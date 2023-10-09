Украинский орден для украинских героев: 80 лет ордену Богдана Хмельницкого - 09.10.2023 Украина.ру
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Украинский орден для украинских героев: 80 лет ордену Богдана Хмельницкого
Украинский орден для украинских героев: 80 лет ордену Богдана Хмельницкого - 09.10.2023 Украина.ру
Украинский орден для украинских героев: 80 лет ордену Богдана Хмельницкого
Каждый раз, когда говорят о том, что роль украинцев в общей Победе принижалась, орден Богдана Хмельницкого будет лучшим контраргументом. Учрежденная 10 октября 1943 года награда, на которой изображен символ украинской государственности, содержала надпись на украинском языке, а большинство награждённых воевали в составе Украинских фронтов
2023-10-09T18:00
2023-10-09T18:00
история
история
история украины
история ссср
великая отечественная война
орден
богдан хмельницкий
хрущев
довженко
награда
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Собственно говоря, само её появление можно считать проявлением здорового патриотизма. Автор идеи, известный кинорежиссер Александр Довженко, постоянно думал о том, чтобы подчеркнуть величие своего народа, в том числе символическими вещами.В дневниках, изданных книгой в 2012 году, он размышлял, например, о создании в составе РККА Украинской армии или Украинского корпуса красного казачества "Запорожская Сечь" "с образцовой политчастью и выдающимися, заслуженными кадрами".Находясь в хороших отношениях с Никитой Хрущёвым, именно его творец видел главным проводником своих идей. Тем более что Никита Сергеевич не только был первым секретарём ЦК КП(б) Украины, но и украинофилом, с удовольствием носившим вышитую сорочку.В своих мемуарах будущий генсек даже вспоминает яростную пикировку с генералом Москаленко летом 1941 года в харьковских Померках, где был один из командных пунктов Юго-Западного направления.При выходе из окружения изгнанный какой-то селянкой из коровника уроженец донецкого Гришино Москаленко был "очень злобно настроен в отношении своих же украинцев, ругал их, что все они предатели, что всех их надо выслать в Сибирь". За это его сначала раскатал тоже выросший на Донбассе Хрущёв, а затем добил бессарабец маршал Тимошенко, недавно принявший командование. Сошлись на том, что люди сильно огорчены: армия беспорядочно отступает, все труды идут прахом, и винить гражданское население в плохом настроении неправильно.По иронии судьбы, здесь же, в Померках (теперь это городской район Харькова), но уже в 1943 году, было дано добро и на орден Богдана Хмельницкого.История тоже любит хороший символизм. "Предложил Н.С. учредить орден Богдана Хмельницкого 29 августа утром в Померках. Он принял это предложение с удовольствием", — записал в дневнике Довженко.Двинув инициативу, украинцы уже не выпускали её из своих рук.Поскольку правительство УССР находилось в Москве, оно тут же выступило с ходатайством об учреждении ордена перед Госкомитетом Обороны и Верховным Главнокомандованием. В процессе активно участвовал поэт Микола Бажан, трудившийся заместителем Председателя Совнаркома Украины по вопросам культуры.Примерно через месяц появилась партийно-правительственная комиссия по созданию ордена, в которую и вошли Бажан с Довженко вместе с заместителем заведующего Отделом пропаганды и агитации ЦК КП(б)У Константином Литвиным.Комиссия привлекла к работе многих живописцев, графиков и скульпторов, но победителем ожидаемо вышел председатель Союза художников Украины Александр Пащенко, совмещавший творчество с должностью заместителя начальника Управления искусств при Совнаркоме республики.Как истинный госслужащий он отметил, что задача была воспринята "как проявление высокого доверия к мастерам украинского изобразительного искусства". Следовательно, выполнить её должен был первый из мастеров — комиссия приняла его эскизные проекты всех трёх степеней ордена Богдана Хмельницкого.