https://ukraina.ru/20231007/1049990116.html

Нетаньяху: "Это война". Десять вопросов к обострению израильско-палестинского конфликта

Нетаньяху: "Это война". Десять вопросов к обострению израильско-палестинского конфликта - 07.10.2023 Украина.ру

Нетаньяху: "Это война". Десять вопросов к обострению израильско-палестинского конфликта

Утром, 7 октября 2023 года, палестинские боевики группировки ХАМАС с сектора Газа вторглись на территорию Израиля. За первые 20 минут операции по израильской территории было выпущено 5000 ракет, а сами боевики залетели туда на парапланах и пикапах, по суше, воздуху и морю.

2023-10-07T17:26

2023-10-07T17:26

2023-10-07T18:30

эксклюзив

израиль

палестина

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Премьер-министр Израиля максимально задрал планку в оценке происходящего: "Мы находимся в состоянии войны, а не просто эскалации или раунда. Я приказал "очистить" поселения от террористов и провести масштабную операцию по мобилизации резервов".Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о состоянии готовности к войне. Министр обороны страны Йоав Галант поручил призвать на военную службу резервистов. Затем в пресс-службе ЦАХАЛ заявили об ударах по 21 объекту ХАМАС в Секторе Газа.Однако, как сообщают СМИ (Аль-Джазира, Аль-Арабия и т. д.), израильтян убивают и захватывают в плен (пострадавшие исчисляются сотнями). И пока ЦАХАЛ пытается развернуть свои силы, мобильные отряды арабов уже (по сообщениям местных жителей) взяли под свой полный контроль крупный город Сдерот (почти 30 000 населения), вошли в южные окраины Ашкелона (примерно 150 000 населения) и некоторых других населенных пунктов. Занятые с наскоку территории патрулируют арабские патрули диверсионных групп подразделения "Сакр", которые зачищают от представителей израильских силовиков и военных (а заодно грабят).В ХАМАС о своих действиях заявили, как о начале "великой революции", и призвали арабов, живущих в Израиле и вокруг него, к ней присоединиться. Глава военного крыла ХАМАС Мухаммад Деф объявил, что движение начало с ракетного удара по Израилю, ознаменовав открытие операции "Потоп (или Наводнение) Аль-Аксы". Он призвал всех палестинцев взяться за оружие. По данным телеканала Аль-Арабия, к ХАМАС присоединилось палестинское военизированное движение "Исламский джихад".А Иерусалиме же, где и находится мечеть Аль-Акса, произошла первая ножевая атака и поджог отделения израильской полиции в районе Джебель Мукаебер.Эскалация вооруженного противостояния продолжается. Но уже сейчас есть, как минимум, десять вопросов и к Израилю, который сам себя считает не только самой сильной державой региона, но и гарантом стабильности в нем, защитником от исламского международного терроризма, проводником демократии общечеловеческих ценностей и т. д. и т. п. И, разумеется, к тем, кто стоит за спиной ХАМАС и помог ему так хорошо подготовиться к атаке на Израиль.1. Как так получилось, что считающая себя одной из самых всесильных разведок израильская разведка МОССАД прозевала подготовку столь мощного нападения на свою страну? В том, что МОССАД либо профукал, либо сознательно приближал своим молчанием удар ХАМАС, сомнений нет. Но в любом случае уместен вопрос "Почему?".2. Почему Армия обороны Израиля ЦАХАЛ, считающаяся одной из лучших в мире, оказалась такой расслабленной и неготовой к масштабной и победной атаке палестинских боевиков? Для Израиля это не только позор, но еще и прямая угроза не только военным, но и мирным жителям. А уже есть данные, что в заложник взяты десятки израильских военных, в том числе и бригадный генерал Нимрод Алон. Не говоря уже о том, что боевики показали, как они из дрона уничтожают считающийся неуязвимым израильский супертанк Merkava Mk4 и вообще, как свою захватывают другую израильскую технику. И вообще, как так получилось, что боевики легко и непринужденно захватили опорные пункты израильтян, специально подготовленные для отражения подобных атак?3. Такой прокол в истории Израиля случился потому, что израильские политики заигрались во внутренние распри и забыли о внешних врагах, или же это сознательная провокация ХАМАС на удар, чтобы показать силу палестинцев и тем самым мобилизовать израильское население, покончить с политическими распрями и пацифистскими настроениями в обществе? Если так, то должно быть понятно и в Израиле, и за его пределами, что возможное уничтожение этого государства приведет к тектоническим сдвигам и во всем этом регионе, и в мире.4. Что означает информация о том, что бои еще продолжаются, а уже начаты переговоры об обмене заложниками и пленными? Это традиционная для региона ситуация: кто воюет, а кто торгует. С точки зрения боевиков, сейчас наступило время торговли, а для израильтян — время войны. И выигрывает от этого не только гуманизм Израиля, который забоится о своих людях, но и палестинский терроризм. Пример рядового Гилада Шалита, похищенного 25 июня 2006 года с территории Израиля палестинскими террористами и удерживавшегося в качестве заложника движением ХАМАС до 18 октября 2011 года, тут