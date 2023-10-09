Десантники захватили в плен пять военнослужащих ВСУ, прошедших обучение в Великобритании
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПополнение одного из десантно-штурмовых полков ВДВ проводит занятия по боевому слаживанию на полигоне в ЛНР
Российские десантники под Артемовском захватили в плен пять бойцов ВСУ, проходивших первичную военную подготовку в Великобритании. Об этом 9 октября РИА Новости сообщили в Министерстве обороны РФ
Ведомство предоставило видео, где показана работа штурмовой группы ивановских десантников по зачистке позиций украинских войск на северном фланге от Артемовска.
"Бойцы ивановского подразделения "Шторм" небольшой группой незаметно приблизились с нескольких направлений к окопам, где, по данным разведки, находилось около 15 военнослужащих ВСУ. В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника и взять в плен пятерых военнослужащих, которые предпочли остаться живыми", - рассказали в Минобороны РФ.
Артемовск был освобожден 20 мая 2023 года. Этот крупный город в Донецкой Народной Республике в настоящее время контролируют российские войска. За городом проходит линия фронта, где ведутся ожесточенные бои.
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