Кадыров предложил отменить выборы президента РФ до окончания СВО - 07.10.2023 Украина.ру
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Кадыров предложил отменить выборы президента РФ до окончания СВО
Кадыров предложил отменить выборы президента РФ до окончания СВО - 07.10.2023 Украина.ру
Кадыров предложил отменить выборы президента РФ до окончания СВО
Другой вариант: провести голосование с единственным кандидатом – действующим президентом Владимиром Путиным. Оба предложения глава Чечни озвучил во время флешмоба ко дню рождения Владимира Путина
2023-10-07T17:19
2023-10-07T17:19
новости
кадыров
владимир путин
президентские выборы
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Выборы президента в России назначены на 17 марта 2024 года.Лидер республики уверен, что ни один другой кандидат, кроме Владимира Путина, не способен эффективно управлять страной в текущей ситуации."Кто Владимира Владимировича близко знает, знает какой он честный, правильный. Он никогда не бросает своих, максимально старается сохранить команду. Он максимально вникает во все проблемы регионов, в частности, Чеченской Республики", – добавил Кадыров.На данный момент Владимир Путин не сообщал о намерении баллотироваться на очередной президентский срок.
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новости, кадыров, владимир путин, президентские выборы
Новости, Кадыров, Владимир Путин, президентские выборы

Кадыров предложил отменить выборы президента РФ до окончания СВО

17:19 07.10.2023
 
© Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкСборы военных в Грозном
Сборы военных в Грозном
© Пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в фотобанк
Читать в
Другой вариант: провести голосование с единственным кандидатом – действующим президентом Владимиром Путиным. Оба предложения глава Чечни озвучил во время флешмоба ко дню рождения Владимира Путина
Выборы президента в России назначены на 17 марта 2024 года.
"Я предлагаю сейчас, когда идет СВО, единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат – Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну", – предложил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Лидер республики уверен, что ни один другой кандидат, кроме Владимира Путина, не способен эффективно управлять страной в текущей ситуации.
"Кто Владимира Владимировича близко знает, знает какой он честный, правильный. Он никогда не бросает своих, максимально старается сохранить команду. Он максимально вникает во все проблемы регионов, в частности, Чеченской Республики", – добавил Кадыров.
На данный момент Владимир Путин не сообщал о намерении баллотироваться на очередной президентский срок.
 
НовостиКадыровВладимир Путинпрезидентские выборы
 
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