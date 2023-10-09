https://ukraina.ru/20231009/1050012129.html

Буданов рассказал о провальных попытках вернуть контроль над Запорожской АЭС

Буданов рассказал о провальных попытках вернуть контроль над Запорожской АЭС - 09.10.2023 Украина.ру

Буданов рассказал о провальных попытках вернуть контроль над Запорожской АЭС

Глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью изданию NV заявил, что спецназ ГУР предпринял три попытки захватить Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Все они были отбиты российскими силами

2023-10-09T07:59

2023-10-09T07:59

2023-10-09T07:59

запорожская аэс

гур моу

кирилл буданов

новости

захват

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Первая попытка был предпринята украинской стороной в августе 2022 года. Спецназовцы хотели создать плацдарм для атаки и захвата на левом берегу, для этого они пересекли Каховское водохранилище неподалеку от Энергодара на быстроходных лодках, но в итоге им пришлось отступить.В еще двух попытках высадиться на левом Днепре рядом с Запорожской АЭС принимали участие несколько сотен человек, среди них были и иностранцы. Когда украинский десант попытался высадиться на берегу, российские военнослужащие вывели навстречу тяжелую технику, в том числе танки, за этим вскоре последовало отступление противника.О попытке захвата территории ЗАЭС 19 октября 2022 года сообщал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Благодаря активным действиям российских войск, которые охраняли ЗАЭС по периметру, десант противника удалось уничтожить.Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси называл ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС крайне хрупкой. По его словам, сейчас ЗАЭС не подвергается обстрелам, однако ситуация может измениться в любой момент, так как территория Запорожья является зоной боевых действий.

https://ukraina.ru/20230825/1048925926.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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запорожская аэс, гур моу, кирилл буданов, новости, захват