Россия начала поставку газа в Узбекистан - 07.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231007/1049993094.html
Россия начала поставку газа в Узбекистан
Россия начала поставку газа в Узбекистан - 07.10.2023 Украина.ру
Россия начала поставку газа в Узбекистан
Старт поставок дали Владимир Путин совместно с Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба Кремля.
2023-10-07T19:54
2023-10-07T19:54
новости
россия
узбекистан
казахстан
российский газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/07/1049992748_0:0:1881:1058_1920x0_80_0_0_89046f3c26444924544c9f237c341385.jpg
Поставка в Узбекистан будет идти через территорию Казахстана.Трехстороннее соглашение о поставке топлива было подписано в июне в рамках Петербургского международного экономического форума. В ближайшие два года Россия поставит узбекистанским потребителям 2,8 миллиарда кубических метров газа.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/07/1049992748_0:0:1547:1160_1920x0_80_0_0_d879502ac860e1773156d20535fb8822.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, узбекистан, казахстан, российский газ
Новости, Россия, Узбекистан, Казахстан, российский газ

Россия начала поставку газа в Узбекистан

19:54 07.10.2023
 
© Украина.руСтарт поставки российского газа в Узбекистан
Старт поставки российского газа в Узбекистан - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© Украина.ру
Читать в
Старт поставок дали Владимир Путин совместно с Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба Кремля.
Поставка в Узбекистан будет идти через территорию Казахстана.
"Речь идёт о крупнейшем трёхстороннем энергетическом проекте, для реализации которого используется газопровод "Средняя Азия – Центр", построенный ещё в 60-е годы. Тогда это был, по сути, первый трансконтинентальный евразийский газовый маршрут, по которому Узбекистан тогда снабжал газом – порядка 80 миллиардов кубических метров в год – сразу восемь союзных республик. Теперь же данная магистраль заработает в реверсном режиме и будет надёжно обеспечивать динамично растущую экономику Узбекистана – и, отчасти, Казахстана", – сказал Владимир Путин.
Трехстороннее соглашение о поставке топлива было подписано в июне в рамках Петербургского международного экономического форума. В ближайшие два года Россия поставит узбекистанским потребителям 2,8 миллиарда кубических метров газа.
 
НовостиРоссияУзбекистанКазахстанроссийский газ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:54Россия начала поставку газа в Узбекистан
19:52МИД Палестины назвал причины конфликта с Израилем и условия мира
19:26Российская ПВО пресекла попытку террористической атаки Киева на Крым
19:15МИД Белоруссии обеспокоен ситуацией в Израиле
19:03Украина и Япония начали переговоры о гарантиях безопасности
18:56Евросоюз выступил на стороне Израиля и осудил ХАМАС
18:48Владимир Брутер о войне Израиля и Палестины: США могли остановить конфликт, но самоустранились
18:37Армия Израиля опровергла пленение своих генералов
18:08"Вашингтон пост": Украина не пускает СМИ на передовую, скрывая реальное положение дел
18:00Лев Мациевич: актёр, инженер, лётчик, националист (?)
17:35ХАМАС ждёт удара Израиля по Палестине
17:26Нетаньяху: "Это война". Десять вопросов к обострению израильско-палестинского конфликта
17:19Кадыров предложил отменить выборы президента РФ до окончания СВО
16:59Риттер: "Украине надо молиться за победу России – это единственный способ сохранить государство"
16:50Израиль: эксперт по региону Кирпичёнок о том, что происходит на самом деле
16:46Россия призвала Палестину и Израиль к немедленному прекращению огня
16:29МИД Израиля: "ХАМАС непременно заплатит высокую цену за жестокую атаку"
16:26В Госдуме сообщили о продвижении ВС РФ к Купянску
15:58Умер пострадавший при теракте в Новой Каховке секретарь отделения "Единой России"
15:53Как живут иноагенты и релоканты, а так же украинские "зирки" без корпоративов и концертов в России
Лента новостейМолния