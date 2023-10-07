Кадыров предложил отменить выборы президента РФ до окончания СВО
© Пресс-служба главы Чеченской Республики
Другой вариант: провести голосование с единственным кандидатом – действующим президентом Владимиром Путиным. Оба предложения глава Чечни озвучил во время флешмоба ко дню рождения Владимира Путина
Выборы президента в России назначены на 17 марта 2024 года.
"Я предлагаю сейчас, когда идет СВО, единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат – Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну", – предложил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Лидер республики уверен, что ни один другой кандидат, кроме Владимира Путина, не способен эффективно управлять страной в текущей ситуации.
"Кто Владимира Владимировича близко знает, знает какой он честный, правильный. Он никогда не бросает своих, максимально старается сохранить команду. Он максимально вникает во все проблемы регионов, в частности, Чеченской Республики", – добавил Кадыров.
На данный момент Владимир Путин не сообщал о намерении баллотироваться на очередной президентский срок.