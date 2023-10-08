"Вокруг Булгакова": ключевой персонаж – шпик? - 08.10.2023 Украина.ру
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- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
"Вокруг Булгакова"
https://ukraina.ru/20231008/1049990807.html
"Вокруг Булгакова": ключевой персонаж – шпик?
"Вокруг Булгакова": ключевой персонаж – шпик? - 08.10.2023 Украина.ру
"Вокруг Булгакова": ключевой персонаж – шпик?
Как ни странно, но в пьесе "Последние дни" ("Александр Пушкин") одну из ключевых ролей играет проходной, казалось бы, персонаж – шпионящий за поэтом шпик Третьего ЕИВ Канцелярии отделения Битков. Он появляется в самом начале пьесы и произносит важнейший монолог в самом конце. И, разумеется, у этого персонажа есть аналогии в "Мастере и Маргарите"
2023-10-08T05:09
2023-10-08T05:09
"вокруг булгакова"
эксклюзив
михаил булгаков
пушкин
драматург
сыщики
мастер и маргарита
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Битков постоянно ошивается в доме у Пушкина, прикидываясь часовых дел мастером. Причём он, скорее всего, действительно неплохой мастер, раз ему удается так ломать часы, чтобы заказчик считал, что они починены и только через время призывал его снова.Ведёт он себя вежливо и аккуратно. Что удивительно – учит стихи Пушкина. Тут не очень понятно, что хотел сказать Булгаков – то ли это стиль ответственной работы Биткова, то ли это влияния гения поэта. Впрочем, нет – влияние гения поэта присутствует в любом случае, сначала и до конца Битков стихами Пушкина восхищается."- Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя...То, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя..."- Битков. Какая чудная песня! Сегодня я чинил тоже у Прачешного мосту, на мосту иду, господи... крутит, вертит! И в глаза, и в уши!.. (Пауза.) Дозвольте узнать, это кто же такую песню сочинил?- Гончарова. Александр Сергеевич.- Битков. Скажите! Ловко. Воет в трубе, истинный бог, как дитя. Прекрасное сочинение".Понятно, что человек недалёкий и не слишком образованный. Забавный момент – доклад Дубельту о книгах, которые он видел в кабинете Пушкина: "По левую руку от камина — Сова, ночная птица, Кавалерист-девица, История славного вора Ваньки-Каина... и о запое и о лечении оного в наставление каждому... в университетской типографии..."Скорее всего он зафиксировал книги, которые узнал, а узнал те, которые читал сам, а возможно и имеет их дома. Тут надо отметить, что необразованный он – на фоне Пушкина и Дубельта, а на среднем российском уровне того времени, где свыше 90% неграмотных – очень даже культурный человек.Книжки, конечно, простенькие. "Сова" – сборник русских сказок, подготовленный Владимиром Дружининым. "Кавалерист-девица" – скорее всего воспоминания Надежды Дуровой, служившей во время войны 1812 года в уланах (историческая основа "Гусарской баллады") или же популярная книга о ней (её книга – "Записки кавалерист-девицы", но Битков мог и сократить). "Ванька-Каин" – одно из многочисленных сочинений о знаменитом воре и разбойнике первой половины XVIII века Иване Осипове. Деталь, которая точно должна была заинтересовать Биткова и по которой эту книгу точно не стоило упоминать в кабинете Дубельта – Ванька-Каин (так же как француз Видок) был осведомителем Сыскного приказа, с его лёгкой руки попали в тюрьму порядка 300 представителей московского преступного мира…Работает он не за идею, а за деньги – ему семью надо кормить.Сам же он Пушкину сочувствует и отдаёт себе отчёт в том, что делает что-то не то:"Только истинный бог, я тут не при чём. Я человек подневольный, погруженный в ничтожество".В конце пьесы он рассказывает про дуэль и произносит слова "меня там не было". Почему не было – неясно. Его бы в любом случае не послали бы на место дуэли именно потому, что он человек в доме известный и его прибытие вместе с жандармами было бы расценено однозначно. А вот почему он хотел там быть – вопрос. Что бы он сделал? Попытался бы предотвратить дуэль? Каким-то иным образом спасти Пушкина? Думается, он и сам толком не знает.