https://ukraina.ru/20231008/1050000057.html

Украина не сможет вступить в НАТО и ЕС - бывший советник госсекретаря США

Украина не сможет вступить в НАТО и ЕС - бывший советник госсекретаря США - 08.10.2023 Украина.ру

Украина не сможет вступить в НАТО и ЕС - бывший советник госсекретаря США

Украина не сможет вступить ни в ЕС, ни в НАТО и рискует потерять значительные территории в результате российского наступления. Об этом 7 октября заявил бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works

2023-10-08T10:43

2023-10-08T10:43

2023-10-08T10:43

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По его мнению, Вооруженные силы Украины бессмысленно бьются об эшелонированную российскую оборону.Полковник также поделился личным опытом общения с киевскими политиками в период работы в Госдепартаменте США. Он заявил, что на Украине "одни проходимцы", и назвал страну "самой коррумпированной на поверхности Земли".По мнению Уилкерсона, у Украины нет шансов на вступление ЕС в ближайшие десять-пятнадцать лет."Этого попросту не случится, как и членства в НАТО", — заверил полковник.В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что Евросоюз сможет продолжать успешную деятельность в расширенном формате, и назвала присоединение к ЕС новых членов "лучшим вложением в мир, безопасность и процветание для всего континента". При этом она не назвала никаких конкретных сроков расширения Евросоюза и принятия в его состав Украины.

https://ukraina.ru/20231005/1049947050.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ес, нато, украина, сша, полковник, новости, зарубежье