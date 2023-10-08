"Этим крысам не скрыться": Шеремет заявил, что у теракта на Крымском мосту нет срока давности - 08.10.2023 Украина.ру
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"Этим крысам не скрыться": Шеремет заявил, что у теракта на Крымском мосту нет срока давности
"Этим крысам не скрыться": Шеремет заявил, что у теракта на Крымском мосту нет срока давности - 08.10.2023 Украина.ру
"Этим крысам не скрыться": Шеремет заявил, что у теракта на Крымском мосту нет срока давности
Теракт на Крымском мосту не имеет срока давности, его организаторы и исполнители ответят по всей строгости закона, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом 8 октября сообщили журналисты РИА Новости
2023-10-08T18:20
2023-10-08T18:20
новости
россия
крым
шеремет
украина
крымский мост
теракт
подрыв
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Ровно год назад, 8 октября 2022 года, на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. В результате взрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста, погибли четыре человека.В ФСБ России заявили, что организатором теракта было Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
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новости, россия, крым, шеремет, украина, крымский мост, теракт, подрыв
Новости, Россия, Крым, Шеремет, Украина, Крымский мост, теракт, подрыв

"Этим крысам не скрыться": Шеремет заявил, что у теракта на Крымском мосту нет срока давности

18:20 08.10.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Теракт на Крымском мосту не имеет срока давности, его организаторы и исполнители ответят по всей строгости закона, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом 8 октября сообщили журналисты РИА Новости
"У этого варварского преступления нет и не будет срока давности. Совершен теракт против мирных граждан и гражданской инфраструктуры. Организаторы и исполнители ответят по всей строгости российского закона, их достанут везде, куда бы эти крысы не сбежали и где бы не старались скрыться", - сказал Шеремет.
Ровно год назад, 8 октября 2022 года, на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. В результате взрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста, погибли четыре человека.
В ФСБ России заявили, что организатором теракта было Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
Блок Крымский мост коллаж
23 августа, 02:01
Почему именно Крым и Крымский мост? Украина воюет с символами, Россия – с нацистами
 
НовостиРоссияКрымШереметУкраинаКрымский мосттерактподрыв
 
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