Буданов рассказал о провальных попытках вернуть контроль над Запорожской АЭС - 09.10.2023 Украина.ру
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Буданов рассказал о провальных попытках вернуть контроль над Запорожской АЭС
Буданов рассказал о провальных попытках вернуть контроль над Запорожской АЭС - 09.10.2023 Украина.ру
Буданов рассказал о провальных попытках вернуть контроль над Запорожской АЭС
Глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью изданию NV заявил, что спецназ ГУР предпринял три попытки захватить Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Все они были отбиты российскими силами
2023-10-09T07:59
2023-10-09T07:59
запорожская аэс
гур моу
кирилл буданов
новости
захват
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Первая попытка был предпринята украинской стороной в августе 2022 года. Спецназовцы хотели создать плацдарм для атаки и захвата на левом берегу, для этого они пересекли Каховское водохранилище неподалеку от Энергодара на быстроходных лодках, но в итоге им пришлось отступить.В еще двух попытках высадиться на левом Днепре рядом с Запорожской АЭС принимали участие несколько сотен человек, среди них были и иностранцы. Когда украинский десант попытался высадиться на берегу, российские военнослужащие вывели навстречу тяжелую технику, в том числе танки, за этим вскоре последовало отступление противника.О попытке захвата территории ЗАЭС 19 октября 2022 года сообщал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Благодаря активным действиям российских войск, которые охраняли ЗАЭС по периметру, десант противника удалось уничтожить.Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси называл ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС крайне хрупкой. По его словам, сейчас ЗАЭС не подвергается обстрелам, однако ситуация может измениться в любой момент, так как территория Запорожья является зоной боевых действий.
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запорожская аэс, гур моу, кирилл буданов, новости, захват
Запорожская АЭС, ГУР МОУ, Кирилл Буданов, Новости, захват

Буданов рассказал о провальных попытках вернуть контроль над Запорожской АЭС

07:59 09.10.2023
 
© YouTubeКирилл Буданов Глава Главного Управления разведки Украины ГУР
Кирилл Буданов Глава Главного Управления разведки Украины ГУР - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© YouTube
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Глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью изданию NV заявил, что спецназ ГУР предпринял три попытки захватить Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Все они были отбиты российскими силами
Первая попытка был предпринята украинской стороной в августе 2022 года. Спецназовцы хотели создать плацдарм для атаки и захвата на левом берегу, для этого они пересекли Каховское водохранилище неподалеку от Энергодара на быстроходных лодках, но в итоге им пришлось отступить.
В еще двух попытках высадиться на левом Днепре рядом с Запорожской АЭС принимали участие несколько сотен человек, среди них были и иностранцы. Когда украинский десант попытался высадиться на берегу, российские военнослужащие вывели навстречу тяжелую технику, в том числе танки, за этим вскоре последовало отступление противника.
О попытке захвата территории ЗАЭС 19 октября 2022 года сообщал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Благодаря активным действиям российских войск, которые охраняли ЗАЭС по периметру, десант противника удалось уничтожить.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси называл ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС крайне хрупкой. По его словам, сейчас ЗАЭС не подвергается обстрелам, однако ситуация может измениться в любой момент, так как территория Запорожья является зоной боевых действий.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
25 августа, 08:38
Балицкий объяснил, почему ВСУ боятся наносить удары по Запорожской АЭСУкраинская сторона не бьет непосредственно по самой Запорожской атомной электростанции (АЭС), потому что понимает, что со стороны России последует ответ. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, передает 25 августа РИА Новости
 
Запорожская АЭСГУР МОУКирилл БудановНовостизахват
 
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