавшими на юге Израиля."Всего за минувшие сутки оперативный штаб МИД Украины обработал более 200 обращений граждан. Фиксируем массовую отмену авиарейсов. Ищем решение для помощи нашим людям уехать из страны", - рассказал Николенко.Официальный представитель МИД Украины 8 октября сообщил, что ведомство располагает подтвержденной информацией о гибели двух украинок в Израиле. По его словам, обе гражданки длительное время проживали в этой стране. Также он сообщил о том, что украинские дипломаты разыскали одного гражданина, который исчез на юге Израиля, а также оказали содействие одной семье в выезде из города Ашкелон.
https://ukraina.ru/20231008/1050007646.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мид украины, олег николенко, израиль, граждане, погибшие
Новости, МИД Украины, Олег Николенко, Израиль, граждане, погибшие
МИД Украины проверяет информацию о гибели двух граждан вблизи Сектора Газа
Официальный представитель МИД Украину Олег Николенко рассказал об успешной спасательной операции украинских дипломатов в Израиле
МИД Украины проверяет информацию о возможной гибели двух украинских граждан вблизи Сектора Газа. Об этом 9 октября в соцсетях заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
При этом он отметил, что украинские дипломаты провели успешную спасательную операцию – из города Сдерот вывезли раненного украинского мальчика.
"Сейчас он находится в безопасном месте под опекой посольства. Ему оказана медицинская и психологическая помощь", - отметил Николенко.
Дипломат добавил, что посольству удалось разыскать пятерых граждан, которые считались пропавшими на юге Израиля.
"Всего за минувшие сутки оперативный штаб МИД Украины обработал более 200 обращений граждан. Фиксируем массовую отмену авиарейсов. Ищем решение для помощи нашим людям уехать из страны", - рассказал Николенко.
Официальный представитель МИД Украины 8 октября сообщил, что ведомство располагает подтвержденной информацией о гибели двух украинок в Израиле. По его словам, обе гражданки длительное время проживали в этой стране. Также он сообщил о том, что украинские дипломаты разыскали одного гражданина, который исчез на юге Израиля, а также оказали содействие одной семье в выезде из города Ашкелон.