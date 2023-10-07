Asia Times: "Украине и НАТО нужно соглашение с Россией сейчас, а не потом" - 07.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231007/1049993218.html
Asia Times: "Украине и НАТО нужно соглашение с Россией сейчас, а не потом"
Asia Times: "Украине и НАТО нужно соглашение с Россией сейчас, а не потом" - 07.10.2023 Украина.ру
Asia Times: "Украине и НАТО нужно соглашение с Россией сейчас, а не потом"
"Если Украина начнет переговоры сейчас, она сохранит самые важные города и жизнеспособную армию. Но Зеленский застрял в ловушке, которую сам же и создал", считает Стивен Брайен, обозреватель издания
2023-10-07T20:36
2023-10-07T20:36
новости украины
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/07/1049993300_0:0:897:506_1920x0_80_0_0_939868f67e7313b6f96ed39dbee04cd4.jpg
Чем скорее Украина сядет за стол переговоров, тем более успешными они будут для нее, считает Брайен. Он уверен, что вскоре Украина окажется перед выбором: продолжать ли воевать или пойти на сделку. В этом случае у Украины останется возможность производить сельскохозяйственную продукцию и экспортировать ее, увеличивая доходы страны. Население также сможет вернуться на свою родину. Если же конфликт затянется, то большая часть промышленной инфраструктуры попадет под уничтожение, а шансы на возвращение беженцев сократятся, отмечает эксперт."Украина не может больше зависеть от помощи Запада. Также нельзя быть уверенным в том, что предполагаемые миллиарды на восстановление действительно будут получены. В условиях рецессии в западных странах и сокращения бюджетов, если война продолжится, стоимость восстановления наверняка вырастет до очень высокого уровня, и на его проведение потребуются десятилетия, если вообще оно вообще состоится", – добавляет Брайен.Он подчеркивает, что сегодня Украина полностью зависит от внешней помощи. Но реалии говорят о том, что уже далеко не все страны ЕС готовы участвовать в совместном содержании Украины.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/07/1049993300_0:0:897:674_1920x0_80_0_0_4a4cfd543eb56e6104c027919ebe4a7f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости украины, новости
Новости Украины, Новости

Asia Times: "Украине и НАТО нужно соглашение с Россией сейчас, а не потом"

20:36 07.10.2023
 
© Украина.руВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© Украина.ру
Читать в
"Если Украина начнет переговоры сейчас, она сохранит самые важные города и жизнеспособную армию. Но Зеленский застрял в ловушке, которую сам же и создал", считает Стивен Брайен, обозреватель издания
Чем скорее Украина сядет за стол переговоров, тем более успешными они будут для нее, считает Брайен. Он уверен, что вскоре Украина окажется перед выбором: продолжать ли воевать или пойти на сделку.

"Если бы Украина сегодня начала дипломатические переговоры с Россией, она все равно сохранила бы полный контроль над пятью наиболее важными городами: Харьковом, Киевом, Днепром, Одессой и Львовом. Её армия по-прежнему останется жизнеспособной", – пишет обозреватель.

В этом случае у Украины останется возможность производить сельскохозяйственную продукцию и экспортировать ее, увеличивая доходы страны. Население также сможет вернуться на свою родину. Если же конфликт затянется, то большая часть промышленной инфраструктуры попадет под уничтожение, а шансы на возвращение беженцев сократятся, отмечает эксперт.
"Украина не может больше зависеть от помощи Запада. Также нельзя быть уверенным в том, что предполагаемые миллиарды на восстановление действительно будут получены. В условиях рецессии в западных странах и сокращения бюджетов, если война продолжится, стоимость восстановления наверняка вырастет до очень высокого уровня, и на его проведение потребуются десятилетия, если вообще оно вообще состоится", – добавляет Брайен.
Он подчеркивает, что сегодня Украина полностью зависит от внешней помощи. Но реалии говорят о том, что уже далеко не все страны ЕС готовы участвовать в совместном содержании Украины.
 
Новости УкраиныНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:24Яков Кедми: Нападение ХАМАС на Израиль не остановит США на Украине
20:36Asia Times: "Украине и НАТО нужно соглашение с Россией сейчас, а не потом"
19:54Россия начала поставку газа в Узбекистан
19:52МИД Палестины назвал причины конфликта с Израилем и условия мира
19:26Российская ПВО пресекла попытку террористической атаки Киева на Крым
19:15МИД Белоруссии обеспокоен ситуацией в Израиле
19:03Украина и Япония начали переговоры о гарантиях безопасности
18:56Евросоюз выступил на стороне Израиля и осудил ХАМАС
18:48Владимир Брутер о войне Израиля и Палестины: США могли остановить конфликт, но самоустранились
18:37Армия Израиля опровергла пленение своих генералов
18:08"Вашингтон пост": Украина не пускает СМИ на передовую, скрывая реальное положение дел
18:00Лев Мациевич: актёр, инженер, лётчик, националист (?)
17:35ХАМАС ждёт удара Израиля по Палестине
17:26Нетаньяху: "Это война". Десять вопросов к обострению израильско-палестинского конфликта
17:19Кадыров предложил отменить выборы президента РФ до окончания СВО
16:59Риттер: "Украине надо молиться за победу России – это единственный способ сохранить государство"
16:50Израиль: эксперт по региону Кирпичёнок о том, что происходит на самом деле
16:46Россия призвала Палестину и Израиль к немедленному прекращению огня
16:29МИД Израиля: "ХАМАС непременно заплатит высокую цену за жестокую атаку"
16:26В Госдуме сообщили о продвижении ВС РФ к Купянску
Лента новостейМолния