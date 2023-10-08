https://ukraina.ru/20231008/1050007646.html

Конец будет нежданным. Неонацисты Зеленского и ХАМАС – братья по оружию, перепроданному в зону конфликта

Конец будет нежданным. Неонацисты Зеленского и ХАМАС – братья по оружию, перепроданному в зону конфликта - 08.10.2023 Украина.ру

Конец будет нежданным. Неонацисты Зеленского и ХАМАС – братья по оружию, перепроданному в зону конфликта

Ну вот, собственно, все и случилось: неонацистский режим президента Владимира Зеленского в Украине, похоже, вляпался в историю, которая может положить конец его существованию.

2023-10-08T15:38

2023-10-08T15:38

2023-10-08T15:38

мнения

израиль

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И если это случится, то для Украины это самая обнадеживающая весть, пришедшая из разгорающейся войны между Израилем и движением ХАМАС в Секторе Газа и его террористическими союзниками во всем арабском мире.А случилось то, что одним из самых токсичных видео из зоны конфликта в Израиле стал короткий ролик, который разогнали ближневосточные каналы и в котором боевик ХАМАС благодарит именно Украину за то оружие, с которым им удалось на первых порах, в первый день атаки побеждать Израиль. В частности, утверждают, что значительное количество ручных противотанковых гранатометов РПГ, с которыми ХАМАС пошел в атаку на границу Израиля, было получено из Украины.Конечно, видео может оказаться подделкой, фейком, призванным отвлечь внимание от сути конфликта, придать ему новые ненужные и отвлекающие внимание смыслы, попыткой запутать ситуацию привлечением новых участников и т. д. и т. п. Однако трудно и не согласиться с аргументацией Телеграм-канала Colonelcassad: "ХАМАС благодарит поставщиков оружия с Украины за поставки вооружений использовавшихся в нападении на Израиль.Во время войны в Сирии боевики различных исламистских группировок также активно использовали оружие поставляемое с территории Украины.Черный рынок оружия, связанный с войной на Украине, обеспечит оружие еще для многих войн и конфликтов, а поставщики оружия с Украины еще немало на этом заработают. В конечном итоге, покупатели из Палестины с точки зрения прибыли ничем не отличаются от покупателей из любой другой страны.Просто в Сирии оно использовалось против Асада, России и Ирана, а в Израиле и Секторе Газа против Израиля. Капитализм. Рыночек порешал". Конец цитаты.Рыночек действительно порешал. С одной только поправкой – "рыночек" черный, нелегальный, незаконный, густо замешанный на невинной крови не только в Израиле или Секторе Газа, но и в Украине. Если украинское происхождение хоть части оружия в руках боевиков ХАМАС подтвердится, то подтвердятся и подозрения, обвинения, предположения тех, кто вот уже девятый год подряд, начиная с госпереворота в ней в 2014 году, указывает, что неонацистская Украина стала черной дырой, в которую безответственно вбухивали кучу оружия для "борьбы с Путиным" и Россией, а оно оттуда по серым схемам и под откаты поставщикам расходилось по миру. Заливая кровью зоны новых конфликтов и обогащая деляг-ловкачей, которые умело и прибыльно пользовались возникшей конъюнктурой.А все эти легальные и нелегальные, официальные и общественные комиссии и миссии, которые создавались в США и в странах Европы для аудита поставляемого неонацистам Зеленского оружия наконец-то получат материал для работы. И выводов о том, что случилось не только в Израиле, но и в Украине.И действительно – вышла страшная кровавая осечка: Израиль – представитель коллективного Запада и "золотого миллиарда" на Ближнем Востоке, залог успеха западной (читай -- американской) политики в регионе. Практически уже в первый день и ЕС с НАТО, и США заявили, что они во всем поддерживают Израиль и накажут ХАМАС."США поддерживают Израиль. Мы никогда не откажем им в поддержке. Поддержка безопасности Израиля со стороны моей администрации является твердой и непоколебимой. …Мы позаботимся, чтобы у них была помощь, чтобы они могли продолжать защищать себя", -- вот квинтэссенция сказанного по поводу конфликта президентом США Джо Байденом.