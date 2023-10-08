https://ukraina.ru/20231008/1050011051.html

"Не могут больше наступать": Военный эксперт о том, как ВСУ теряют резервы в огневых мешках под Работино

"Не могут больше наступать": Военный эксперт о том, как ВСУ теряют резервы в огневых мешках под Работино - 08.10.2023 Украина.ру

"Не могут больше наступать": Военный эксперт о том, как ВСУ теряют резервы в огневых мешках под Работино

Уже в июне в предполье ВСУ начали массово терять западную технику в огневых мешках и на минных полях. Тогда перед украинским командованием возник вопрос, как наступать дальше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-10-08T19:56

2023-10-08T19:56

2023-10-08T20:32

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наступление

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После больших потерь в технике военное руководство Украины пошло по пути наименьшего сопротивления. Вместо того, чтобы настаивать на прекращении операции, украинские генералы стали бездумно сжигать человеческий ресурс, рассказал эксперт.Тактику "мясных" штурмов украинское командование витиевато называет тактикой малых штурмовых групп. Но это не так, потому что тактика малых штурмовых групп была продемонстрирована российской армией во время битвы за Артемовск. Тогда они добились впечатляющих результатов, взяв хорошо укрепленный город, добавил он.Сейчас идет бессмысленная с украинской стороны борьба за села Работино и Вербовое, которые находятся в предполье первой оборонительной линии. Прорыв ВСУ полностью локализован, превращен в огневой мешок, который простреливается с трех сторон насквозь российской артиллерией, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230906/1049204512.html

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новости, всу, резервы, работино, наступление, вс рф, потери всу, оборона, сво, запорожье, россия