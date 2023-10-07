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Российская ПВО пресекла попытку террористической атаки Киева на Крым

Российская ПВО пресекла попытку террористической атаки Киева на Крым - 07.10.2023 Украина.ру

Российская ПВО пресекла попытку террористической атаки Киева на Крым

Попытка была пресечена вечером 7 октября, сообщает Министерство обороны России

2023-10-07T19:26

2023-10-07T19:26

2023-10-07T19:27

новости

пво

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Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе.Телеграм-каналы около шести вечера сообщали о воздушной тревоге в Севастополе. Через полчаса тревога была снята.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, пво