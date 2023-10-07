Россия начала поставку газа в Узбекистан

"Речь идёт о крупнейшем трёхстороннем энергетическом проекте, для реализации которого используется газопровод "Средняя Азия – Центр", построенный ещё в 60-е годы. Тогда это был, по сути, первый трансконтинентальный евразийский газовый маршрут, по которому Узбекистан тогда снабжал газом – порядка 80 миллиардов кубических метров в год – сразу восемь союзных республик. Теперь же данная магистраль заработает в реверсном режиме и будет надёжно обеспечивать динамично растущую экономику Узбекистана – и, отчасти, Казахстана", – сказал Владимир Путин.