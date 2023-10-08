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"Этим крысам не скрыться": Шеремет заявил, что у теракта на Крымском мосту нет срока давности

"Этим крысам не скрыться": Шеремет заявил, что у теракта на Крымском мосту нет срока давности - 08.10.2023 Украина.ру

"Этим крысам не скрыться": Шеремет заявил, что у теракта на Крымском мосту нет срока давности

Теракт на Крымском мосту не имеет срока давности, его организаторы и исполнители ответят по всей строгости закона, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом 8 октября сообщили журналисты РИА Новости

2023-10-08T18:20

2023-10-08T18:20

2023-10-08T18:20

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Ровно год назад, 8 октября 2022 года, на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. В результате взрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста, погибли четыре человека.В ФСБ России заявили, что организатором теракта было Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.

https://ukraina.ru/20230823/1048874933.html

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новости, россия, крым, шеремет, украина, крымский мост, теракт, подрыв