Российская ПВО пресекла попытку террористической атаки Киева на Крым
19:26 07.10.2023 (обновлено: 19:27 07.10.2023)
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым
Попытка была пресечена вечером 7 октября, сообщает Министерство обороны России
Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе.
"7 октября около 18.00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма", – говорится в сообщении ведомства.
Телеграм-каналы около шести вечера сообщали о воздушной тревоге в Севастополе. Через полчаса тревога была снята.