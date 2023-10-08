ВС РФ уничтожили склады с боеприпасами для ВСУ — Минобороны
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
Российские военнослужащие уничтожили склады боеприпасов в ДНР и в Херсонской области, сообщили 8 октября в Минобороны России
Российское военное ведомство 8 октября опубликовало сводку.
„В районе населенного пункта Новгородское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ“, - говорится в материале.
„Кроме того, в районе населенного пункта Костырка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ“, - сказано в сводке.
В районе населенного пункта Золотая Нива Донецкой Народной Республики уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.
Также, в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики пресечена деятельность трёх диверсионно-разведывательных групп ВСУ.
13:29Ложь как оружие. ВСУ широко применяет фейки для борьбы с РоссиейЛюбой вооруженный инцидент в приграничных регионах России с отражением попытки проникновения украинских диверсантов, факт не новый. Были неоднократные попытки вылазки ДРГ в районе Новой Таволжанки, Шебекино и некоторых других районах Белгородской области, случались провокации в той же Брянской области.