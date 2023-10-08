https://ukraina.ru/20231008/1050008438.html

Welt: Украине не хватает систем ПВО для защиты всей территории

Welt: Украине не хватает систем ПВО для защиты всей территории - 08.10.2023 Украина.ру

Welt: Украине не хватает систем ПВО для защиты всей территории

Украина не в состоянии полностью защитить воздушное пространство из-за нехватки систем противовоздушной обороны, заявил корреспондент Гидо Шмидтке в эфире немецкого телеканала Welt

2023-10-08T15:19

2023-10-08T15:19

2023-10-08T15:19

новости

украина

пво

территории

защита

воздушное пространство

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Украина не располагает достаточным количеством систем ПВО, из-за чего используют имеющиеся системы только для защиты крупных городов и важных военных направлений, добавил он.17 сентября советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинская противовоздушная оборона не в состоянии отражать ракетные атаки Армии России.Ранее страны НАТО поставили на Украину свои старые и самые новые системы ПВО. На Украине развёрнуты зенитно-ракетные комплексы Patriot производства США и ещё не поступившая на вооружение Бундесвера немецкая IRIS-T, французская Crotale. Из старых и не очень западных зенитных систем и установок на вооружении ВСУ находятся Gepard, NASAMS, SAMPT/T и другие.

https://ukraina.ru/20230917/1049469647.html

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новости, украина, пво, территории, защита, воздушное пространство