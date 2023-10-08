Нетаньяху провёл второй телефонный разговор с Байденом за сутки - 08.10.2023 Украина.ру
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Нетаньяху провёл второй телефонный разговор с Байденом за сутки
Нетаньяху провёл второй телефонный разговор с Байденом за сутки - 08.10.2023 Украина.ру
Нетаньяху провёл второй телефонный разговор с Байденом за сутки
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху переговорил с президентом США Джо Баденом и заручился безоговорочной поддержкой Вашингтона, сообщили в канцелярии израильского лидера
2023-10-08T19:18
2023-10-08T19:18
новости
израиль
сша
биньямин нетаньяху
джо байден
телефонный разговор
конфликт
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Это второй диалог израильского премьер-министра с президентом США за сутки на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.Утром в субботу, 7 октября, военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы“ против Израиля.Армия обороны Израиля, в свою очередь, сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.По оценке армии обороны страны, по территории Израиля выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны.Премьер-министр Биньямин Нетаньяху после атаки заявил, что страна находится "в состоянии войны".Ночью Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАСа и уничтожении большей части вражеских сил, вторгшихся в страну. Одновременно Израиль начал "наступательный этап", который "будет продолжаться безоговорочно и без передышки до тех пор, пока цели не будут достигнуты", пояснил премьер. До этого он призвал жителей Газы уехать.В канцелярии премьер-министр также сообщили о введении в действие "пункта 40" Основного закона о правительстве, что означает переход в состояние войны.
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новости, израиль, сша, биньямин нетаньяху, джо байден, телефонный разговор, конфликт
Новости, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, телефонный разговор, конфликт

Нетаньяху провёл второй телефонный разговор с Байденом за сутки

19:18 08.10.2023
 
© пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкНетаньяху
Нетаньяху
© пресс-служба президента Украины
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Премьер-министр Биньямин Нетаньяху переговорил с президентом США Джо Баденом и заручился безоговорочной поддержкой Вашингтона, сообщили в канцелярии израильского лидера
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорил с президентом США Джо Байденом... Президент США подтвердил свою безоговорочную поддержку Государства Израиль", - говорится в сообщении.
Это второй диалог израильского премьер-министра с президентом США за сутки на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.
Утром в субботу, 7 октября, военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы“ против Израиля.
Армия обороны Израиля, в свою очередь, сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
По оценке армии обороны страны, по территории Израиля выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху после атаки заявил, что страна находится "в состоянии войны".
Ночью Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАСа и уничтожении большей части вражеских сил, вторгшихся в страну. Одновременно Израиль начал "наступательный этап", который "будет продолжаться безоговорочно и без передышки до тех пор, пока цели не будут достигнуты", пояснил премьер. До этого он призвал жителей Газы уехать.
В канцелярии премьер-министр также сообщили о введении в действие "пункта 40" Основного закона о правительстве, что означает переход в состояние войны.
Обстрел Израиль
15:38
Конец будет нежданным. Неонацисты Зеленского и ХАМАС – братья по оружию, перепроданному в зону конфликтаНу вот, собственно, все и случилось: неонацистский режим президента Владимира Зеленского в Украине, похоже, вляпался в историю, которая может положить конец его существованию.
 
НовостиИзраильСШАБиньямин НетаньяхуДжо Байдентелефонный разговорконфликт
 
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19:18Нетаньяху провёл второй телефонный разговор с Байденом за сутки
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