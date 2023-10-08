https://ukraina.ru/20231008/1050010711.html

Нетаньяху провёл второй телефонный разговор с Байденом за сутки

Нетаньяху провёл второй телефонный разговор с Байденом за сутки - 08.10.2023 Украина.ру

Нетаньяху провёл второй телефонный разговор с Байденом за сутки

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху переговорил с президентом США Джо Баденом и заручился безоговорочной поддержкой Вашингтона, сообщили в канцелярии израильского лидера

2023-10-08T19:18

2023-10-08T19:18

2023-10-08T19:18

новости

израиль

сша

биньямин нетаньяху

джо байден

телефонный разговор

конфликт

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Это второй диалог израильского премьер-министра с президентом США за сутки на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.Утром в субботу, 7 октября, военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы“ против Израиля.Армия обороны Израиля, в свою очередь, сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.По оценке армии обороны страны, по территории Израиля выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны.Премьер-министр Биньямин Нетаньяху после атаки заявил, что страна находится "в состоянии войны".Ночью Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАСа и уничтожении большей части вражеских сил, вторгшихся в страну. Одновременно Израиль начал "наступательный этап", который "будет продолжаться безоговорочно и без передышки до тех пор, пока цели не будут достигнуты", пояснил премьер. До этого он призвал жителей Газы уехать.В канцелярии премьер-министр также сообщили о введении в действие "пункта 40" Основного закона о правительстве, что означает переход в состояние войны.

https://ukraina.ru/20231008/1050007646.html

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новости, израиль, сша, биньямин нетаньяху, джо байден, телефонный разговор, конфликт