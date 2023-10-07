Украина и Япония начали переговоры о гарантиях безопасности - 07.10.2023 Украина.ру
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Украина и Япония начали переговоры о гарантиях безопасности
Украина и Япония начали переговоры о гарантиях безопасности - 07.10.2023 Украина.ру
Украина и Япония начали переговоры о гарантиях безопасности
Офис президента Украины 7 октября сообщил о начале переговорного процесса. Встреча прошла в онлайн формате
2023-10-07T19:03
2023-10-07T19:04
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Стартовал первый раунд переговоров с Японией по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности. Это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины. Украинскую переговорную группу возглавил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква.Япония стала четвертым после США, Великобритании и Канады государством, с которым Украина начала соответствующие переговоры.Пресс-служба президента Украины отмечает, что двусторонние гарантии для Украины являются продолжением значительной гуманитарной и финансовой помощи, которую Япония оказывает стране. Неотъемлемой составляющей гарантий безопасности является также помощь в экономическом восстановлении Украины, которую будут дополнительно обсуждать во время Конференции по вопросам восстановления Украины. Она запланирована на начало следующего года в Японии.
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новости, новости украины, япония, переговоры, безопасность
Новости, Новости Украины, Япония, переговоры, безопасность

Украина и Япония начали переговоры о гарантиях безопасности

19:03 07.10.2023 (обновлено: 19:04 07.10.2023)
 
© Украина.руПереговоры Украины и Японии
Переговоры Украины и Японии - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© Украина.ру
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Офис президента Украины 7 октября сообщил о начале переговорного процесса. Встреча прошла в онлайн формате
Стартовал первый раунд переговоров с Японией по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности. Это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины. Украинскую переговорную группу возглавил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква.
Япония стала четвертым после США, Великобритании и Канады государством, с которым Украина начала соответствующие переговоры.
"Начало двусторонних консультаций с Японией является не только подтверждением нашего стратегического партнерства, но и демонстрацией глобальной поддержки Украины, которая выходит далеко за пределы Европы и Северной Америки. Символично, что двусторонние переговоры о гарантиях безопасности Япония начала с Украиной во время своего председательства в "Группе семи", – подчеркнул Игорь Жовква.
Пресс-служба президента Украины отмечает, что двусторонние гарантии для Украины являются продолжением значительной гуманитарной и финансовой помощи, которую Япония оказывает стране.
Неотъемлемой составляющей гарантий безопасности является также помощь в экономическом восстановлении Украины, которую будут дополнительно обсуждать во время Конференции по вопросам восстановления Украины. Она запланирована на начало следующего года в Японии.
 
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