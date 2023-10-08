Алексей Анпилогов о том, когда отрезанные от снабжения остатки ВСУ сбегут на правый берег Оскола - 08.10.2023 Украина.ру
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Алексей Анпилогов о том, когда отрезанные от снабжения остатки ВСУ сбегут на правый берег Оскола
Алексей Анпилогов о том, когда отрезанные от снабжения остатки ВСУ сбегут на правый берег Оскола - 08.10.2023 Украина.ру
Алексей Анпилогов о том, когда отрезанные от снабжения остатки ВСУ сбегут на правый берег Оскола
Рано или поздно Украина вынужденно столкнется с тем, что ей придется отводить войска на правый берег Оскола и там выстраивать долговременную линию обороны Купянска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-10-08T23:00
2023-10-08T23:00
новости
украина
купянское направление
река
потери
сопротивление
всу
вкс
вс рф
оборона
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Классическая военная доктрина говорит о том, что не стоит удерживать плацдарм, который нельзя адекватно снабжать, потому что это приведет к огромным потерям в живой силе и на линиях снабжения возникнут "дороги смерти", рассказал эксперт.Проблема Купянска в том, что этот город находится на обоих берегах реки Оскол. Вся логистика на левом восточном берегу уже нарушена, потому что ВКС взяли под контроль и перманентно уничтожают переправы, добавил он.Поэтому снабжать гарнизон ВСУ на левом берегу Оскола и северном берегу Северского Донца, в эту же зону попадает Серебрянское лесничество, оставшиеся позиции в районе Сватово, очень проблематично, отметил эксперт.Для ВС РФ Херсон стал тяжелой репутационной потерей, но военное руководство трезво оценило возможности снабжения правобережной группировки и отошло на левый берег, который не очень удобен для обороны. В противном случае Херсон бы превратился в осаждённую крепость, а российский гарнизон понес тяжелые потери, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231008/1049996988.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, купянское направление, река, потери, сопротивление, всу, вкс, вс рф, оборона, купянск
Новости, Украина, Купянское направление, река, потери, сопротивление, ВСУ, ВКС, ВС РФ, оборона, Купянск

Алексей Анпилогов о том, когда отрезанные от снабжения остатки ВСУ сбегут на правый берег Оскола

23:00 08.10.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Рано или поздно Украина вынужденно столкнется с тем, что ей придется отводить войска на правый берег Оскола и там выстраивать долговременную линию обороны Купянска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Классическая военная доктрина говорит о том, что не стоит удерживать плацдарм, который нельзя адекватно снабжать, потому что это приведет к огромным потерям в живой силе и на линиях снабжения возникнут "дороги смерти", рассказал эксперт.
Проблема Купянска в том, что этот город находится на обоих берегах реки Оскол. Вся логистика на левом восточном берегу уже нарушена, потому что ВКС взяли под контроль и перманентно уничтожают переправы, добавил он.
Поэтому снабжать гарнизон ВСУ на левом берегу Оскола и северном берегу Северского Донца, в эту же зону попадает Серебрянское лесничество, оставшиеся позиции в районе Сватово, очень проблематично, отметил эксперт.
"С Украиной злую шутку может сыграть желание цепляться за любые незначительные куски своей территории, населённые пункты, которые не играют уже никакой роли в качестве рубежей обороны. И мы можем увидеть героическое, но абсолютно бессмысленное сопротивление на левом берегу Оскола, которое может продолжаться долго, но закончится уничтожением и пленением украинских войск", - подчеркнул Анпилогов.
Для ВС РФ Херсон стал тяжелой репутационной потерей, но военное руководство трезво оценило возможности снабжения правобережной группировки и отошло на левый берег, который не очень удобен для обороны. В противном случае Херсон бы превратился в осаждённую крепость, а российский гарнизон понес тяжелые потери, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Ростислав Ищенко интервью
16:28
Ростислав Ищенко: Россия должна обеспечить себе контроль на западных рубежах, включая ГерманиюНа нынешнем этапе СВО приоритетная цель России – это полное поглощение Украины, присоединение её областями. Не единым массивом территорий, не Новороссией и Малороссией, Галицией, а областями: Харьковской, Запорожской, Донецкой, Львовской и так далее - так, как они сейчас входят в РФ, считает политолог Ростислав Ищенко.
 
НовостиУкраинаКупянское направлениерекапотерисопротивлениеВСУВКСВС РФоборонаКупянск
 
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Заголовок открываемого материала
23:00Алексей Анпилогов о том, когда отрезанные от снабжения остатки ВСУ сбегут на правый берег Оскола
21:21"Дороги смерти": военный эксперт о том, как Россия давит ВСУ на Осколе и готовится окружить Купянск
20:40"Потери чудовищные": Алексей Анпилогов раскрыл, когда Украина сможет пойти в серьезное наступление
19:56"Не могут больше наступать": Военный эксперт о том, как ВСУ теряют резервы в огневых мешках под Работино
19:51ВС РФ уничтожили склады с боеприпасами для ВСУ — Минобороны
19:20Алексей Анпилогов объяснил, как Украина сожгла все ресурсы, но проиграла Приазовское сражение
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