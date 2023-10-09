Марочко рассказал о жестокости командования ВСУ по отношению к своим бойцам - 09.10.2023 Украина.ру
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Марочко рассказал о жестокости командования ВСУ по отношению к своим бойцам
Марочко рассказал о жестокости командования ВСУ по отношению к своим бойцам - 09.10.2023 Украина.ру
Марочко рассказал о жестокости командования ВСУ по отношению к своим бойцам
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на большие потери, не дает украинским солдатам отступать на Купянском участке фронта, где идет продвижение российских войск. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает 9 октября РИА Новости
2023-10-09T08:08
2023-10-09T08:08
всу
жизнь
андрей марочко
командование
новости
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"В ходе нашей маневренной обороны и контратакующих действий в районах населенных пунктов Новоселовское, Синьковка, Петропавловка ВС РФ удалось частично взломать оборону противника и захватить ряд украинских позиций", - рассказал Марочко.Он уточнил, что на взятых РФ украинских позициях обнаружено множество тел украинских военнослужащих, а также средства связи ВСУ, работающие на закрытых частотах.Накануне в Минобороны РФ сообщили, что войска Украины на Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки потеряли около 230 военнослужащих.
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Украина.ру
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всу, жизнь, андрей марочко, командование, новости
ВСУ, жизнь, Андрей Марочко, командование, Новости

Марочко рассказал о жестокости командования ВСУ по отношению к своим бойцам

08:08 09.10.2023
 
© vk.com / Андрей МарочкоАндрей Марочко
Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© vk.com / Андрей Марочко
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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на большие потери, не дает украинским солдатам отступать на Купянском участке фронта, где идет продвижение российских войск. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает 9 октября РИА Новости
"В ходе нашей маневренной обороны и контратакующих действий в районах населенных пунктов Новоселовское, Синьковка, Петропавловка ВС РФ удалось частично взломать оборону противника и захватить ряд украинских позиций", - рассказал Марочко.
Он уточнил, что на взятых РФ украинских позициях обнаружено множество тел украинских военнослужащих, а также средства связи ВСУ, работающие на закрытых частотах.
"Анализ радиоэфира показал, что украинское командование запрещало своим подчиненным покидать позиции и отходить от занимаемых рубежей, невзирая на утрату боеспособности обороняющихся подразделений ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) и численного превосходства наших войск. Владея оперативной обстановкой и объективными данными, украинское командование на местах осознавало исход боестолкновений, вместе с тем предпочло, чтобы военнослужащие погибли, а не отошли, сохранив себе жизни", - сказал Марочко.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что войска Украины на Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки потеряли около 230 военнослужащих.
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
07:50
Российская гаубица уничтожила опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом — Минобороны РФВоенные РФ уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России
 
ВСУжизньАндрей МарочкокомандованиеНовости
 
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