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Марочко рассказал о жестокости командования ВСУ по отношению к своим бойцам

Марочко рассказал о жестокости командования ВСУ по отношению к своим бойцам - 09.10.2023 Украина.ру

Марочко рассказал о жестокости командования ВСУ по отношению к своим бойцам

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на большие потери, не дает украинским солдатам отступать на Купянском участке фронта, где идет продвижение российских войск. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает 9 октября РИА Новости

2023-10-09T08:08

2023-10-09T08:08

2023-10-09T08:08

всу

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новости

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"В ходе нашей маневренной обороны и контратакующих действий в районах населенных пунктов Новоселовское, Синьковка, Петропавловка ВС РФ удалось частично взломать оборону противника и захватить ряд украинских позиций", - рассказал Марочко.Он уточнил, что на взятых РФ украинских позициях обнаружено множество тел украинских военнослужащих, а также средства связи ВСУ, работающие на закрытых частотах.Накануне в Минобороны РФ сообщили, что войска Украины на Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки потеряли около 230 военнослужащих.

https://ukraina.ru/20231009/1050012012.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, жизнь, андрей марочко, командование, новости