Орден первой степени состоял из трёх основных частей. Первая — пятиконечная штраловая (с разновеликими лучами) звезда, выполненная из золота. Сверху наложена основная часть, вторая пятиконечная звезда из серебра. Третьей частью является золотой округлый медальон с барельефом Богдана Хмельницкого и орнаментом в стиле казацкого барокко.Вторая степень стала серебряной с золотым медальоном, а третья выполнялась полностью из серебра и была самой простой — ею было предложено награждать солдат и партизан. Это тоже делало орден уникальным. Как и то, что он был учрежден уже после Указа Президиума ВС СССР "Об утверждении образцов и описания лент к орденам и медалям СССР и правил ношения орденов, медалей, орденских лент и знаков отличия" от 19 июня 1943 года, и потому стал единственным из "полководцев" без варианта на подвесной колодке.Портретом гетмана решили сделать его прижизненное изображение работы голландского гравера Вильгельма Гондиуса, в своё время выполнившего боплановскую карту Украины на восьми листах. По медальону шла надпись на украинском языке — третье уникальное отличие на фоне прочих наград.Особый символизм, связанный с новым орденом, заключался и в том, что первые вручения были приурочены к освобождению Запорожья, с которым неразрывно связано имя Богдана, и форсированием Днепра. Орденом I степени №1 наградили генерал-майора Алексея Данилова, командующего 12-й армией 3-го Украинского фронта, 14 октября 1943 года вошедшей в город.Первым орденом II степени был награжден командир саперного батальона 81 гв. стрелковой дивизии майор Борис Тарасенко. В наградном листе указано, что "благодаря его неутомимой работе, личному руководству постройкой переправочных средств части дивизии в течение дня были переброшены на правый берег Днепра. Первым рейсом т. Тарасенко лично отправился на ту сторону, несмотря на сильный пулемётный обстрел с острова, чем увлёк за собой весь личный состав".Вообще-то командир дивизии представил его к ордену Суворова 2-й степени, командующий 7-й гв. армией согласовал третью степень, но Президиум Верховного Совета СССР своим указом от 26 октября 1943 года дал второго "Богдана". Одновременно получил такой же орден зам. командира по строевой части 231-й стрелковой дивизии Наум Каплун — тоже за Днепр.Первым кавалером третьей степени вполне мог стать однофамилец гетмана — лейтенант Степан Тимофеевич Хмельницкий, командир роты 237-го стрелкового полка, который "16.10.43 г. днём в районе дер. Щитцы, Лоевского района, Гомельской области в очень короткий срок форсировал со своей ротой р. Днепр, не имея никаких потерь. Благодаря исключительной организованности и чёткому руководству все бойцы знали поставленную перед ними задачу и блестяще её выполнили. Переправившись на правый берег Днепра, не теряя времени немедленно закрепились на высоте. Во время контратаки пр-ка под командованием л-та Хмельницкого рота яростно дралась с немецкими оккупантами, беспощадно их уничтожая отбила контратаку, нанеся пр-ку большой урон в живой силе".Однако Степан Хмельницкий погиб за день до приказа Белорусского фронта о его награждении.А орден №1 украсил грудь командира батальона 49-го стрелкового полка 50-й стрелковой дивизии, старшего лейтенанта Тимофея Рыбина, достойного офицера, уже награжденного орденом Александра Невского и медалью "За отвагу". Вместе с подчинёнными он чётко и эффективно действовал в боях за Запорожье, одним из первых ворвался в город, очищая его от противника в уличных боях. А погиб уже в феврале на Кировоградщине…Партизан начали награждать уже с января следующего года, начав с командиров соединений — Ковпака, Сабурова, Фёдорова, Наумова и других.С самого первого дня акцент был сделан на подвиги, совершённые на территории Украины, и этнических украинцах. Из пяти маршалов Советского Союза, кавалеров ордена Богдана Хмельницкого I степени, трое были украинцами — ругавшийся в 1941 году на своих Кирилл Москаленко, Андрей Гречко и Пётр Кошевой.В 1945 году, уже будучи генерал-полковником, командарм-40 Филипп Жмаченко был удостоен ордена Богдана Хмельницкого I степени во второй раз. Получили по ордену генералы армии Иван Черняховский и генерал армии Дмитрий Лелюшенко.Всего "национальная" награда нашла 7735 человек, из которых больше всего кавалеров третьей, солдатской, степени — 5522.