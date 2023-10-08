https://ukraina.ru/20231008/1050010597.html

США потребуют от Зеленского быть готовым к компромиссам - Phoenix

США потребуют от Зеленского быть готовым к компромиссам - Phoenix - 08.10.2023 Украина.ру

США потребуют от Зеленского быть готовым к компромиссам - Phoenix

США невыгодно затягивать конфликт на Украине до следующей осени, так как это негативно скажется на предвыборной компании президента США Джо Байдена, заявил 6 октября репортёр Моритц Гатманн в эфире немецкого канала Phoenix

2023-10-08T18:57

2023-10-08T18:57

2023-10-08T18:57

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Репортёр отметил, что народ Украины всё чаще задумывается о последствиях данного противостояния. Они считают, что, возможно, лучше уступить земли ради восстановления мира, добавил Гатманн.Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил, что на Западе намекают президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ему придётся признать потерю Крыма и Донбасса и быть готовым уступить Одессу и Харьков.

https://ukraina.ru/20231008/1050006669.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, зарубежье, джо байден, владимир зеленский