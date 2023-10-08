Две украинки погибли в Израиле — представитель МИД - 08.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231008/1050010113.html
Две украинки погибли в Израиле — представитель МИД
Две украинки погибли в Израиле — представитель МИД - 08.10.2023 Украина.ру
Две украинки погибли в Израиле — представитель МИД
Две украинки погибли в Израиле в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта. Об этом 8 октября сообщил представитель украинского министерства иностранных дел Олег Николенко
2023-10-08T17:42
2023-10-08T17:42
новости
израиль
зарубежье
украинки
гибель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101954/54/1019545428_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_dbcba7f67e24ff249f687da3b3d078cb.jpg.webp
"Имеем подтвержденную информацию о гибели двух украинок в Израиле", - сказал Николенко.Он отметил, что обе гражданки длительное время проживали в Израиле.Ранее Николенко сообщал, что за минувшие сутки украинские дипломаты разыскали одного гражданина, который исчез на юге Израиля, а также оказали содействие одной семье в выезде из города Ашкелон. "Всего оперативный штаб обработал 80 обращений граждан (Украины - ред.)", - указал он в соцсети.В субботу утром Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ukraina.ru/20231008/1050002379.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101954/54/1019545428_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c49268ed63b1e5f6ce5fce6bce7f811.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, израиль, зарубежье, украинки, гибель
Новости, Израиль, Зарубежье, украинки, гибель

Две украинки погибли в Израиле — представитель МИД

17:42 08.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАдминистративные здания Киева
Административные здания Киева - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Две украинки погибли в Израиле в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта. Об этом 8 октября сообщил представитель украинского министерства иностранных дел Олег Николенко
"Имеем подтвержденную информацию о гибели двух украинок в Израиле", - сказал Николенко.
Он отметил, что обе гражданки длительное время проживали в Израиле.
Ранее Николенко сообщал, что за минувшие сутки украинские дипломаты разыскали одного гражданина, который исчез на юге Израиля, а также оказали содействие одной семье в выезде из города Ашкелон.
"Всего оперативный штаб обработал 80 обращений граждан (Украины - ред.)", - указал он в соцсети.
В субботу утром Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Посол Израиля вызван в МИД России - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
11:19
Посольство РФ отреагировало на возможное похищение россиянок в ИзраилеПосольство России проверяет информацию о возможном похищении бойцами ХАМАС россиянок на фестивале электронной музыки Nature Party в Израиле, говорится 8 октября в заявлении пресс-службы российской дипмиссии
 
НовостиИзраильЗарубежьеукраинкигибель
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:20Алексей Анпилогов объяснил, как Украина сожгла все ресурсы, но проиграла Приазовское сражение
19:18Нетаньяху провёл второй телефонный разговор с Байденом за сутки
18:57США потребуют от Зеленского быть готовым к компромиссам - Phoenix
18:20"Этим крысам не скрыться": Шеремет заявил, что у теракта на Крымском мосту нет срока давности
18:00"Дума о Ковпаке": как снималась самая известная партизанская трилогия
17:47США и Великобритания подталкивают ЕС к расширению для финансирования Киева - Telegraph
17:42Две украинки погибли в Израиле — представитель МИД
17:14"Тупой и еще тупее": Гаспарян раскритиковал идею запрета российских каналов в Армении
16:50Израиль официально заявил о переходе в состояние войны
16:28Ростислав Ищенко: Россия должна обеспечить себе контроль на западных рубежах, включая Германию
16:17Генпрокуратура Украины начала проверку из-за видео с избиением призывников в военкомате
16:07"Пусть слушают Путина": Гаспарян рассказал о "непревзойденной глупости" западных политиков
15:47"Россия так или иначе присоединит Одессу и Харьков" - экс-сотрудник ЦРУ
15:38Конец будет нежданным. Неонацисты Зеленского и ХАМАС – братья по оружию, перепроданному в зону конфликта
15:19Welt: Украине не хватает систем ПВО для защиты всей территории
15:03Корейская война 2.0: Шевцов о цепной реакции в азиатско-тихоокеанском регионе
15:00России выгодно помогать украинским беженцам — Ищенко
14:41Россия может освободить существенные территории на Украине - эксперт
14:12Военный эксперт рассказал, почему F-16 станет "кошмаром" для ВСУ
14:08Ищенко объяснил, почему Штаты не могут перестать помогать Украине
Лента новостейМолния