Среди самых известных — херсонец, старшина Павел Дубинда — один из четверых Героев Советского Союза, одновременно ставших обладателями трех степеней ордена Славы. Или ставший одним из символов Донбасса полтавчанин Георгий Береговой, будущий лётчик-космонавт, а тогда — заслуженный лётчик-штурмовик.Прикрепили Богдана на свои знамена 1076 воинских частей и соединений.1-я отдельная чехословацкая бригада генерала Людвига Свободы — за освобождение Белой Церкви. 25-я Гвардейская Чапаевская стрелковая дивизия — за участие в Корсунь-Шевченковской операции, 171-я гаубичная артиллерийская бригада — за прорыв обороны противника западнее Сандомира, 919-й отдельный корпусный саперный Станиславский батальон — за освобождение Ужгорода.Только одна эта награда вписывает в историю Великой Отечественной войны целую украинскую главу. К ней смело можно добавить страницы, посвященные медалям "За оборону Киева", "За оборону Одессы", "Партизану Отечественной войны" обеих степеней, напрямую связанные именно с нашей землей. Хотя разве не приятно ли знать, что украинцы — вторые по количеству полных кавалеров Славы и Героев Советского Союза? Каждый из этих людей совершил настоящий, полновесный подвиг. Им не нужно было выдумывать фантастические истории о борьбе за свободу своей страны, потому что она читается в наградных документах.
https://ukraina.ru/20230218/1043570801.html
https://ukraina.ru/20230911/1049250544.html
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Дмитрий Заборин
Дмитрий Заборин
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история украины, история ссср, великая отечественная война, орден, богдан хмельницкий, хрущев, довженко, награда
История, История, история Украины, история СССР, Великая Отечественная война, орден, Богдан Хмельницкий, Хрущев, Довженко, награда

Украинский орден для украинских героев: 80 лет ордену Богдана Хмельницкого

18:00 09.10.2023
 
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- РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Дмитрий Заборин
обозреватель
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Каждый раз, когда говорят о том, что роль украинцев в общей Победе принижалась, орден Богдана Хмельницкого будет лучшим контраргументом. Учрежденная 10 октября 1943 года награда, на которой изображен символ украинской государственности, содержала надпись на украинском языке, а большинство награждённых воевали в составе Украинских фронтов
Собственно говоря, само её появление можно считать проявлением здорового патриотизма. Автор идеи, известный кинорежиссер Александр Довженко, постоянно думал о том, чтобы подчеркнуть величие своего народа, в том числе символическими вещами.
В дневниках, изданных книгой в 2012 году, он размышлял, например, о создании в составе РККА Украинской армии или Украинского корпуса красного казачества "Запорожская Сечь" "с образцовой политчастью и выдающимися, заслуженными кадрами".
Находясь в хороших отношениях с Никитой Хрущёвым, именно его творец видел главным проводником своих идей. Тем более что Никита Сергеевич не только был первым секретарём ЦК КП(б) Украины, но и украинофилом, с удовольствием носившим вышитую сорочку.
В своих мемуарах будущий генсек даже вспоминает яростную пикировку с генералом Москаленко летом 1941 года в харьковских Померках, где был один из командных пунктов Юго-Западного направления.
При выходе из окружения изгнанный какой-то селянкой из коровника уроженец донецкого Гришино Москаленко был "очень злобно настроен в отношении своих же украинцев, ругал их, что все они предатели, что всех их надо выслать в Сибирь". За это его сначала раскатал тоже выросший на Донбассе Хрущёв, а затем добил бессарабец маршал Тимошенко, недавно принявший командование. Сошлись на том, что люди сильно огорчены: армия беспорядочно отступает, все труды идут прахом, и винить гражданское население в плохом настроении неправильно.
- РИА Новости, 1920, 18.02.2023
18 февраля, 13:58История
Бессарабский Ганнибал
По иронии судьбы, здесь же, в Померках (теперь это городской район Харькова), но уже в 1943 году, было дано добро и на орден Богдана Хмельницкого.
