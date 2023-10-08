https://ukraina.ru/20231008/1050011348.html
"Дороги смерти": военный эксперт о том, как Россия давит ВСУ на Осколе и готовится окружить Купянск
"Дороги смерти": военный эксперт о том, как Россия давит ВСУ на Осколе и готовится окружить Купянск - 08.10.2023 Украина.ру
"Дороги смерти": военный эксперт о том, как Россия давит ВСУ на Осколе и готовится окружить Купянск
С Украиной может сыграть злую шутку желание цепляться за любые незначительные куски своей территории, которые уже не играют значительной роли в качестве обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-10-08T21:21
2023-10-08T21:21
2023-10-08T21:21
новости
купянск
река
берег
наступление
вкс
логистика
всу
вс рф
дороги
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Сейчас мы можем наблюдать героическое, но абсолютно бессмысленное сопротивление ВСУ на левом берегу Оскола, которое может продолжаться долго, но в итоге закончится уничтожением и пленением украинских войск, рассказал эксперт.Проблема Купянска в том, что этот город находится на обоих берегах реки Оскол. Вся логистика на левом восточном берегу уже нарушена, потому что ВКС взяли под контроль и перманентно уничтожают переправы, добавил он.Классическая военная доктрина говорит о том, что не стоит удерживать плацдарм, который нельзя адекватно снабжать, потому что это приведет к огромным потерям в живой силе ВСУ, и на линиях снабжения возникнут "дороги смерти", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231008/1050007870.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, купянск, река, берег, наступление, вкс, логистика, всу, вс рф, дороги
Новости, Купянск, река, берег, наступление, ВКС, логистика, ВСУ, ВС РФ, дороги
"Дороги смерти": военный эксперт о том, как Россия давит ВСУ на Осколе и готовится окружить Купянск
С Украиной может сыграть злую шутку желание цепляться за любые незначительные куски своей территории, которые уже не играют значительной роли в качестве обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Сейчас мы можем наблюдать героическое, но абсолютно бессмысленное сопротивление ВСУ на левом берегу Оскола, которое может продолжаться долго, но в итоге закончится уничтожением и пленением украинских войск, рассказал эксперт.
Проблема Купянска в том, что этот город находится на обоих берегах реки Оскол. Вся логистика на левом восточном берегу уже нарушена, потому что ВКС взяли под контроль и перманентно уничтожают переправы, добавил он.
"В такой ситуации снабжать гарнизон ВСУ на левом берегу Оскола и северном берегу Северского Донца, в эту же зону попадает Серебрянское лесничество, оставшиеся позиции в районе Сватово, крайне сложно. Вывоз раненых, пополнение, снабжение боеприпасами все это нужно делать через реку, в условиях разрушенных переправ, осенней распутицы, которая не позволяет использовать грунтовые дороги", - подчеркнул Анпилогов.
Классическая военная доктрина говорит о том, что не стоит удерживать плацдарм, который нельзя адекватно снабжать, потому что это приведет к огромным потерям в живой силе ВСУ, и на линиях снабжения возникнут "дороги смерти", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь