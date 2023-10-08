https://ukraina.ru/20231008/1050011348.html

"Дороги смерти": военный эксперт о том, как Россия давит ВСУ на Осколе и готовится окружить Купянск

"Дороги смерти": военный эксперт о том, как Россия давит ВСУ на Осколе и готовится окружить Купянск - 08.10.2023 Украина.ру

"Дороги смерти": военный эксперт о том, как Россия давит ВСУ на Осколе и готовится окружить Купянск

С Украиной может сыграть злую шутку желание цепляться за любые незначительные куски своей территории, которые уже не играют значительной роли в качестве обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-10-08T21:21

2023-10-08T21:21

2023-10-08T21:21

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Сейчас мы можем наблюдать героическое, но абсолютно бессмысленное сопротивление ВСУ на левом берегу Оскола, которое может продолжаться долго, но в итоге закончится уничтожением и пленением украинских войск, рассказал эксперт.Проблема Купянска в том, что этот город находится на обоих берегах реки Оскол. Вся логистика на левом восточном берегу уже нарушена, потому что ВКС взяли под контроль и перманентно уничтожают переправы, добавил он.Классическая военная доктрина говорит о том, что не стоит удерживать плацдарм, который нельзя адекватно снабжать, потому что это приведет к огромным потерям в живой силе ВСУ, и на линиях снабжения возникнут "дороги смерти", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231008/1050007870.html

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новости, купянск, река, берег, наступление, вкс, логистика, всу, вс рф, дороги