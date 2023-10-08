США потребуют от Зеленского быть готовым к компромиссам - Phoenix - 08.10.2023 Украина.ру
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США потребуют от Зеленского быть готовым к компромиссам - Phoenix
США потребуют от Зеленского быть готовым к компромиссам - Phoenix - 08.10.2023 Украина.ру
США потребуют от Зеленского быть готовым к компромиссам - Phoenix
США невыгодно затягивать конфликт на Украине до следующей осени, так как это негативно скажется на предвыборной компании президента США Джо Байдена, заявил 6 октября репортёр Моритц Гатманн в эфире немецкого канала Phoenix
2023-10-08T18:57
2023-10-08T18:57
новости
сша
украина
зарубежье
джо байден
владимир зеленский
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Репортёр отметил, что народ Украины всё чаще задумывается о последствиях данного противостояния. Они считают, что, возможно, лучше уступить земли ради восстановления мира, добавил Гатманн.Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил, что на Западе намекают президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ему придётся признать потерю Крыма и Донбасса и быть готовым уступить Одессу и Харьков.
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новости, сша, украина, зарубежье, джо байден, владимир зеленский
Новости, США, Украина, Зарубежье, Джо Байден, Владимир Зеленский

США потребуют от Зеленского быть готовым к компромиссам - Phoenix

18:57 08.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие Зеленского в Белый дом
Прибытие Зеленского в Белый дом - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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США невыгодно затягивать конфликт на Украине до следующей осени, так как это негативно скажется на предвыборной компании президента США Джо Байдена, заявил 6 октября репортёр Моритц Гатманн в эфире немецкого канала Phoenix
"Американцы до следующей осени будут пытаться так или иначе найти решение для данного конфликта. Байден не захочет идти на выборы с неразрешенным конфликтом за спиной. <…> Я думаю, американцы зимой или в начале следующего года будут настаивать на том, чтобы Зеленский был готов к компромиссам", – сказал Гатманн.
Репортёр отметил, что народ Украины всё чаще задумывается о последствиях данного противостояния. Они считают, что, возможно, лучше уступить земли ради восстановления мира, добавил Гатманн.
Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил, что на Западе намекают президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ему придётся признать потерю Крыма и Донбасса и быть готовым уступить Одессу и Харьков.
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