https://ukraina.ru/20231008/1050010711.html
Нетаньяху провёл второй телефонный разговор с Байденом за сутки
Нетаньяху провёл второй телефонный разговор с Байденом за сутки - 08.10.2023 Украина.ру
Нетаньяху провёл второй телефонный разговор с Байденом за сутки
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху переговорил с президентом США Джо Баденом и заручился безоговорочной поддержкой Вашингтона, сообщили в канцелярии израильского лидера
2023-10-08T19:18
2023-10-08T19:18
2023-10-08T19:18
новости
израиль
сша
биньямин нетаньяху
джо байден
телефонный разговор
конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102467/39/1024673905_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_73c25405bfc55b588c0eea99360b3581.jpg
Это второй диалог израильского премьер-министра с президентом США за сутки на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.Утром в субботу, 7 октября, военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы“ против Израиля.Армия обороны Израиля, в свою очередь, сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.По оценке армии обороны страны, по территории Израиля выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны.Премьер-министр Биньямин Нетаньяху после атаки заявил, что страна находится "в состоянии войны".Ночью Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАСа и уничтожении большей части вражеских сил, вторгшихся в страну. Одновременно Израиль начал "наступательный этап", который "будет продолжаться безоговорочно и без передышки до тех пор, пока цели не будут достигнуты", пояснил премьер. До этого он призвал жителей Газы уехать.В канцелярии премьер-министр также сообщили о введении в действие "пункта 40" Основного закона о правительстве, что означает переход в состояние войны.
https://ukraina.ru/20231008/1050007646.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102467/39/1024673905_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_51043169fecff00e4f20441d2fff3d3e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, израиль, сша, биньямин нетаньяху, джо байден, телефонный разговор, конфликт
Новости, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, телефонный разговор, конфликт
Нетаньяху провёл второй телефонный разговор с Байденом за сутки
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху переговорил с президентом США Джо Баденом и заручился безоговорочной поддержкой Вашингтона, сообщили в канцелярии израильского лидера
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорил с президентом США Джо Байденом... Президент США подтвердил свою безоговорочную поддержку Государства Израиль", - говорится в сообщении.
Это второй диалог израильского премьер-министра с президентом США за сутки на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.
Утром в субботу, 7 октября, военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы“ против Израиля.
Армия обороны Израиля, в свою очередь, сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
По оценке армии обороны страны, по территории Израиля выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху после атаки заявил, что страна находится "в состоянии войны".
Ночью Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАСа и уничтожении большей части вражеских сил, вторгшихся в страну. Одновременно Израиль начал "наступательный этап", который "будет продолжаться безоговорочно и без передышки до тех пор, пока цели не будут достигнуты", пояснил премьер. До этого он призвал жителей Газы уехать.
В канцелярии премьер-министр также сообщили о введении в действие "пункта 40" Основного закона о правительстве, что означает переход в состояние войны.