"Дороги смерти": военный эксперт о том, как Россия давит ВСУ на Осколе и готовится окружить Купянск - 08.10.2023 Украина.ру
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"Дороги смерти": военный эксперт о том, как Россия давит ВСУ на Осколе и готовится окружить Купянск
"Дороги смерти": военный эксперт о том, как Россия давит ВСУ на Осколе и готовится окружить Купянск - 08.10.2023 Украина.ру
"Дороги смерти": военный эксперт о том, как Россия давит ВСУ на Осколе и готовится окружить Купянск
С Украиной может сыграть злую шутку желание цепляться за любые незначительные куски своей территории, которые уже не играют значительной роли в качестве обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-10-08T21:21
2023-10-08T21:21
новости
купянск
река
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наступление
вкс
логистика
всу
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дороги
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Сейчас мы можем наблюдать героическое, но абсолютно бессмысленное сопротивление ВСУ на левом берегу Оскола, которое может продолжаться долго, но в итоге закончится уничтожением и пленением украинских войск, рассказал эксперт.Проблема Купянска в том, что этот город находится на обоих берегах реки Оскол. Вся логистика на левом восточном берегу уже нарушена, потому что ВКС взяли под контроль и перманентно уничтожают переправы, добавил он.Классическая военная доктрина говорит о том, что не стоит удерживать плацдарм, который нельзя адекватно снабжать, потому что это приведет к огромным потерям в живой силе ВСУ, и на линиях снабжения возникнут "дороги смерти", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231008/1050007870.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, купянск, река, берег, наступление, вкс, логистика, всу, вс рф, дороги
Новости, Купянск, река, берег, наступление, ВКС, логистика, ВСУ, ВС РФ, дороги

"Дороги смерти": военный эксперт о том, как Россия давит ВСУ на Осколе и готовится окружить Купянск

21:21 08.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУстановка наплавного моста в Ростовской области
Установка наплавного моста в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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С Украиной может сыграть злую шутку желание цепляться за любые незначительные куски своей территории, которые уже не играют значительной роли в качестве обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Сейчас мы можем наблюдать героическое, но абсолютно бессмысленное сопротивление ВСУ на левом берегу Оскола, которое может продолжаться долго, но в итоге закончится уничтожением и пленением украинских войск, рассказал эксперт.
Проблема Купянска в том, что этот город находится на обоих берегах реки Оскол. Вся логистика на левом восточном берегу уже нарушена, потому что ВКС взяли под контроль и перманентно уничтожают переправы, добавил он.
"В такой ситуации снабжать гарнизон ВСУ на левом берегу Оскола и северном берегу Северского Донца, в эту же зону попадает Серебрянское лесничество, оставшиеся позиции в районе Сватово, крайне сложно. Вывоз раненых, пополнение, снабжение боеприпасами все это нужно делать через реку, в условиях разрушенных переправ, осенней распутицы, которая не позволяет использовать грунтовые дороги", - подчеркнул Анпилогов.
Классическая военная доктрина говорит о том, что не стоит удерживать плацдарм, который нельзя адекватно снабжать, потому что это приведет к огромным потерям в живой силе ВСУ, и на линиях снабжения возникнут "дороги смерти", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 08.10.2023
15:03
Корейская война 2.0: Шевцов о цепной реакции в азиатско-тихоокеанском регионеПолитолог, специалист в области международных отношений Юрий Шевцов в эфире Украина.ру прокомментировал сближение Москвы и Пхеньяна, а также рассказал о вероятности новой корейской войны и развитии тайваньского кризиса
 
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Заголовок открываемого материала
23:00Алексей Анпилогов о том, когда отрезанные от снабжения остатки ВСУ сбегут на правый берег Оскола
21:21"Дороги смерти": военный эксперт о том, как Россия давит ВСУ на Осколе и готовится окружить Купянск
20:40"Потери чудовищные": Алексей Анпилогов раскрыл, когда Украина сможет пойти в серьезное наступление
19:56"Не могут больше наступать": Военный эксперт о том, как ВСУ теряют резервы в огневых мешках под Работино
19:51ВС РФ уничтожили склады с боеприпасами для ВСУ — Минобороны
19:20Алексей Анпилогов объяснил, как Украина сожгла все ресурсы, но проиграла Приазовское сражение
19:18Нетаньяху провёл второй телефонный разговор с Байденом за сутки
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