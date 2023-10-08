https://ukraina.ru/20231008/1050011486.html
Алексей Анпилогов о том, когда отрезанные от снабжения остатки ВСУ сбегут на правый берег Оскола
Алексей Анпилогов о том, когда отрезанные от снабжения остатки ВСУ сбегут на правый берег Оскола - 08.10.2023 Украина.ру
Алексей Анпилогов о том, когда отрезанные от снабжения остатки ВСУ сбегут на правый берег Оскола
Рано или поздно Украина вынужденно столкнется с тем, что ей придется отводить войска на правый берег Оскола и там выстраивать долговременную линию обороны Купянска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-10-08T23:00
2023-10-08T23:00
2023-10-08T23:00
новости
украина
купянское направление
река
потери
сопротивление
всу
вкс
вс рф
оборона
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Классическая военная доктрина говорит о том, что не стоит удерживать плацдарм, который нельзя адекватно снабжать, потому что это приведет к огромным потерям в живой силе и на линиях снабжения возникнут "дороги смерти", рассказал эксперт.Проблема Купянска в том, что этот город находится на обоих берегах реки Оскол. Вся логистика на левом восточном берегу уже нарушена, потому что ВКС взяли под контроль и перманентно уничтожают переправы, добавил он.Поэтому снабжать гарнизон ВСУ на левом берегу Оскола и северном берегу Северского Донца, в эту же зону попадает Серебрянское лесничество, оставшиеся позиции в районе Сватово, очень проблематично, отметил эксперт.Для ВС РФ Херсон стал тяжелой репутационной потерей, но военное руководство трезво оценило возможности снабжения правобережной группировки и отошло на левый берег, который не очень удобен для обороны. В противном случае Херсон бы превратился в осаждённую крепость, а российский гарнизон понес тяжелые потери, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231008/1049996988.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, купянское направление, река, потери, сопротивление, всу, вкс, вс рф, оборона, купянск
Новости, Украина, Купянское направление, река, потери, сопротивление, ВСУ, ВКС, ВС РФ, оборона, Купянск
Алексей Анпилогов о том, когда отрезанные от снабжения остатки ВСУ сбегут на правый берег Оскола
Рано или поздно Украина вынужденно столкнется с тем, что ей придется отводить войска на правый берег Оскола и там выстраивать долговременную линию обороны Купянска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Классическая военная доктрина говорит о том, что не стоит удерживать плацдарм, который нельзя адекватно снабжать, потому что это приведет к огромным потерям в живой силе и на линиях снабжения возникнут "дороги смерти", рассказал эксперт.
Проблема Купянска в том, что этот город находится на обоих берегах реки Оскол. Вся логистика на левом восточном берегу уже нарушена, потому что ВКС взяли под контроль и перманентно уничтожают переправы, добавил он.
Поэтому снабжать гарнизон ВСУ на левом берегу Оскола и северном берегу Северского Донца, в эту же зону попадает Серебрянское лесничество, оставшиеся позиции в районе Сватово, очень проблематично, отметил эксперт.
"С Украиной злую шутку может сыграть желание цепляться за любые незначительные куски своей территории, населённые пункты, которые не играют уже никакой роли в качестве рубежей обороны. И мы можем увидеть героическое, но абсолютно бессмысленное сопротивление на левом берегу Оскола, которое может продолжаться долго, но закончится уничтожением и пленением украинских войск", - подчеркнул Анпилогов.
Для ВС РФ Херсон стал тяжелой репутационной потерей, но военное руководство трезво оценило возможности снабжения правобережной группировки и отошло на левый берег, который не очень удобен для обороны. В противном случае Херсон бы превратился в осаждённую крепость, а российский гарнизон понес тяжелые потери, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
16:28Ростислав Ищенко: Россия должна обеспечить себе контроль на западных рубежах, включая ГерманиюНа нынешнем этапе СВО приоритетная цель России – это полное поглощение Украины, присоединение её областями. Не единым массивом территорий, не Новороссией и Малороссией, Галицией, а областями: Харьковской, Запорожской, Донецкой, Львовской и так далее - так, как они сейчас входят в РФ, считает политолог Ростислав Ищенко.