Ну, а как произраильски распиналась европейская троица – глава Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и главный евродипломат Жозеп Боррель – и говорить не приходится. Лучших и красноречивых скетчей и реприз на предлагал даже сам Зеленской в свою бытность актером, играя разными частями тела на музыкальных инструментах."Я однозначно осуждаю нападение террористов ХАМАС на Израиль. Это терроризм в своей самой омерзительной форме", -- сказано в аккаунте акушера-гинеколога Урсулы, ставшей главой объединенного европравительства."Решительно осуждаем неизбирательные атаки, направленные против Израиля и его народа сегодня утром, повлекшие террор и насилие против невинных граждан. Мои мысли со всеми жертвами. ЕС солидарен с израильским народом в этот ужасный момент", -- мощно солидаризовался с Израилем и Шарль Мишель.Но получилось то, что Израиль, оказывается, лупят из западного оружия, которое поставили еще одному новоявленному западному же союзнику – Украине. А тамошние барыги от политики перепродали его первому встречному. В том числе, и из ХАМАС, который финансируют арабские страны, у которых денег на борьбу с Израилем, как у дурака фантиков. Обмишурились с кровью – так у них вышло. Как говорят в Украине, своим же салом по своим губам…И что же мы имеем сегодня? Израиль готов сражаться до победы над ХАМАС до конца, если верить его премьер-министру Беньямину Нетаньяху, который сказал: "ХАМАС начал эту войну, но мы ее закончим. ХАМАС хочет нашей смерти, он пленил наших женщин, детей. Он убивает наших мирных жителей. Сегодня мы как никогда едины. ЦАХАЛ применит всю свою силу, чтобы уничтожить ХАМАС. Мы атакуем их со всей мощью. Мы отомстим за этот черный день, за Израиль и за наших граждан. Все места, к которым имеет отношение ХАМАС, будут уничтожены. Я обращаюсь к жителям Газы: уезжайте сейчас! Потому что мы будет действовать везде с полной мощью".А министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что израильская армия в Секторе Газа "изменит реальность на 50 лет".При этом, по информации ресурса Axios, Нетаньяху попросил Байдена получить экстренное финансирование США для укрепления системы ПРО Iron Dome (тот самый хваленый "Железный купол", который так выпрашивал у Израиля Зеленский). И ответ Байдена уже известен.Но вот какая закавыка: если верить последним сообщениям, то оружие на Западе заканчивается даже для Украины, для "борьбы с Путиным". Где же они его возьмут дополнительно для помощи Израилю?Это конечно, их западные проблемы, но, скорее всего, опять будут перераспределять и опять выделять на него сумасшедшие суммы. Под видом необходимости таки победить Россию. С помощью Украины.Газета Telegraph со ссылкой на свои источники рассказала, что Белый дом хочет запросить у конгресса дополнительную помощь для Киева на срок до следующих президентских выборов в США в виде "единого пакета размером до 100 миллиардов долларов".Сто "ярдов", Карл! И это после того, как Конгресс США еще не согласился выделить Байдену и обещанные им Киеву 24 млрд долл. Но Байден решил взять конгрессменов за рога и попросил принять универсальный закон на всю сумму -- 100 млрд, чтобы не надо было выпрашивать финансирование каждый раз по частям. Это ей-Богу так нагло и так здорово, что может прокатить.Однако если не прокатит, то Телеграм-канал Живов Z очень точно, как по мне, прогнозирует: "США, по слухам, срочно перераспределяют украинскую помощь в пользу Израиля. Украина в скором времени может остаться буквально с голой задницей. Ведь ни своих денег, ни своей техники у Зеленского нет. Так бывает, когда долго "играешь в кредит" за большим столом. Неделя-две, и ВСУ начнут мастерить луки и стрелы. В добрый путь парни! Очистим русскую землю от нечисти"!А Израиль? А что Израиль – он является официальным военным союзником США на Ближнем Востоке. Но при этом в случае конфликтов, Вашингтон не имеет обязательств вступать в войну на стороне Израиля. То есть пока вместе и все хорошо, то хорошо, а умер максим, то и хрен с ним. А именно на таком статусе союзничества и партнерства, а также модели гарантий безопасности настаивала и Украина. Вот все и прикатило одновременно…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20231008/1050003662.html

https://ukraina.ru/20231007/1049993573.html

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мнения, израиль