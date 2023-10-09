https://ukraina.ru/20231009/1050017262.html

Десантники захватили в плен пять военнослужащих ВСУ, прошедших обучение в Великобритании

Десантники захватили в плен пять военнослужащих ВСУ, прошедших обучение в Великобритании - 09.10.2023 Украина.ру

Десантники захватили в плен пять военнослужащих ВСУ, прошедших обучение в Великобритании

Российские десантники под Артемовском захватили в плен пять бойцов ВСУ, проходивших первичную военную подготовку в Великобритании. Об этом 9 октября РИА Новости сообщили в Министерстве обороны РФ

2023-10-09T10:35

2023-10-09T10:35

2023-10-09T10:35

новости

артемовск

всу

великобритания

плен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/09/1050017386_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_beea27beb000bb25bcc5db94566e6a07.jpg

Ведомство предоставило видео, где показана работа штурмовой группы ивановских десантников по зачистке позиций украинских войск на северном фланге от Артемовска."Бойцы ивановского подразделения "Шторм" небольшой группой незаметно приблизились с нескольких направлений к окопам, где, по данным разведки, находилось около 15 военнослужащих ВСУ. В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника и взять в плен пятерых военнослужащих, которые предпочли остаться живыми", - рассказали в Минобороны РФ.Артемовск был освобожден 20 мая 2023 года. Этот крупный город в Донецкой Народной Республике в настоящее время контролируют российские войска. За городом проходит линия фронта, где ведутся ожесточенные бои.

https://ukraina.ru/20230920/1049547804.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, артемовск, всу, великобритания, плен