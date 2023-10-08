https://ukraina.ru/20231008/1050011486.html

Алексей Анпилогов о том, когда отрезанные от снабжения остатки ВСУ сбегут на правый берег Оскола

Алексей Анпилогов о том, когда отрезанные от снабжения остатки ВСУ сбегут на правый берег Оскола - 08.10.2023 Украина.ру

Алексей Анпилогов о том, когда отрезанные от снабжения остатки ВСУ сбегут на правый берег Оскола

Рано или поздно Украина вынужденно столкнется с тем, что ей придется отводить войска на правый берег Оскола и там выстраивать долговременную линию обороны Купянска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-10-08T23:00

2023-10-08T23:00

2023-10-08T23:00

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украина

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оборона

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Классическая военная доктрина говорит о том, что не стоит удерживать плацдарм, который нельзя адекватно снабжать, потому что это приведет к огромным потерям в живой силе и на линиях снабжения возникнут "дороги смерти", рассказал эксперт.Проблема Купянска в том, что этот город находится на обоих берегах реки Оскол. Вся логистика на левом восточном берегу уже нарушена, потому что ВКС взяли под контроль и перманентно уничтожают переправы, добавил он.Поэтому снабжать гарнизон ВСУ на левом берегу Оскола и северном берегу Северского Донца, в эту же зону попадает Серебрянское лесничество, оставшиеся позиции в районе Сватово, очень проблематично, отметил эксперт.Для ВС РФ Херсон стал тяжелой репутационной потерей, но военное руководство трезво оценило возможности снабжения правобережной группировки и отошло на левый берег, который не очень удобен для обороны. В противном случае Херсон бы превратился в осаждённую крепость, а российский гарнизон понес тяжелые потери, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231008/1049996988.html

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новости, украина, купянское направление, река, потери, сопротивление, всу, вкс, вс рф, оборона, купянск