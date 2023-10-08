https://ukraina.ru/20231008/1050010416.html
"Этим крысам не скрыться": Шеремет заявил, что у теракта на Крымском мосту нет срока давности
"Этим крысам не скрыться": Шеремет заявил, что у теракта на Крымском мосту нет срока давности - 08.10.2023 Украина.ру
"Этим крысам не скрыться": Шеремет заявил, что у теракта на Крымском мосту нет срока давности
Теракт на Крымском мосту не имеет срока давности, его организаторы и исполнители ответят по всей строгости закона, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом 8 октября сообщили журналисты РИА Новости
2023-10-08T18:20
2023-10-08T18:20
2023-10-08T18:20
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украина
крымский мост
теракт
подрыв
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Ровно год назад, 8 октября 2022 года, на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. В результате взрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста, погибли четыре человека.В ФСБ России заявили, что организатором теракта было Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
https://ukraina.ru/20230823/1048874933.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, крым, шеремет, украина, крымский мост, теракт, подрыв
Новости, Россия, Крым, Шеремет, Украина, Крымский мост, теракт, подрыв
"Этим крысам не скрыться": Шеремет заявил, что у теракта на Крымском мосту нет срока давности
Теракт на Крымском мосту не имеет срока давности, его организаторы и исполнители ответят по всей строгости закона, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом 8 октября сообщили журналисты РИА Новости