https://ukraina.ru/20231008/1050010113.html
Две украинки погибли в Израиле — представитель МИД
Две украинки погибли в Израиле — представитель МИД - 08.10.2023 Украина.ру
Две украинки погибли в Израиле — представитель МИД
Две украинки погибли в Израиле в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта. Об этом 8 октября сообщил представитель украинского министерства иностранных дел Олег Николенко
2023-10-08T17:42
2023-10-08T17:42
2023-10-08T17:42
новости
израиль
зарубежье
украинки
гибель
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"Имеем подтвержденную информацию о гибели двух украинок в Израиле", - сказал Николенко.Он отметил, что обе гражданки длительное время проживали в Израиле.Ранее Николенко сообщал, что за минувшие сутки украинские дипломаты разыскали одного гражданина, который исчез на юге Израиля, а также оказали содействие одной семье в выезде из города Ашкелон. "Всего оперативный штаб обработал 80 обращений граждан (Украины - ред.)", - указал он в соцсети.В субботу утром Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ukraina.ru/20231008/1050002379.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, израиль, зарубежье, украинки, гибель
Новости, Израиль, Зарубежье, украинки, гибель
Две украинки погибли в Израиле — представитель МИД
Две украинки погибли в Израиле в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта. Об этом 8 октября сообщил представитель украинского министерства иностранных дел Олег Николенко
"Имеем подтвержденную информацию о гибели двух украинок в Израиле", - сказал Николенко.
Он отметил, что обе гражданки длительное время проживали в Израиле.
Ранее Николенко сообщал, что за минувшие сутки украинские дипломаты разыскали одного гражданина, который исчез на юге Израиля, а также оказали содействие одной семье в выезде из города Ашкелон.
"Всего оперативный штаб обработал 80 обращений граждан (Украины - ред.)", - указал он в соцсети.
В субботу утром Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.