"Холодный душ для ООН": Захарова прокомментировала признание Буданова в попытках захвата ЗАЭС - 09.10.2023 Украина.ру
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"Холодный душ для ООН": Захарова прокомментировала признание Буданова в попытках захвата ЗАЭС
"Холодный душ для ООН": Захарова прокомментировала признание Буданова в попытках захвата ЗАЭС - 09.10.2023 Украина.ру
"Холодный душ для ООН": Захарова прокомментировала признание Буданова в попытках захвата ЗАЭС
Признание главы ГУР Кирилла Буданова должно стать "холодным душем для ООН и вывести из гипнотического сна население стран НАТО", которым внушали, что это Россия создает угрозы ядерным объектам, заявила 9 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале
2023-10-09T10:51
2023-10-09T10:51
новости
россия
мария захарова
кирилл буданов
украина
гур моу
запорожская аэс
ядерная безопасность
оон
нато
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Глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью изданию NV заявил, что спецназ ГУР предпринял три попытки захватить Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Все они были отбиты российскими силами. Помимо этого, Захарова считает, что заявление Буданова "должно вывести из гипнотического сна население стран НАТО, которому натовские режимы внушали, будто Россия создаёт угрозы ядерным объектам и угрожает применением ядерного оружия".В МИД РФ, напомнила она, неоднократно заявляли о том, что киевский режим использует атомную станцию в качестве "грязного ядерного оружия" и шантажирует им европейцев. Россия на всех специализированных площадках предоставляла данные в подтверждение обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ, подчеркнула Захарова."Всё, о чём мы говорили, будет и дальше находить прямое подтверждение", - резюмировала дипломат.Первая попытка был предпринята украинской стороной в августе 2022 года. Спецназовцы хотели создать плацдарм для атаки и захвата на левом берегу, для этого они пересекли Каховское водохранилище неподалеку от Энергодара на быстроходных лодках, но в итоге им пришлось отступить.В еще двух попытках высадиться на левом Днепре рядом с Запорожской АЭС принимали участие несколько сотен человек, среди них были и иностранцы. Когда украинский десант попытался высадиться на берегу, российские военнослужащие вывели навстречу тяжелую технику, в том числе танки, за этим вскоре последовало отступление противника.Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 19 октября 2022 года сообщал о попытке захвата территории ЗАЭС.Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси называл ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС крайне хрупкой. По его словам, сейчас ЗАЭС не подвергается обстрелам, однако ситуация может измениться в любой момент, так как территория Запорожья является зоной боевых действий.
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новости, россия, мария захарова, кирилл буданов, украина, гур моу, запорожская аэс, ядерная безопасность, оон, нато
Новости, Россия, Мария Захарова, Кирилл Буданов, Украина, ГУР МОУ, Запорожская АЭС, ядерная безопасность, ООН, НАТО

"Холодный душ для ООН": Захарова прокомментировала признание Буданова в попытках захвата ЗАЭС

10:51 09.10.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Признание главы ГУР Кирилла Буданова должно стать "холодным душем для ООН и вывести из гипнотического сна население стран НАТО", которым внушали, что это Россия создает угрозы ядерным объектам, заявила 9 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале
Глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью изданию NV заявил, что спецназ ГУР предпринял три попытки захватить Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Все они были отбиты российскими силами.

"Признание Буданова должно стать холодным душем для ООН, представители которой все эти месяцы заявляли, что "не могут определить направление удара по станции", - написала Захарова.

Помимо этого, Захарова считает, что заявление Буданова "должно вывести из гипнотического сна население стран НАТО, которому натовские режимы внушали, будто Россия создаёт угрозы ядерным объектам и угрожает применением ядерного оружия".
В МИД РФ, напомнила она, неоднократно заявляли о том, что киевский режим использует атомную станцию в качестве "грязного ядерного оружия" и шантажирует им европейцев. Россия на всех специализированных площадках предоставляла данные в подтверждение обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ, подчеркнула Захарова.
"Всё, о чём мы говорили, будет и дальше находить прямое подтверждение", - резюмировала дипломат.
Первая попытка был предпринята украинской стороной в августе 2022 года. Спецназовцы хотели создать плацдарм для атаки и захвата на левом берегу, для этого они пересекли Каховское водохранилище неподалеку от Энергодара на быстроходных лодках, но в итоге им пришлось отступить.
В еще двух попытках высадиться на левом Днепре рядом с Запорожской АЭС принимали участие несколько сотен человек, среди них были и иностранцы. Когда украинский десант попытался высадиться на берегу, российские военнослужащие вывели навстречу тяжелую технику, в том числе танки, за этим вскоре последовало отступление противника.
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 19 октября 2022 года сообщал о попытке захвата территории ЗАЭС.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси называл ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС крайне хрупкой. По его словам, сейчас ЗАЭС не подвергается обстрелам, однако ситуация может измениться в любой момент, так как территория Запорожья является зоной боевых действий.
Кирилл Буданов Глава Главного Управления разведки Украины ГУР - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
07:59
Буданов рассказал о провальных попытках вернуть контроль над Запорожской АЭСГлава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью изданию NV заявил, что спецназ ГУР предпринял три попытки захватить Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Все они были отбиты российскими силами
 
НовостиРоссияМария ЗахароваКирилл БудановУкраинаГУР МОУЗапорожская АЭСядерная безопасностьООННАТО
 
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