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Украина и Япония начали переговоры о гарантиях безопасности

Украина и Япония начали переговоры о гарантиях безопасности - 07.10.2023 Украина.ру

Украина и Япония начали переговоры о гарантиях безопасности

Офис президента Украины 7 октября сообщил о начале переговорного процесса. Встреча прошла в онлайн формате

2023-10-07T19:03

2023-10-07T19:03

2023-10-07T19:04

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Стартовал первый раунд переговоров с Японией по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности. Это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины. Украинскую переговорную группу возглавил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква.Япония стала четвертым после США, Великобритании и Канады государством, с которым Украина начала соответствующие переговоры.Пресс-служба президента Украины отмечает, что двусторонние гарантии для Украины являются продолжением значительной гуманитарной и финансовой помощи, которую Япония оказывает стране. Неотъемлемой составляющей гарантий безопасности является также помощь в экономическом восстановлении Украины, которую будут дополнительно обсуждать во время Конференции по вопросам восстановления Украины. Она запланирована на начало следующего года в Японии.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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