Десантники захватили в плен пять военнослужащих ВСУ, прошедших обучение в Великобритании - 09.10.2023 Украина.ру
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Десантники захватили в плен пять военнослужащих ВСУ, прошедших обучение в Великобритании
Десантники захватили в плен пять военнослужащих ВСУ, прошедших обучение в Великобритании - 09.10.2023 Украина.ру
Десантники захватили в плен пять военнослужащих ВСУ, прошедших обучение в Великобритании
Российские десантники под Артемовском захватили в плен пять бойцов ВСУ, проходивших первичную военную подготовку в Великобритании. Об этом 9 октября РИА Новости сообщили в Министерстве обороны РФ
2023-10-09T10:35
2023-10-09T10:35
новости
артемовск
всу
великобритания
плен
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Ведомство предоставило видео, где показана работа штурмовой группы ивановских десантников по зачистке позиций украинских войск на северном фланге от Артемовска."Бойцы ивановского подразделения "Шторм" небольшой группой незаметно приблизились с нескольких направлений к окопам, где, по данным разведки, находилось около 15 военнослужащих ВСУ. В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника и взять в плен пятерых военнослужащих, которые предпочли остаться живыми", - рассказали в Минобороны РФ.Артемовск был освобожден 20 мая 2023 года. Этот крупный город в Донецкой Народной Республике в настоящее время контролируют российские войска. За городом проходит линия фронта, где ведутся ожесточенные бои.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, артемовск, всу, великобритания, плен
Новости, Артемовск, ВСУ, Великобритания, плен

Десантники захватили в плен пять военнослужащих ВСУ, прошедших обучение в Великобритании

10:35 09.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПополнение одного из десантно-штурмовых полков ВДВ проводит занятия по боевому слаживанию на полигоне в ЛНР
Пополнение одного из десантно-штурмовых полков ВДВ проводит занятия по боевому слаживанию на полигоне в ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
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Российские десантники под Артемовском захватили в плен пять бойцов ВСУ, проходивших первичную военную подготовку в Великобритании. Об этом 9 октября РИА Новости сообщили в Министерстве обороны РФ
Ведомство предоставило видео, где показана работа штурмовой группы ивановских десантников по зачистке позиций украинских войск на северном фланге от Артемовска.
"Бойцы ивановского подразделения "Шторм" небольшой группой незаметно приблизились с нескольких направлений к окопам, где, по данным разведки, находилось около 15 военнослужащих ВСУ. В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника и взять в плен пятерых военнослужащих, которые предпочли остаться живыми", - рассказали в Минобороны РФ.
Артемовск был освобожден 20 мая 2023 года. Этот крупный город в Донецкой Народной Республике в настоящее время контролируют российские войска. За городом проходит линия фронта, где ведутся ожесточенные бои.
Бойцы ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
20 сентября, 06:15
Военный эксперт из Китая рассказал о масштабных боях за Артёмовск и "космических" потерях ВСУВ боях за Артёмовск (Бахмут), насколько было известно из зарубежных источников, солдат мог прожить около пяти часов. Из этого можно сделать вывод об ожесточённости боёв за город. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру китайский военный эксперт и блогер Хун Юань
 
НовостиАртемовскВСУВеликобританияплен
 
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