Российская ПВО пресекла попытку террористической атаки Киева на Крым - 07.10.2023 Украина.ру
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Российская ПВО пресекла попытку террористической атаки Киева на Крым
Российская ПВО пресекла попытку террористической атаки Киева на Крым - 07.10.2023 Украина.ру
Российская ПВО пресекла попытку террористической атаки Киева на Крым
Попытка была пресечена вечером 7 октября, сообщает Министерство обороны России
2023-10-07T19:26
2023-10-07T19:27
новости
пво
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Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе.Телеграм-каналы около шести вечера сообщали о воздушной тревоге в Севастополе. Через полчаса тревога была снята.
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новости, пво
Новости, ПВО

Российская ПВО пресекла попытку террористической атаки Киева на Крым

19:26 07.10.2023 (обновлено: 19:27 07.10.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым
Рабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Попытка была пресечена вечером 7 октября, сообщает Министерство обороны России
Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе.
"7 октября около 18.00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма", – говорится в сообщении ведомства.
Телеграм-каналы около шести вечера сообщали о воздушной тревоге в Севастополе. Через полчаса тревога была снята.
 
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