В "Мастере и Маргарите" Иуда – шпик, погубивший Иешуа, о моральной стороне своей деятельности отнюдь не переживает. Предав незнакомого человека в руки храмовой стражи, он тут же об этом забывает. У него в жизни другие интересы – деньги, наряды и женщины (или женщина – степень глубины его чувства к Низе оценить трудно).В "Последних днях" этому образу более соответствует высокопоставленный шпик Богомазов, которого даже Дубельт величает по имени-отчеству. Богомазов, в отличие от Биткова, работает как раз не за деньги (хотя платят ему на порядок больше), а за идею, поскольку "стучит" он не только на Пушкина, но и на его злейшего врага Петра Долгорукова. Интересно, что на Кукольника, который к Пушкину тоже относится не лучшим образом, он не докладывает. Но тут всё понятно – "прогрессивная общественность" пушкинских времён к Кукольнику относилась не лучшим образом из-за его патриотического настроя, который легко можно было спутать с верноподданическим.А сочувствует Иешуа, и даже считает себя его учеником (во всяком случае – поучает Левия Матвея) Понтий Пилат. Конечно, разница между Пилатом и Битковым такова, что любое сравнение выглядит анекдотическим, но ведь Пилат тоже человек подневольный и спасти Иешуа оказывается не в силах… Наверное и Битков, оказавшись на месте дуэли, вспомнив о детях, в конце концов не смог бы ничего предпринять, кроме оказания первой помощи.P.S.: Похоже, что Булгаков Биткову сочувствует. Но к Елене Сергеевне это никак не относится – в записях 1937-38 года она несколько раз называет артиста МХАТа Григория Конского Битковым. Что-то знала или что-то подозревала…
https://ukraina.ru/20230917/1049462268.html
https://ukraina.ru/20230910/1049293065.html
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Василий Стоякин
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эксклюзив, михаил булгаков, пушкин, драматург, сыщики, мастер и маргарита
"Вокруг Булгакова", Эксклюзив, Михаил Булгаков, Пушкин, драматург, сыщики, Мастер и Маргарита

"Вокруг Булгакова": ключевой персонаж – шпик?

05:09 08.10.2023
 
© Фото : коллаж Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© Фото : коллаж Украина.ру
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Как ни странно, но в пьесе "Последние дни" ("Александр Пушкин") одну из ключевых ролей играет проходной, казалось бы, персонаж – шпионящий за поэтом шпик Третьего ЕИВ Канцелярии отделения Битков. Он появляется в самом начале пьесы и произносит важнейший монолог в самом конце. И, разумеется, у этого персонажа есть аналогии в "Мастере и Маргарите"
Битков постоянно ошивается в доме у Пушкина, прикидываясь часовых дел мастером. Причём он, скорее всего, действительно неплохой мастер, раз ему удается так ломать часы, чтобы заказчик считал, что они починены и только через время призывал его снова.
Ведёт он себя вежливо и аккуратно. Что удивительно – учит стихи Пушкина. Тут не очень понятно, что хотел сказать Булгаков – то ли это стиль ответственной работы Биткова, то ли это влияния гения поэта. Впрочем, нет – влияние гения поэта присутствует в любом случае, сначала и до конца Битков стихами Пушкина восхищается.
"- Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя...
То, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя..."
- Битков. Какая чудная песня! Сегодня я чинил тоже у Прачешного мосту, на мосту иду, господи... крутит, вертит! И в глаза, и в уши!.. (Пауза.) Дозвольте узнать, это кто же такую песню сочинил?
- РИА Новости, 1920, 17.09.2023
17 сентября, 05:45"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": прокуратор и царьСудьбу героев романа и пьесы решают сильные мира сего. В романе – "пятый прокуратор Иудеи всадник Понтийский Пилат", в пьесе – император Николай I. Учитывая трагический конец Иешуа и Пушкина логично предположить, что между этими персонажами есть много общего… Но на практике всё неоднозначно
- Гончарова. Александр Сергеевич.
- Битков. Скажите! Ловко. Воет в трубе, истинный бог, как дитя. Прекрасное сочинение".
Понятно, что человек недалёкий и не слишком образованный. Забавный момент – доклад Дубельту о книгах, которые он видел в кабинете Пушкина: "По левую руку от камина — Сова, ночная птица, Кавалерист-девица, История славного вора Ваньки-Каина... и о запое и о лечении оного в наставление каждому... в университетской типографии..."
