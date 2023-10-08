ВС РФ уничтожили склады с боеприпасами для ВСУ — Минобороны

Ложь как оружие. ВСУ широко применяет фейки для борьбы с Россией Любой вооруженный инцидент в приграничных регионах России с отражением попытки проникновения украинских диверсантов, факт не новый. Были неоднократные попытки вылазки ДРГ в районе Новой Таволжанки, Шебекино и некоторых других районах Белгородской области, случались провокации в той же Брянской области.