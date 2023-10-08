https://ukraina.ru/20231008/1050000057.html
Украина не сможет вступить в НАТО и ЕС - бывший советник госсекретаря США
Украина не сможет вступить в НАТО и ЕС - бывший советник госсекретаря США - 08.10.2023 Украина.ру
Украина не сможет вступить в НАТО и ЕС - бывший советник госсекретаря США
Украина не сможет вступить ни в ЕС, ни в НАТО и рискует потерять значительные территории в результате российского наступления. Об этом 7 октября заявил бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works
2023-10-08T10:43
2023-10-08T10:43
2023-10-08T10:43
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По его мнению, Вооруженные силы Украины бессмысленно бьются об эшелонированную российскую оборону.Полковник также поделился личным опытом общения с киевскими политиками в период работы в Госдепартаменте США. Он заявил, что на Украине "одни проходимцы", и назвал страну "самой коррумпированной на поверхности Земли".По мнению Уилкерсона, у Украины нет шансов на вступление ЕС в ближайшие десять-пятнадцать лет."Этого попросту не случится, как и членства в НАТО", — заверил полковник.В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что Евросоюз сможет продолжать успешную деятельность в расширенном формате, и назвала присоединение к ЕС новых членов "лучшим вложением в мир, безопасность и процветание для всего континента". При этом она не назвала никаких конкретных сроков расширения Евросоюза и принятия в его состав Украины.
https://ukraina.ru/20231005/1049947050.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
ес, нато, украина, сша, полковник, новости, зарубежье
ЕС, НАТО, Украина, США, полковник, Новости, Зарубежье
Украина не сможет вступить в НАТО и ЕС - бывший советник госсекретаря США
Украина не сможет вступить ни в ЕС, ни в НАТО и рискует потерять значительные территории в результате российского наступления. Об этом 7 октября заявил бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works
По его мнению, Вооруженные силы Украины бессмысленно бьются об эшелонированную российскую оборону.
"Если Россия сможет настолько успешно наносить потери Украине <…>, то мы (Запад - ред.) сами спровоцируем ее на контрнаступление, в ходе которого она может захватить значительную часть Украины", — отметил Уилкерсон.
Полковник также поделился личным опытом общения с киевскими политиками в период работы в Госдепартаменте США. Он заявил, что на Украине "одни проходимцы", и назвал страну "самой коррумпированной на поверхности Земли".
По мнению Уилкерсона, у Украины нет шансов на вступление ЕС в ближайшие десять-пятнадцать лет.
"Этого попросту не случится, как и членства в НАТО", — заверил полковник.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что Евросоюз сможет продолжать успешную деятельность в расширенном формате, и назвала присоединение к ЕС новых членов "лучшим вложением в мир, безопасность и процветание для всего континента". При этом она не назвала никаких конкретных сроков расширения Евросоюза и принятия в его состав Украины.