История тоже любит хороший символизм. "Предложил Н.С. учредить орден Богдана Хмельницкого 29 августа утром в Померках. Он принял это предложение с удовольствием", — записал в дневнике Довженко.
Двинув инициативу, украинцы уже не выпускали её из своих рук.
Поскольку правительство УССР находилось в Москве, оно тут же выступило с ходатайством об учреждении ордена перед Госкомитетом Обороны и Верховным Главнокомандованием. В процессе активно участвовал поэт Микола Бажан, трудившийся заместителем Председателя Совнаркома Украины по вопросам культуры.
Примерно через месяц появилась партийно-правительственная комиссия по созданию ордена, в которую и вошли Бажан с Довженко вместе с заместителем заведующего Отделом пропаганды и агитации ЦК КП(б)У Константином Литвиным.
Комиссия привлекла к работе многих живописцев, графиков и скульпторов, но победителем ожидаемо вышел председатель Союза художников Украины Александр Пащенко, совмещавший творчество с должностью заместителя начальника Управления искусств при Совнаркоме республики.
Как истинный госслужащий он отметил, что задача была воспринята "как проявление высокого доверия к мастерам украинского изобразительного искусства". Следовательно, выполнить её должен был первый из мастеров — комиссия приняла его эскизные проекты всех трёх степеней ордена Богдана Хмельницкого.
Александр Довженко
11 сентября, 08:00История
Довженко: к политической биографии гениального режиссёраВ советские времена говорили, что фильмы бывают хорошие, плохие и студии Довженко. Ну, во-первых, это не так – даже на киевской киностудии рождались и просто хорошие фильмы и даже подлинные шедевры. А во-вторых к самому Довженко это точно не относится – он-то был кинематографистом мирового уровня, признанным в том числе и за пределами СССР
Орден первой степени состоял из трёх основных частей. Первая — пятиконечная штраловая (с разновеликими лучами) звезда, выполненная из золота. Сверху наложена основная часть, вторая пятиконечная звезда из серебра. Третьей частью является золотой округлый медальон с барельефом Богдана Хмельницкого и орнаментом в стиле казацкого барокко.
Вторая степень стала серебряной с золотым медальоном, а третья выполнялась полностью из серебра и была самой простой — ею было предложено награждать солдат и партизан. Это тоже делало орден уникальным. Как и то, что он был учрежден уже после Указа Президиума ВС СССР "Об утверждении образцов и описания лент к орденам и медалям СССР и правил ношения орденов, медалей, орденских лент и знаков отличия" от 19 июня 1943 года, и потому стал единственным из "полководцев" без варианта на подвесной колодке.
Портретом гетмана решили сделать его прижизненное изображение работы голландского гравера Вильгельма Гондиуса, в своё время выполнившего боплановскую карту Украины на восьми листах. По медальону шла надпись на украинском языке — третье уникальное отличие на фоне прочих наград.
Особый символизм, связанный с новым орденом, заключался и в том, что первые вручения были приурочены к освобождению Запорожья, с которым неразрывно связано имя Богдана, и форсированием Днепра. Орденом I степени №1 наградили генерал-майора Алексея Данилова, командующего 12-й армией 3-го Украинского фронта, 14 октября 1943 года вошедшей в город.
Первым орденом II степени был награжден командир саперного батальона 81 гв. стрелковой дивизии майор Борис Тарасенко. В наградном листе указано, что "благодаря его неутомимой работе, личному руководству постройкой переправочных средств части дивизии в течение дня были переброшены на правый берег Днепра. Первым рейсом т. Тарасенко лично отправился на ту сторону, несмотря на сильный пулемётный обстрел с острова, чем увлёк за собой весь личный состав".
- РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября 2021, 12:27
Самодур в «антисемитке»: как Хрущев украинофилией увлекался14 октября 1964 года случилось немыслимое в Стране Советов: тихо и почти мирно, без эксцессов и даже тюремного заключения со своего поста был смещен первый человек страны — Никита Сергеевич Хрущев
Вообще-то командир дивизии представил его к ордену Суворова 2-й степени, командующий 7-й гв. армией согласовал третью степень, но Президиум Верховного Совета СССР своим указом от 26 октября 1943 года дал второго "Богдана". Одновременно получил такой же орден зам. командира по строевой части 231-й стрелковой дивизии Наум Каплун — тоже за Днепр.
