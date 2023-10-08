"Потери чудовищные": Алексей Анпилогов раскрыл, когда Украина сможет пойти в серьезное наступление - 08.10.2023 Украина.ру
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"Потери чудовищные": Алексей Анпилогов раскрыл, когда Украина сможет пойти в серьезное наступление
"Потери чудовищные": Алексей Анпилогов раскрыл, когда Украина сможет пойти в серьезное наступление - 08.10.2023 Украина.ру
"Потери чудовищные": Алексей Анпилогов раскрыл, когда Украина сможет пойти в серьезное наступление
На Западе всё более трезво оценивают возможности по передаче Украине военного оборудования, а собственное производство вооружения практически равно нулю. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-10-08T20:40
2023-10-08T20:40
новости
всу
наступление
зима
потери всу
сво
вооружение
военная техника
поставки
мобилизация
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К летне-осеннему наступлению ВСУ готовились всю зиму и весну. После окончания Харьковской наступательной операции, которая была успешной для ВСУ, на подготовку наступления, а это было именно классическое наступление, украинское командование потратило полгода, рассказал эксперт.При этом в тот момент времени у западных спонсоров существовало полное согласие относительно военных поставок Киеву. Сейчас обстановка значительно изменилась, добавил он.Собственный военно-производственный потенциал Украины равен нулю, страна не производит пороха, нет замкнутого цикла по производству бронетехники. Украинская промышленность подвергается на всю глубину ударам российских ВКС, что не позволяет наладить производство боеприпасов, отметил эксперт.Все это приводит к тому, что какие-то наступательные действия Украина сможет вести в лучшем случае весной. Чтобы восполнить чудовищные потери, которые по разным оценкам составляют от 70 до 100 тысяч человек за последние месяцы, нужно провести очередную волну мобилизации, но в рамках принудительного набора качество человеческого ресурса очень упало, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231006/1049967813.html
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, наступление, зима, потери всу, сво, вооружение, военная техника, поставки, мобилизация, производство
Новости, ВСУ, наступление, зима, потери ВСУ, СВО, вооружение, военная техника, поставки, мобилизация, производство

"Потери чудовищные": Алексей Анпилогов раскрыл, когда Украина сможет пойти в серьезное наступление

20:40 08.10.2023
 
© AP / Andriy Dubchak
- РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP / Andriy Dubchak
Читать в
На Западе всё более трезво оценивают возможности по передаче Украине военного оборудования, а собственное производство вооружения практически равно нулю. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
К летне-осеннему наступлению ВСУ готовились всю зиму и весну. После окончания Харьковской наступательной операции, которая была успешной для ВСУ, на подготовку наступления, а это было именно классическое наступление, украинское командование потратило полгода, рассказал эксперт.
При этом в тот момент времени у западных спонсоров существовало полное согласие относительно военных поставок Киеву. Сейчас обстановка значительно изменилась, добавил он.
"Западная коалиция разваливается, из нее выпадают серьезные элементы, это пусть и небольшие страны, но они имеют серьезные запасы еще советского вооружения. Это Польша, Словакия, Венгрия, которая отказалась поддерживать Украину даже формальными поставками", - подчеркнул Анпилогов.
Собственный военно-производственный потенциал Украины равен нулю, страна не производит пороха, нет замкнутого цикла по производству бронетехники. Украинская промышленность подвергается на всю глубину ударам российских ВКС, что не позволяет наладить производство боеприпасов, отметил эксперт.
Все это приводит к тому, что какие-то наступательные действия Украина сможет вести в лучшем случае весной. Чтобы восполнить чудовищные потери, которые по разным оценкам составляют от 70 до 100 тысяч человек за последние месяцы, нужно провести очередную волну мобилизации, но в рамках принудительного набора качество человеческого ресурса очень упало, резюмировал собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь
Йохан Бекман интервью
6 октября, 15:00
Йохан Бекман: Люди в Финляндии голодают, а правительство спонсирует ВСУ и винит во всем Путина и СВОСо стороны России никаких угроз и никакого давления на Финляндию не было. На границе спокойно, но финны вступили в НАТО, хотя это было сделано недемократическим и незаконным путем без референдума в нарушение международных конвенций, считает финский политолог и общественный деятель Йохан Бекман
 
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Заголовок открываемого материала
20:40"Потери чудовищные": Алексей Анпилогов раскрыл, когда Украина сможет пойти в серьезное наступление
19:56"Не могут больше наступать": Военный эксперт о том, как ВСУ теряют резервы в огневых мешках под Работино
19:51ВС РФ уничтожили склады с боеприпасами для ВСУ — Минобороны
19:20Алексей Анпилогов объяснил, как Украина сожгла все ресурсы, но проиграла Приазовское сражение
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