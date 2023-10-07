https://ukraina.ru/20231007/1049990008.html

Кадыров предложил отменить выборы президента РФ до окончания СВО

Кадыров предложил отменить выборы президента РФ до окончания СВО - 07.10.2023 Украина.ру

Кадыров предложил отменить выборы президента РФ до окончания СВО

Другой вариант: провести голосование с единственным кандидатом – действующим президентом Владимиром Путиным. Оба предложения глава Чечни озвучил во время флешмоба ко дню рождения Владимира Путина

2023-10-07T17:19

2023-10-07T17:19

2023-10-07T17:19

новости

кадыров

владимир путин

президентские выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103342/56/1033425646_0:18:1234:712_1920x0_80_0_0_590e8f3ea69862763e56ab60974cfbc1.jpg.webp

Выборы президента в России назначены на 17 марта 2024 года.Лидер республики уверен, что ни один другой кандидат, кроме Владимира Путина, не способен эффективно управлять страной в текущей ситуации."Кто Владимира Владимировича близко знает, знает какой он честный, правильный. Он никогда не бросает своих, максимально старается сохранить команду. Он максимально вникает во все проблемы регионов, в частности, Чеченской Республики", – добавил Кадыров.На данный момент Владимир Путин не сообщал о намерении баллотироваться на очередной президентский срок.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кадыров, владимир путин, президентские выборы