Первым кавалером третьей степени вполне мог стать однофамилец гетмана — лейтенант Степан Тимофеевич Хмельницкий, командир роты 237-го стрелкового полка, который "16.10.43 г. днём в районе дер. Щитцы, Лоевского района, Гомельской области в очень короткий срок форсировал со своей ротой р. Днепр, не имея никаких потерь. Благодаря исключительной организованности и чёткому руководству все бойцы знали поставленную перед ними задачу и блестяще её выполнили. Переправившись на правый берег Днепра, не теряя времени немедленно закрепились на высоте. Во время контратаки пр-ка под командованием л-та Хмельницкого рота яростно дралась с немецкими оккупантами, беспощадно их уничтожая отбила контратаку, нанеся пр-ку большой урон в живой силе".
Однако Степан Хмельницкий погиб за день до приказа Белорусского фронта о его награждении.
А орден №1 украсил грудь командира батальона 49-го стрелкового полка 50-й стрелковой дивизии, старшего лейтенанта Тимофея Рыбина, достойного офицера, уже награжденного орденом Александра Невского и медалью "За отвагу". Вместе с подчинёнными он чётко и эффективно действовал в боях за Запорожье, одним из первых ворвался в город, очищая его от противника в уличных боях. А погиб уже в феврале на Кировоградщине…
Партизан начали награждать уже с января следующего года, начав с командиров соединений — Ковпака, Сабурова, Фёдорова, Наумова и других.
С самого первого дня акцент был сделан на подвиги, совершённые на территории Украины, и этнических украинцах. Из пяти маршалов Советского Союза, кавалеров ордена Богдана Хмельницкого I степени, трое были украинцами — ругавшийся в 1941 году на своих Кирилл Москаленко, Андрей Гречко и Пётр Кошевой.
В 1945 году, уже будучи генерал-полковником, командарм-40 Филипп Жмаченко был удостоен ордена Богдана Хмельницкого I степени во второй раз. Получили по ордену генералы армии Иван Черняховский и генерал армии Дмитрий Лелюшенко.
- РИА Новости, 1920, 28.02.2023
28 февраля, 14:00История
80 лет началу освобождения Украины
Всего "национальная" награда нашла 7735 человек, из которых больше всего кавалеров третьей, солдатской, степени — 5522.
Среди самых известных — херсонец, старшина Павел Дубинда — один из четверых Героев Советского Союза, одновременно ставших обладателями трех степеней ордена Славы. Или ставший одним из символов Донбасса полтавчанин Георгий Береговой, будущий лётчик-космонавт, а тогда — заслуженный лётчик-штурмовик.
Прикрепили Богдана на свои знамена 1076 воинских частей и соединений.
1-я отдельная чехословацкая бригада генерала Людвига Свободы — за освобождение Белой Церкви. 25-я Гвардейская Чапаевская стрелковая дивизия — за участие в Корсунь-Шевченковской операции, 171-я гаубичная артиллерийская бригада — за прорыв обороны противника западнее Сандомира, 919-й отдельный корпусный саперный Станиславский батальон — за освобождение Ужгорода.
Только одна эта награда вписывает в историю Великой Отечественной войны целую украинскую главу. К ней смело можно добавить страницы, посвященные медалям "За оборону Киева", "За оборону Одессы", "Партизану Отечественной войны" обеих степеней, напрямую связанные именно с нашей землей. Хотя разве не приятно ли знать, что украинцы — вторые по количеству полных кавалеров Славы и Героев Советского Союза? Каждый из этих людей совершил настоящий, полновесный подвиг. Им не нужно было выдумывать фантастические истории о борьбе за свободу своей страны, потому что она читается в наградных документах.
 
ИсторияИсторияистория Украиныистория СССРВеликая Отечественная войнаорденБогдан ХмельницкийХрущевДовженконаграда
 
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