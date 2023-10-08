https://ukraina.ru/20231008/1050010113.html

Две украинки погибли в Израиле — представитель МИД

Две украинки погибли в Израиле — представитель МИД - 08.10.2023 Украина.ру

Две украинки погибли в Израиле — представитель МИД

Две украинки погибли в Израиле в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта. Об этом 8 октября сообщил представитель украинского министерства иностранных дел Олег Николенко

2023-10-08T17:42

2023-10-08T17:42

2023-10-08T17:42

новости

израиль

зарубежье

украинки

гибель

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"Имеем подтвержденную информацию о гибели двух украинок в Израиле", - сказал Николенко.Он отметил, что обе гражданки длительное время проживали в Израиле.Ранее Николенко сообщал, что за минувшие сутки украинские дипломаты разыскали одного гражданина, который исчез на юге Израиля, а также оказали содействие одной семье в выезде из города Ашкелон. "Всего оперативный штаб обработал 80 обращений граждан (Украины - ред.)", - указал он в соцсети.В субботу утром Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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новости, израиль, зарубежье, украинки, гибель