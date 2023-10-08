Welt: Украине не хватает систем ПВО для защиты всей территории - 08.10.2023 Украина.ру
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Welt: Украине не хватает систем ПВО для защиты всей территории
Welt: Украине не хватает систем ПВО для защиты всей территории - 08.10.2023 Украина.ру
Welt: Украине не хватает систем ПВО для защиты всей территории
Украина не в состоянии полностью защитить воздушное пространство из-за нехватки систем противовоздушной обороны, заявил корреспондент Гидо Шмидтке в эфире немецкого телеканала Welt
2023-10-08T15:19
2023-10-08T15:19
новости
украина
пво
территории
защита
воздушное пространство
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Украина не располагает достаточным количеством систем ПВО, из-за чего используют имеющиеся системы только для защиты крупных городов и важных военных направлений, добавил он.17 сентября советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинская противовоздушная оборона не в состоянии отражать ракетные атаки Армии России.Ранее страны НАТО поставили на Украину свои старые и самые новые системы ПВО. На Украине развёрнуты зенитно-ракетные комплексы Patriot производства США и ещё не поступившая на вооружение Бундесвера немецкая IRIS-T, французская Crotale. Из старых и не очень западных зенитных систем и установок на вооружении ВСУ находятся Gepard, NASAMS, SAMPT/T и другие.
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новости, украина, пво, территории, защита, воздушное пространство
Новости, Украина, ПВО, территории, защита, воздушное пространство

Welt: Украине не хватает систем ПВО для защиты всей территории

15:19 08.10.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкНовый зенитный ракетный полк создан в Брестской области
Новый зенитный ракетный полк создан в Брестской области
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Украина не в состоянии полностью защитить воздушное пространство из-за нехватки систем противовоздушной обороны, заявил корреспондент Гидо Шмидтке в эфире немецкого телеканала Welt
"Есть проблемы в противовоздушной обороне. Невозможно защитить всю территорию Украины, так как не хватает систем ПВО", – отметил Шмидтке.
Украина не располагает достаточным количеством систем ПВО, из-за чего используют имеющиеся системы только для защиты крупных городов и важных военных направлений, добавил он.
17 сентября советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинская противовоздушная оборона не в состоянии отражать ракетные атаки Армии России.
Ранее страны НАТО поставили на Украину свои старые и самые новые системы ПВО. На Украине развёрнуты зенитно-ракетные комплексы Patriot производства США и ещё не поступившая на вооружение Бундесвера немецкая IRIS-T, французская Crotale. Из старых и не очень западных зенитных систем и установок на вооружении ВСУ находятся Gepard, NASAMS, SAMPT/T и другие.
обломки ракеты ЗРК Patriot на Оболони - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
17 сентября, 14:54
ПВО Украины не справляется с российскими ракетами – ИгнатЛяхи не помогли: украинская ПВО по-прежнему бессильна против российских баллистических ракет
 
НовостиУкраинаПВОтерриториизащитавоздушное пространство
 
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