Скорее всего он зафиксировал книги, которые узнал, а узнал те, которые читал сам, а возможно и имеет их дома. Тут надо отметить, что необразованный он – на фоне Пушкина и Дубельта, а на среднем российском уровне того времени, где свыше 90% неграмотных – очень даже культурный человек.
Книжки, конечно, простенькие. "Сова" – сборник русских сказок, подготовленный Владимиром Дружининым. "Кавалерист-девица" – скорее всего воспоминания Надежды Дуровой, служившей во время войны 1812 года в уланах (историческая основа "Гусарской баллады") или же популярная книга о ней (её книга – "Записки кавалерист-девицы", но Битков мог и сократить). "Ванька-Каин" – одно из многочисленных сочинений о знаменитом воре и разбойнике первой половины XVIII века Иване Осипове. Деталь, которая точно должна была заинтересовать Биткова и по которой эту книгу точно не стоило упоминать в кабинете Дубельта – Ванька-Каин (так же как француз Видок) был осведомителем Сыскного приказа, с его лёгкой руки попали в тюрьму порядка 300 представителей московского преступного мира…
- РИА Новости, 1920, 10.09.2023
10 сентября, 11:42"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": Пушкин и тайная полицияВ пьесе "Александр Пушкин" ("Последние дни") самой жуткой является сцена в "большом казённом кабинете" Третьего собственной ЕИВ канцелярии. Жуткая она не только лишь потому, что именно в этой сцене принимается решение об убийстве Пушкина, а прежде всего из-за представленного образа политической полиции
Работает он не за идею, а за деньги – ему семью надо кормить.
Сам же он Пушкину сочувствует и отдаёт себе отчёт в том, что делает что-то не то:
"Только истинный бог, я тут не при чём. Я человек подневольный, погруженный в ничтожество".
В конце пьесы он рассказывает про дуэль и произносит слова "меня там не было". Почему не было – неясно. Его бы в любом случае не послали бы на место дуэли именно потому, что он человек в доме известный и его прибытие вместе с жандармами было бы расценено однозначно. А вот почему он хотел там быть – вопрос. Что бы он сделал? Попытался бы предотвратить дуэль? Каким-то иным образом спасти Пушкина? Думается, он и сам толком не знает.
В "Мастере и Маргарите" Иуда – шпик, погубивший Иешуа, о моральной стороне своей деятельности отнюдь не переживает. Предав незнакомого человека в руки храмовой стражи, он тут же об этом забывает. У него в жизни другие интересы – деньги, наряды и женщины (или женщина – степень глубины его чувства к Низе оценить трудно).
В "Последних днях" этому образу более соответствует высокопоставленный шпик Богомазов, которого даже Дубельт величает по имени-отчеству. Богомазов, в отличие от Биткова, работает как раз не за деньги (хотя платят ему на порядок больше), а за идею, поскольку "стучит" он не только на Пушкина, но и на его злейшего врага Петра Долгорукова. Интересно, что на Кукольника, который к Пушкину тоже относится не лучшим образом, он не докладывает. Но тут всё понятно – "прогрессивная общественность" пушкинских времён к Кукольнику относилась не лучшим образом из-за его патриотического настроя, который легко можно было спутать с верноподданическим.
Нестор Кукольник - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
20 сентября, 18:00История
Нестор Кукольник: русин, соперничавший с ПушкинымНемного найдётся в русской истории героев, столь прочно и незаслуженно забытых, как он. А между тем, было время, когда Нестор Васильевич Кукольник своей славой на литературном небосклоне России он мог поспорить с Пушкиным. Родился он 20 сентября 1809 года
А сочувствует Иешуа, и даже считает себя его учеником (во всяком случае – поучает Левия Матвея) Понтий Пилат. Конечно, разница между Пилатом и Битковым такова, что любое сравнение выглядит анекдотическим, но ведь Пилат тоже человек подневольный и спасти Иешуа оказывается не в силах… Наверное и Битков, оказавшись на месте дуэли, вспомнив о детях, в конце концов не смог бы ничего предпринять, кроме оказания первой помощи.
P.S.: Похоже, что Булгаков Биткову сочувствует. Но к Елене Сергеевне это никак не относится – в записях 1937-38 года она несколько раз называет артиста МХАТа Григория Конского Битковым. Что-то знала или что-то подозревала…
 
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