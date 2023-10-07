https://ukraina.ru/20231007/1049993218.html

Asia Times: "Украине и НАТО нужно соглашение с Россией сейчас, а не потом"

Asia Times: "Украине и НАТО нужно соглашение с Россией сейчас, а не потом" - 07.10.2023 Украина.ру

Asia Times: "Украине и НАТО нужно соглашение с Россией сейчас, а не потом"

"Если Украина начнет переговоры сейчас, она сохранит самые важные города и жизнеспособную армию. Но Зеленский застрял в ловушке, которую сам же и создал", считает Стивен Брайен, обозреватель издания

2023-10-07T20:36

2023-10-07T20:36

2023-10-07T20:36

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Чем скорее Украина сядет за стол переговоров, тем более успешными они будут для нее, считает Брайен. Он уверен, что вскоре Украина окажется перед выбором: продолжать ли воевать или пойти на сделку. В этом случае у Украины останется возможность производить сельскохозяйственную продукцию и экспортировать ее, увеличивая доходы страны. Население также сможет вернуться на свою родину. Если же конфликт затянется, то большая часть промышленной инфраструктуры попадет под уничтожение, а шансы на возвращение беженцев сократятся, отмечает эксперт."Украина не может больше зависеть от помощи Запада. Также нельзя быть уверенным в том, что предполагаемые миллиарды на восстановление действительно будут получены. В условиях рецессии в западных странах и сокращения бюджетов, если война продолжится, стоимость восстановления наверняка вырастет до очень высокого уровня, и на его проведение потребуются десятилетия, если вообще оно вообще состоится", – добавляет Брайен.Он подчеркивает, что сегодня Украина полностью зависит от внешней помощи. Но реалии говорят о том, что уже далеко не все страны ЕС готовы участвовать в совместном содержании Украины.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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