очень показателен. После пяти лет и четырех месяцев заключения, Гилад был освобожден и передан соотечественникам в рамках сделки в обмен на 1027 палестинских заключенных, более 400 из которых осуждены израильским судом по обвинению в терроризме и убийстве около 600 израильтян. И не все освобожденные начали сажать ромашки в мирное время. А теперь можно представит, сколько ХАМАС наменяет себе боевиков на нынешние десятки захваченных заложников. В ситуации, когда все понимают: вытащить пленных без зачистки сектора Газа практически нереально.5 Сможет ли Израиль после этого нападения, опасаясь международной реакции, атаковать и уничтожить склады ракет, убежища руководства организации, расположенные под школами и больницами, и прочие опорные пункты на территории сектора Газа? Стратегия ХАМАС, который всегда прикрывался живым щитом, всегда срабатывала, и теперь тоже вопрос заключается в том, насколько в Израиле будут готовы пожертвовать палестинским "живым щитом" для того, чтобы достать лидеров движения и запасы оружия. Всем сегодня понятно, что в прямом столкновении с израильскими частями шансов у боевиков мало, так что их задание — нанести максимальный ущерб именно гражданской инфраструктуре и заставить местных властей распылять силы на прикрытие всей границы. Это касается и батарей "Железного купола", и плотности частей на рубежах.6. Сможет ли атака ХАМАС на Израиль сплотить весь арабский мир в регионе Ближнего Востока? Сегодня уже очевидно: Алжир, Иран и Сирия поддержали действия палестинского сопротивления; Саудовская Аравия и Турция пока следят за ходом событий, не делая поспешных заявлений; МИД Катара заявил, что только Израиль несет ответственность за эскалацию, которая произошла из-за постоянных нарушений прав палестинцев.7. Почему так ведут себя США и ЕС с НАТО, которые всегда поддерживали Израиль? Они, занятые собой, либо не знают, как себя вести, либо затевают новую большую игру, намереваясь поджечь весь Ближний Восток, натравливая на Израиль его врагов во главе с Ираном. Специалисты уже отмечают, что что стратегия ХАМАС исключительно ситуативна: у палестинцев нет тактической цели "уничтожить Израиль" — у них есть задача закрепить свое положение в секторе, на Западном берегу и в арабском мире. И прямо сейчас их репутация взлетает до небес.8. Перерастет ли конфликт (война?) между Израилем и палестинцами в новую арабо-израильскую войну и станет ли проекцией модного и актуального сегодня противостояния Запада и "золотого миллиарда" (в него входит Израиль) с Глобальным Югом? Ведь любая война может либо сплотить противоборствующие стороны, и либо вообще посеять вселенский хаос, перессорив намечающиеся новые союзы. США в создании рукотворного и управляемого хаоса – непревзойденный мастаки.9. Ясно ли всех сильным мира сего, кто борется сегодня за сохранение монополярного или за утверждение многополярного миров, что кто урегулирует войну на Ближнем Востоке, то и поимеет лавры сверхдержавы-лидера, способной поддерживать миропорядок? Кто это может быть: США, Китай, Россия или выдвинутся новые региональные лидеры?10. И есть вопрос, который непосредственно касается Украины: что с нею будет, если среди оружия, которого у палестинцев полно и с которым они так успешно напали на Израиль, обнаружится то, которое Запада поставил ей для борьбы с Россией и которое по серым схемам ушло налево? Ведь, судя по первому дню боев, оружия у ХАМАС так много и оно такое довольно качественное, что палестинцы рассчитывают на встречную и взаимную сухопутную операцию, чтобы нанести израильтянам неприемлемые потери и все время мобилизовать и вооружать новых боевиков.Есть множество и других больших и маленьких вопросов. Но и этих на первый день войны достаточно. А МИД России уже выступил с официальным заявлением: "В Москве выражают самую серьезную озабоченность резким обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.В этой связи подтверждаем нашу принципиальную и последовательную позицию о том, что этот конфликт, который тянется уже 75 лет, не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами, через налаживание полноформатного переговорного процесса на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание палестинского независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем.Нынешнюю масштабную эскалацию обстановки расцениваем как очередное крайне опасное проявление замкнутого круга насилия, являющееся прямым следствием хронического невыполнения соответствующих резолюций ООН и ее Совета Безопасности и фактического блокирования Западом работы ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН.Призываем палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности и налаживанию при содействии международного сообщества переговорного процесса, нацеленного на установление всеобъемлющего, прочного и столь долгожданного мира на Ближнем Востоке".Осталось дождаться, прислушается ли кто-нибудь к этом заявлению.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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эксклюзив, израиль, палестина